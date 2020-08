Caso Mancuso: gobierno le apuesta a la misma fórmula contra A. Saab

Jurídicamente, el exjefe narcoparamilitar Salvatore Mancuso Gómez ya tiene un pie en Italia, y cada vez se aleja más la posibilidad de que sea extraditado a Colombia para que responda por delitos pendientes y revele lo que sabe sobre nexos con políticos, militares y empresarios.



Tal como lo anticipó EL TIEMPO, su abogado Joaquín Pérez se presentó este lunes ante el curtido juez federal Richard J. León, para informarle que la oficina del ICE (Immigration and Customs Enforcement) ya se había comprometido a removerlo hacia Italia antes del 4 de septiembre.



Y el juez León acogió sus argumentos y ordenó su deportación a Italia. La decisión se tomó en presencia de la fiscal April Seabrook, quien dijo que ella representaba al Gobierno.



De hecho, fuentes federales le confirmaron a EL TIEMPO que ya ordenó preguntarle a Mancuso en qué lugar de Italia cumpliría la cuarentena por el coronavirus: “Dijo que tiene a dónde llegar y que no es en la región de Salerno, de donde es su padre”.



La defensa de Mancuso calcula que el jueves estaría siendo movido del centro de detención de inmigrantes en Ocilla, Georgia, para que viaje a Italia desde Nueva York. Desde allí hay un vuelo directo a Roma disponible, a las 5:05 p. m., de Delta, operado por Alitalia.

Antecedente Saab

EL TIEMPO estableció que, hacia las 7 de la noche del lunes, altos funcionarios del gobierno empezaron a analizar las consecuencias inmediatas de la decisión.



Para Colombia es claro que el trámite de las solicitudes de extradición –presentadas luego de que la primera registró errores de fondo, revelados por EL TIEMPO– depende exclusivamente de los departamentos de Estado y de Justicia, y se puede demorar.



Por eso decidieron que, además de hilos diplomáticos y políticos, van a echar mano de la Interpol para que hagan efectivas las tres circulares rojas que se tramitaron contra Mancuso.

Y hay un caso reciente en el que la DEA usó ese mecanismo: el del barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro.

Esta es la circular roja con la que Álex Saab fue capturado. Foto: EL TIEMPO

Con una circular roja que aún no aparecía en el sistema, se ordenó su captura y le están pidiendo a Cabo Verde su extradición.



El domingo en la noche, la Cancillería emitió un comunicado en el que advierte que se habían surtido todos los trámites para que Mancuso regrese al país: “Se han adelantado las gestiones necesarias para presentar las solicitudes de extradición que contra el señor Mancuso Gómez han sido ordenadas por la Rama Judicial y para otorgar toda la información que se ha requerido por las autoridades estadounidenses con miras a que estas solicitudes sean resueltas de manera favorable”.

Correo del ICE anunciando la deportación de Mancuso. Foto: EL TIEMPO

La defensa de Mancuso

Pero, a la misma hora, el abogado Joaquín Pérez radicó un memorando con un correo clave.



En el mensaje –revelado por este diario–, Alicia Ferra, funcionaria del ICE, le confirmaba la deportación a Héctor Mora, abogado experto en leyes migratorias y parte del equipo de Pérez.



“Buenos días señor Mora,

La remoción del Sr. Mancuso está programada para el 4 de septiembre de 2020 o antes. Avíseme si necesita algo más”, se lee en el mensaje electrónico.

​

“La notificación del ICE no explica por qué es apropiada una nueva demora y no especifica a qué país será trasladado”, le dijo Pérez al juez federal, y le recuerda que el plazo de deportación es de 90 días y Mancuso completa 151 retenido.

“No existe ninguna razón legal o administrativa válida por la cual el Sr. Mancuso no deba ser entregado inmediatamente para su remoción”, señala el memorando.



Además, Pérez argumentó que ninguno de los delitos por los que Colombia está pidiendo su envío amerita su extradición.



Aunque aún no todo está dicho –y más allá de las responsabilidades administrativas y políticas por los errores en el trámite de la extradición–, el gran interrogante es qué va a pasar con la información que Mancuso se llevaría y con la reparación integral de sus víctimas.



El Gobierno dice que acudirá hasta al Tribunal Europeo para que Mancuso no evada a la justicia.

