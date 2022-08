En su visita a Providencia, este fin de semana, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia: ordenó que se investigaran presuntos sobrecostos en la construcción de casas que se levantaron tras el demoledor paso del huracán Iota, en 2020.



Según dijo, varias viviendas básicas en concreto costaron 600 millones de pesos: "Perfectamente, con las arquitecturas culturales se hubieran podido realizar las mismas viviendas, quizás tres veces más baratas y el proceso no hubiera costado 1,2 billones de pesos", señaló.



(Lo invitamos a leer: Los dos hombres de Petro que ya se presentaron a la Dirección de Inteligencia)



Pero EL TIEMPO estableció que la Procuraduría ya hizo un corte de cuentas sobre esa reconstrucción y los resultados no son tan alentadores.

Facebook Twitter Linkedin

Estas son algunas de las observaciones que hizo la Procuraduría sobre la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Foto: EL TIEMPO

Este diario accedió en exclusiva a un informe de seguimiento que un grupo especial de la Delegada para la gestión y la gobernanza culminó el pasado 2 de agosto.



Una de las conclusiones de fondo es que las casas entregadas a los isleños y otros residentes damnificados ya presentan fallas estructurales y de planeación.



Incluso, se habla de reclamaciones “posventas” que se han generado por parte de la comunidad residente en la isla. Al respecto, se informó la conformación de una cuadrilla para visitar las viviendas y hacer las reparaciones pertinentes.



(Le puede interesar: ¿Quién es el poderoso narco ‘invisible’ al que EE. UU. rastrea en Colombia? )



"Estas reclamaciones se presentaron por las viviendas construidas en acero en las cuales las barandas y ventanas tuvieron problemas de calidad, lo cual según el reporte se ha solucionado con el cambio de los elementos defectuosos. Durante el mes de agosto y septiembre de 2022, se adelantarán visitas para atender estas quejas", señala el informe.

Facebook Twitter Linkedin

La isla a la fecha cuenta con dos plantas desalinizadoras de agua. Pero hay fallas en los pozos sépticos. Foto: Proc. Del. Gestión y Gobernanza Territorial

Rebosamiento de pozos sépticos

Y agrega que "son preocupantes las fallas evidenciadas en los sistemas de

saneamiento básico de las viviendas por la falta de estos o fallas en los mismos, lo que ha ocasionado rebosamiento de los pozos sépticos de las viviendas, lo cual afecta no solo a las familias beneficiarias, sino también al medio ambiente de la isla".



En el caso de San Andrés, la Procuraduría señala en su informe que "no se evidencia celeridad en el proceso de reparación de viviendas en la isla, y la gobernación no cuenta con el cierre financiero necesario para realizar la intervención de la totalidad de las viviendas".



(Además: Las andanzas del venezolano que apareció asesinado en la Toyota blindada)



"Al mes de Julio de 2022 se habían intervenido 102 viviendas de las 2.253 que deben

ser reparadas. Con los recursos disponibles girados por la UNGRD y que fueron

contratados (5.400 millones de pesos), solo podrán intervenir cerca de 590

viviendas. Esto implica que tanto la Gobernación como el Gobierno Nacional entrante deberán buscar los recursos necesarios para buscar una solución de vivienda plena a los damnificados". señala el informe.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro visitó la isla de San Andrés y Providencia para revisar los avances en el proceso de reconstrucción. Foto: Presidencia

¿Y el hospital?

Petro, y su ministra de Salud, Carolina Corcho, también se refirieron al hospital de Providencia que "sigue siendo una estructura de campaña", refiriéndose a los atrasos en su reconstrucción.



"A pesar de que los recursos fueron girados al Fondo de Inversión Colectiva, el alcalde de Providencia reportó en la mesa de trabajo realizada el 22 de julio de 2022 en San Andrés que las obras no habían iniciado", advierte el informe sobre esa obra vital.



(Además: La confesión que revive turbio contrato de Ruta del Sol con Gistic)



Y añade: "En mesa de trabajo con la gerente para la reconstrucción el 02 de agosto de 2022, se informó que ya inició la misma con la construcción de las zapatas, por lo cual se continuará con el seguimiento para que la obra sea entregada según cronograma".

La respuesta del gobierno Duque

Facebook Twitter Linkedin

Susana Correa, exdirectora de Prosperidad Social Foto: Prosperidad Social

Tras las palabras del presidente Petro la primera en reaccionar fue Susana Correa, cabeza del Departamento para la Prosperidad Social del gobierno Duque.



"La reconstrucción de Providencia no se conoce en el paso efímero de una mañana, ni se sustenta con la información de una sola voz. Decisiones estratégicas plasmadas en instrumentos de gestión y de planificación permitieron una intervención integral. #EsConHechos", escribió en sus redes.



También reaccionó Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, de Duque.



"@petrogustavo En Providencia se reconstruyen 737 casas tipo VAL promedio de costo 393 millones y áreas entre 45 a 180 m2 330 casas tipo refugio en estructura metálica y concreto costo promedio 695 millones area entre 86 y 111 m2 Resistentes a Huracanes ….", escribió.

UNIDAD INVESTIGATIVA

@UnivestigativaET

u.investigativa@eltiempo.com

Síganos ahora en Facebook