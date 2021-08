La narcofortuna del 'Hombre Marlboro' y lo que sabe del caso Gómez Hurtado

Al contrario de lo que se presumía, la historia judicial de Samuel Santander Lopesierra, conocido en el mundo de la mafia como ‘El hombre Marlboro’, no está sepultada.



Luego de que EL TIEMPO reveló que recobró su libertad en Estados Unidos, el 16 de agosto, tras pagar una condena de 18 años, su pasado como ficha del narcotráfico, ‘zar’ del contrabando y político liberal, empezó a removerse.

Allegados a Lopesierra han puesto a circular fotos suyas en libertad. Foto: Archivo particular

Aunque hasta ahora las autoridades no han encontrado ningún expediente activo en su contra, este diario estableció que los procesos de extinción de dominio en torno a su oscura y jugosa fortuna siguen vivos.



Según las autoridades, además de su sueldo de congresista, Lopesierra recibía dividendos por introducir al país, semanalmente, cerca de 400.000 botellas de whisky y dos millones de cajetillas de cigarrillos de contrabando (marca Marlboro), que entraban desde Aruba a través de embarcaciones y hasta aviones.



Una hacienda, en Turbará, Atlántico, hacen parte de los bienes incautados al hoy exconvicto. Foto: Archivo particular S.A.E.

Le incautaron 91 inmuebles entre centros comerciales, haciendas, edificios y mansiones en cinco departamentos: Antioquia, La Guajira, San Andrés, Bolívar y Atlántico. FACEBOOK

A eso se sumaban las ganancias que recibió por el tráfico de toneladas de cocaína que movía desde su natal Maicao (La Guajira), por las que fue capturado, en 2002, y extraditado a Estados Unidos un año después.



Esas actividades le permitieron adquirir 91 inmuebles entre centros comerciales, haciendas, edificios y mansiones en cinco departamentos: Antioquia, La Guajira, San Andrés, Bolívar y Atlántico.



EL TIEMPO estableció que su valor catastral supera los 16.500 millones de pesos, pero en el mercado pueden valer el triple.

La familia de Álvaro Gómez Hurtado ha salido a negar tajantemente la versión dada por los líderes de las ex-Farc que se cobran la autoría del magnicidio. Foto: Archivo EL TIEMPO

El caso Gómez

Así lucía Lopesierra en 1994, cuando llegó al Congreso por el partido Liberal. Foto: EL TIEMPO

Además del narcotráfico y el contrabando, Lopesierra también logró desplegar sus tentáculos en la política local y nacional.



Su padre, Samuel Lopesierra Bernier, fue considerado uno de los grandes gamonales políticos del liberalismo en La Guajira, cofundador del Movimiento de Integración Liberal (MIL).



De hecho, fue el mentor de varios políticos y el gestor de la carrera de Lopesierra, que llegó a la Cámara (en 1994) con la votación más alta de la Costa: 40.000 sufragios.



Incluso, sus coterráneos aseguran que gracias a él, Lopesierra logró colarse en las entrañas del Partido Liberal, primero, financiando campañas y, luego, como uno de sus congresistas.Ese es otro punto de su historial que sigue vivo.

Julián Gallo, conocido en las Farc como 'Carlos Antonio Lozada'. Foto: Enrique Marulanda

La familia del asesinado dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado viene insistiendo, desde hace 10 años, en que se escuche dentro de ese proceso al llamado ‘Hombre Marlboro’, alias que se ganó por ser el mayor contrabandista de esa marca de cigarrillos.



Los Gómez están seguros de que es falso que las Farc hayan sido las autoras del magnicidio.



De hecho, le pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que expulse a Julián Gallo, conocido en la guerrilla como Carlos Lozada, por no entregar evidencia de la supuesta autoría del crimen, ejecutado el 2 de noviembre de 1995. Además, dos de los testigos que citó el hoy senador Gallo no respaldaron su versión.



Por el contrario, los Gómez creen que Lopesierra tiene datos relevantes.



“Desde 2011 está decretada la solicitud para que rinda testimonio. Pero Lopesierra se ha negado porque su familia, radicada en Colombia, podría correr peligro debido a la información que tiene”, dijo Miguel Gómez Martínez, representante de la familia Gómez.

‘La Monita’

Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia y sobrino del líder asesinado, dice que las Farc mienten. Foto: EL TIEMPO

Y agregó que esperan contactar al abogado del ahora exconvicto, de 60 años, para insistir en que declare: ‘Usaremos mecanismos administrativos y legales con autoridades de Estados Unidos para que se conozca su versión”.



Además de la financiación de campañas, el interés se concentra en sus nexos con gente como Elizabeth Montoya, la tristemente célebre ‘Monita Retrechera’, asesinada en pleno proceso 8.000.



No obstante, en 2005, Rafael Miranda, abogado de Lopesierra, dijo que su cliente aún no había decidido si iba a colaborar.



Pero fuentes de inteligencia aseguran que Lopesierra podría llevar a su familia a Estados Unidos, lo que abriría la posibilidad de que testifique.



Además, no se descarta que a su regreso al país intente recuperar bienes y poder.

Interior de la vivienda en Barranquilla de Samuel Santander Lopesierra, en proceso de extinción. Foto: Archivo particular S.A.E.

'Narcofortuna'

El mayor número de bienes está en Atlántico, en donde tenía una hacienda, seis lotes, 26 locales, 3 apartamentos, 4 casas y un edificio. FACEBOOK

Y es que, a pesar de haber transcurrido 18 años, la mayoría de sus propiedades se encuentran aún en proceso de extinción.



La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene bajo administración 91 inmuebles vinculados al proceso de extinción de Lopesierra y otros. El mayor número está en Atlántico, en donde tenía una hacienda, seis lotes, 26 locales, 3 apartamentos, 4 casas y un edificio.



De hecho, desde el viernes circulaba la versión en Barranquilla de que Lopesierra ya había aterrizado en esa ciudad. Y allegados publicaron fotos del excapo en libertad.

Juan Francisco 'Kiko' Gómez, exgobernador de La Guajira. Foto: Archivo / EL TIEMPO

“De los 91 inmuebles, 78 están asignados a depositarios y 13, bajo administración de la entidad.



Dos se encuentran en venta por enajenación temprana y el resto no, por su estado legal”, informaron en la SAE.



Mientras avanza a paso lento la extinción de su fortuna, en la Costa dicen que los viejos nexos del ahora libre Lopesierra con el condenado exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y hasta con el procesado ‘Marquitos’ Figueroa tienen nerviosos a varios círculos del poder.

