El anuncio del presidente Gustavo Petro de nombrar como gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ha generado reacciones en diferentes orillas.



Uno de los casos que aún no se ha tocado es la eventual repercusión que puedan tener sus declaraciones y señalamientos en la mesa de diálogo que el gobierno mantiene en la actualidad con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

El propio presidente invitó a Lafourie a hacer parte de la mesa negociadora. Foto: Cortesía

La razón: Mancuso se ha referido en sus dichos a uno de los miembros más destacados de esa mesa, cuya participación en los acercamientos con esa guerrilla ha sido valorado por el propio Gobierno, quien lo invitó a formar parte del proceso.



Se trata de Jose Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, de quien Mancuso ha dicho que tuvo supuestos vínculos con paramilitares y que incluso había intervenido en la elección de un alto funcionario que iba a facilitar la desmovilización de esa organización ilegal.



“De la misma manera, debo corroborar las declaraciones con respecto a la elección del exfiscal Mario Iguarán y el papel de José Félix Lafaurie. Todo fue verdad y lo hemos dicho desde hace años ante los magistrados de Justicia y Paz”, señaló Mancuso en una catar fechada en enero pasado y revelada por EL TIEMPO.

¿Qué dice Lafaurie?

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y negociador del Gobierno. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

En varias oportunidades Lafaurie ha negado los señalamientos y la justicia no ha hallado ningún nexo que comprometa al dirigente gremial con los señalamientos que ha hecho Mancuso.



Al respecto, el ministro del interior, Luis Fernando Velásco, aseguró que "ojalá Mancuso diga la verdad verdadera".



“Lo que diga él o cualquier persona que haya estado en la ilegalidad no puede ser verdad para Dios. Tiene que confrontarse”, señaló Velasco.



EL TIEMPO se comunicó con Lafaurie quien aseguró que la designación de Mancuso como gestor de paz nada tiene que ver con su rol como integrante de la mesa de diálogo.



Y se abstuvo de hacer más comentarios tras enfatizar que todo lo que diga debe ser probado.

'No debe renunciar'

Ariel Ávila, senador de Alianza Verde. Foto: EFE

Para el senador Ariel Ávila, la designación de Mancuso como gestor de paz generaría ruido en la Mesa de diálogo del Gobierno con el Eln. Sin embargo, no significa que Lafaurie tenga que dar un paso al costado.





“Lo de Mancuso no tendría por qué afectar los diálogos, su designación es para aportar verdad específicamente en el tema de ‘paraeconomía’. Sobre si José Félix Lafaurie debe renunciar a la mesa, a mí me aparece que no debería hacerlo, lo que aquí debe suceder es que la justicia debería investigar las versiones de Mancuso específicamente sobre Fedegan”, le aseguró Ávila a EL TIEMPO.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

Este diario llamó a Otty Patiño, jefe negociador con el Eln, quien hizo saber que se encuentra en una reunión.



Tampoco ha respondido la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, otra de las integrantes de la mesa de diálogo con el Eln que va bien, según dijo el propio presidente Petro en la instalación del Congreso.



EL TIEMPO le preguntó a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal (esposa de Lafaurie) si el dirigente ganadero debía dar un paso al costado de la mesa de diálogo por la designación de Mancuso y respondió: "Pregúntele a él, no a mí".



El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, manifestó que no se referiría al tema.

UNIDAD INVESTIGATIVA

