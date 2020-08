Correo de EE. UU. dice que Mancuso será deportado el 4 de septiembre

La defensa del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso recientemente un correo electrónico de funcionarios del la Oficina de Immigración y Aduanas (ICE), en el que se indica que sería expulsado de los Estados Unidos a más tardar el 4 de septiembre próximo.



Así lo estableció EL TIEMPO, tras tener acceso exclusivo a un memorando, presentado horas antes a una audiencia programada para este lunes, a las 3 de la tarde, en la que su abogado en Washington, Joaquín Pérez, está pidiendo que la libertad de Salvatore Mancuso sea inmediata y se levante la orden de restricción temporal de retención, impuesta tras pagar una condena de 12 años de cárcel por narcotráfico.



"La notificación del ICE no explica por qué es apropiada una nueva demora y no especifica a qué país será trasladado", le dice Pérez al juez federal que atiende el caso y le recuarda que el plazo de deportación es de 90 días y Mancuso completa 151.



"El Sr. Mancuso busca la revisión y el alivio de este Tribunal para que ICE y el gobierno de los Estados Unidos se vean restringidos de su continua detención ilegal. No existe ninguna razón legal o administrativa válida por la cual el Sr. Mancuso no deba ser entregado inmediatamente para su remoción", señala el memorando.



La audiencia de este lunes, en la que se podría definir la surte del exjefe paramilitar, se produce cuatro días después de que el gobierno de Colombia presentara una nueva solicitud de extradición, tras presentar una primera fallida. Tal como lo reveló EL TIEMPO, la solicitud de Colombia estaba fundamentada en una orden de captura que no estaba vigente.



La nueva solicitud, está basada en un proceso por lavadfo de activos. Y se une a tres circulares rojas de Interpol, vinculadas a el mismo número de proceso vigentes contra Mancuso, acusado de ordenar más de 136 masacres, que cobraron la vida de más de 800 personas.

Lo argumentos de Pérez

Lo que este lunes deberá definir un juez federal es si -como lo señala el abogado Pérez- la retención de Mancuso en EE. UU. "es una violación continua del interés por su libertad y una violación constitucional".



“La libertad de restricción corporal siempre ha estado en el centro de la libertad protegida por la Cláusula del Debido Proceso de cualquier acción gubernamental arbitraria (...) Tal violación amerita la intervención de este Tribunal. El Sr. Mancuso solicita respetuosamente que la Corte tome medidas para asegurar que ICE lo presente inmediatamente para su deportación a Italia".



UNIDAD INVESTIGATIVA