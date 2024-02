Salazar le responde a canciller (e) Luis G. Murillo sobre señalamientos en su contra

El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, salió a descalificar la actuación del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien adjudicó la millonaria licitación de pasaportes a Thomas Greg mientras él se encontraba de viaje en Suiza.



Según Murillo, el funcionario, cercano a Álvaro Leyva Salazar, quien fue declarado insubsistente por orden presidencial, no tenía competencia para tomar la decisión de entregar el millonario proceso. Además, dijo que no se contaba con el respaldo presupuestal necesario para entregar la licitación.

'Sí está la plata'

El secretario general de Cancillería, José Antonio Salazar.p Foto: Archivo particular

"Se está examinando con rigor su actuación (la de Salazar) al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599 mil millones de pesos sin contar con el respaldo presupuestal necesario", aseguró Murillo en el comunicado.



EL TIEMPO buscó al saliente secretario general, quien empezó por asegurar que sí había presupuesto para celebrar la licitación.

'Ya estaba establecida la reserva'

Luis Gilberto Murillo, embajador y canciller encargado. Foto: Cancillería

"Cuando se inició el proceso licitatorio ya se tenía una reserva establecida para ello. Eso está en los certificados de disponibilidad presupuestal. Lo que sucede es que se tiene que trasladar la plata al nuevo contrato. Es decir, la plata de la nueva licitación (416 mil millones de pesos) y del contrato de urgencia manifiesta, explicó Salazar.



Sobre el hecho de que el canciller Murillo no había dado el visto bueno, dijo: "Eso ya no es de mi competencia, existen actos administrativos que cuentan con respaldo legal y estaba dentro de las funciones que me delegaron".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

U.investigativaET

