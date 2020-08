Mancuso radica recurso de emergencia para no ser deportado a Colombia

La madrugada del lunes, los abogados del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso radicaron el primer recurso para intentar tumbar la decisión del gobierno de Estados Unidos de frenar su extradición a Italia y enviarlo a Colombia.



Tal como lo reveló EL TIEMPO el domingo, tras un fuerte cabildeo de Colombia y echando mano de una medida administrativa, el gobierno Trump emitió una decisión que deja sin piso la orden del juez federal que dio plazo hasta el 4 de septiembre para que saliera en un vuelo directo a Roma, tras pagar 12 años de cárcel en Estados Unidos y completar 154 días en una cárcel de migración.



"Salvatore Mancuso Gómez, por y a través del abogado que suscribe, y presenta respetuosamente esta Moción de emergencia para anular la suspensión del procedimiento y para una audiencia inmediata sobre la moción del peticionario para que se emita una orden de restricción temporal", dice el documento.en manos de este diario.

La solictud de emergencia radicada por la defesna de Mancuso. Foto: EL TIEMPO

Según la defensa de Mancuso, en cabeza del cubanoamericano Joaquín Pérez, "el gobierno renegó de sus garantías y declaraciones hechas al Sr. Mancuso y a este Tribunal cuando informan sobre su expulsión a Italia. Tan tarde, al cierre de operaciones el viernes 28 de agosto de 2020, el abogado del gobierno informó al abogado abajo firmante que el Sr. Mancuso seguía programado para su traslado a Italia. Sin embargo, menos de 24 horas después, los Demandados notificaron al Sr. Mancuso que habían cambiado de opinión".



El recurso le fue radicado a las 12:40 de la madrugada del 31 de agosto al juez Richard J. León, el mismo que ordenó el traslado a Italia, país del que Mancuso es ciudadano por el origen de su padre.

Envío a Colombia, ¿un engaño?

La defesna del exparamilitar, acusado de ordenar más de 136 masacres, señala que la notificación de envío a Colombia se entregó sin explicación alguna, no citó ninguna solicitud ni orden de extradición de Colombia y no explicó por qué una deportación a Italia "perjudicaría" al gobierno de Estados Unidos.



Por el contrario, señalan, el cambio en el destino de la deportación (Colombia) es preocupante y le preguntan al juez por qué la Fiscalía no le notificó sus intenciones para cambiar el destino de deportación, en la audiencia celebrada el 24 de agosto de 2020. De hecho hablan de un engaño al juez.

Tras advertir que la decisión del domingo, revelada por EL TIEMPO es rara y excepcional, piden que se convoque una audiencia inmediata para que se suspenda la decisión de enviarlo a Colombia.



Además,. que se ordene a la Fiscalía proporcione inmediatamente su expediente de extranjero, incluidas las notas, para su revisión y preparación para cualquier audiencia judicial.



También se conmina a la Fiscalía a que demuestren la causa por la cual revocaron sus declaraciones ante este Tribunal, de que dijeron que iba a ser trasladado a Italia a más tardar el 4 de septiembre. Y, finalmente, se pide que Mancuso sea enviado a Washington, para que desde allí pueda adelantar otros procedimientos para su defensa.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET