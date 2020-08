La historia de los errores que tienen a Mancuso con un pie en Italia

El 5 de agosto, cuando EL TIEMPO reveló que Colombia había cometido un error en la solicitud de extradición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, se desató una tormenta judicial en Colombia.



Aunque el país estaba advertido de que el exlíder de las Auc iba a quedar libre el 27 de marzo, la atención se centró en que Mancuso se contagió de covid-19 en la cárcel Irwin County Detention Center, de Atlanta.



Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, fue notificado de los errores en las solicitudes de extradición. Foto: EFE

Nadie sabía que, mientras tanto, su abogado en Colombia, Jaime Paeres, y el cubanoamericano Joaquín Pérez trabajaban en dejar sin piso jurídico la primera solicitud de extradición que el gobierno radicó, el 15 de abril.



Pérez y Paeres demostraron que la orden de captura que fundamentó esa solicitud de extradición, y que emitió el juez 18 de Ejecución de Penas de Bogotá, incluyó una condena por secuestro (de la hermana de alias ‘Gabino’ del Eln) que ya había sido acumulada en Justicia y Paz.



La embajada de Colombia en Washington fue la primera en conocer el error. EL TIEMPO estableció que su titular, Francisco Santos, empezó a llamar a Colombia a notificar el fracaso y a pedir una reacción inmediata.



“El embajador tiene contactos en el Departamento de Estado y experiencia por la extradición del exministro Andrés Felipe Arias y activó las alertas”, dijo una alta fuente del Gobierno.

Correo del ICE anunciando la deportación de Mancuso. Foto: EL TIEMPO

Defensa tomó ventaja

Ante el escándalo mediático y político, jueces, Fiscalía, Ministerio de Justicia (con un encargado al frente), JEP y Cancillería comenzaron a desempolvar otros casos y a evaluar otras salidas jurídicas para garantizar que Mancuso fuera enviado a Colombia.

Pero todo indica que la premura y la posible falta de experticia de algunos funcionarios fue capitalizada por la defensa del exparamilitar, acusado de ordenar más de 136 masacres en las que murieron unas 800 personas.



En efecto, mientras hacía trámite un segundo pedido de extradición, fundamentado en una sentencia del Tribunal de Barranquilla, el abogado Pérez empezó a tramitar un amparo especial.



La tesis de Pérez fue clara: nadie con pena cumplida –Mancuso purgó 12 años en Estados Unidos– puede estar más de 90 días en una cárcel de migración, y su cliente lleva 155 días.



Además, llevó al estrado los pronunciamientos del presidente Duque sobre el tema, bajo el argumento de que se trataba más de un tema político que legal.

El lunes 24 de agosto, como EL TIEMPO lo anticipó, obtuvo la decisión de un juez federal (Richard J. Leon) de que Mancuso sería deportado a Italia (de donde tiene nacionalidad) antes del 4 de septiembre.



De hecho, una alta funcionaria del Servicio de Migración y Aduanas ya le había enviado un correo a la defensa, revelado por El TIEMPO, en el que decía que su envío a Roma podría ser antes.



En este punto entró en escena el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien articuló a autoridades para activar en tiempo récord cuatro circulares rojas de la Interpol contra Mancuso.



Además, dijo que, de ser necesario, irían al Tribunal Europeo para traerlo al país y que le responda a las víctimas. Y ahora se trabaja con el Congreso para que apruebe el tratado de extradición que Italia ya refrendó.



Pero, de manera paralela, el abogado Paeres empezó a presentar recursos contra el segundo pedido de extradición, que se fundamentó en una condena por línea de mando, un delito que no existe en Estados Unidos.

Esta es una de las cuatro circulares rojas contra Salvatore Mancuso Foto: Archivo Particular

Cero y van cuatro

“Evidentemente se trata de errores judiciales. Pero no entendemos cómo el Gobierno no revisó siquiera si procedía jurídicamente la fundamentación”, le dijo a EL TIEMPO en Washington una fuente enterada del caso.



Colombia respondió con un tercer pedido de extradición, esta vez del Tribunal de Bogotá, que revocó la libertad provisional de la que gozaba Mancuso.

“Somos respetuosos de las decisiones judiciales, pero no hay explicación alguna para que el Tribunal le hubiera revocado la libertad a prueba, con la exigencia de un requisito inexistente para concederla, como lo es el ingreso de Salvatore a la ruta de la ARN”, le explicó a EL TIEMPO el abogado Paeres.



Y agregó que eso solo es posible si el condenado está libre.



Aquí vino el anuncio de un cuarto pedido de extradición que dejó al descubierto lo que fuentes federales califican como un error de forma.

Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz del Gobierno, articuló esfuerzos para activar las cuatro circulares rojas de la Interpol. Foto: Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO

Se envió un documento de 150 páginas con 2.000 anexos sin traducir, y la Cancillería salió a aclarar que aún no había sido radicado (ver recuadro).



“Las solicitudes de extradición son de máximo 5 páginas. No entendemos por qué su país envió ese archivo y sin traducir, un protocolo mínimo”, le explicó a EL TIEMPO la fuente en Washington.



Ahora, la defensa de Mancuso espera que sea enviado en un vuelo directo a Roma antes de 5 días. Desde allí, el fiscal antimafia Nicola Gratteri le dijo a La W Radio que no se explica cómo Mancuso se le fue de las manos al Gobierno colombiano, a pesar de que este tiene excelentes canales de comunicación con Estados Unidos. Además, que no tiene deudas pendientes y que llegará a Roma como hombre libre.

El plan E

Mientras tanto, Colombia aspira a que las circulares rojas sirvan para capturarlo. Pero en criterio de su defensa, los delitos que sirvieron de base no son motivo de extradición.



El plan E (tras agotar cuatro vías), es que el Gobierno de Estados Unidos tome una medida discrecional y decida enviar a Mancuso a Colombia.

Claudia Blum tuvo que salir a aclarar la actuación de la Cancillería. Foto: Cancillería de Colombia

Dos mil folios sin traducir

El caso Mancuso llevó a la Cancillería a hacer un pronunciamiento que luego tuvo que salir a aclarar. En efecto, el pasado miércoles 26 de agosto señaló que se han adelantado los trámites correspondientes para que sea enviado a Colombia.



Además, que ya se acumulaban tres peticiones de extradición.



Pero luego aclaró: “Al tratarse de una solicitud de captura con carácter urgente, se radicó el día 20 de agosto ante el Departamento de Estado la solicitud de detención preventiva con fines de extradición, acompañando la información y documentos exigidos para esta solicitud. Estos documentos fueron presentados en idioma español con su correspondiente traducción al idioma inglés. Una vez el ministerio cuente con la traducción de todos los demás documentos aportados por el tribunal, se procederá a formalizar la solicitud de extradición ante el Departamento de Estado”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET