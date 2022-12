Fotos en centros comerciales de Bogotá y en hoteles de Cartagena de un señalado lavador de la mafia viene circulando desde hace una semana por grupos cerrados de WhatsApp. En los comentarios se asegura que no se entiende cómo el sujeto se mueve sin problema, a pesar de que en bases de datos del Inpec aparece con detención domiciliaria.



De hecho, la actuación más fresca dentro de su proceso data del 23 de febrero. Ese día, el juzgado 36 penal de circuito confirmó la decisión mediante la cual no se aprobó el principio de oportunidad que su defensa estaba ofreciendo.

Según registros del Inpec, Korn tiene prisión domiciliaria. Foto: Inpec

Salomón Korn Mitrani es conocido con el alias de Salo. Foto: Juan Manuel Vargas / Archivo EL TIEMPO

El protagonista de este caso es Salomón Korn Mitrani, un joven empresario, expareja de la actriz Carolina Acevedo, acusado de participar en una megaoperación de lavado de activos del narcotráfico.



Tal como lo reveló EL TIEMPO en su momento, la Dirección Especializada de la Fiscalía contra el Lavado, en coordinación con la Dijín y agentes del ICE, lo detuvieron en agosto de 2019 junto a ocho personas en Bucaramanga, Cúcuta e Ibagué, dentro de la operación denominada ‘Foreing Trade’.



La evidencia en su contra fue tan demoledora que, en la audiencia de imputación de cargos, efectuada esta tarde ante la juez 43 con función de garantías, 'Salo' (como lo llamaban en la red), aceptó los cargos imputados: lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

¿Revocatoria de domiciliaria?

El señalado exlavador de la mafia Salomón Korn fue visto en el centro comercial Andino. Foto: EL TIEMPO

La W radio informó que Korn fue visto en Cartagena. y EL TIEMPO obtuvo una foto de su más reciente visita al centro comercial Andino.



Sin embargo, allegados al caso aseguran que hay videos que ubican al señalado lavador de la mafia en otros escenarios sociales a pesar de tener detención domiciliaria.



"Se está verificando la información y recogiendo videos de seguridad. Si se prueba lo sucedido se pedirá la revocatoria de la medida de aseguramiento con detención domiciliaria", explicó una fuente enterada del caso.

Defensa le renunció

Y EL TIEMPO intento conocer la versión de la defensa del señalado lavador sobre su supuesta violación a la medida de aseguramiento, pero no fue posible.



Sin embargo, este diario estableció en exclusiva que la defensa del empresario (los abogados Wilson Caballero y Karen Juris) renunciaron ayer mismo al poder.



Por ahora, el Inpec no se ha pronunciado.

UNIDAD INVESTIGATIVA

