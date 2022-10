"Le agradezco al Fiscal General de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE. Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia".



Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro puso de nuevo los reflectores de los organismos de control sobre la entidad estatal que maneja los bienes incautados a la mafia y a otras organizaciones criminales.

Daniel Rojas,nuevo director de la SAE. Foto: Prensa Gustavo Petro

El mensaje de Petro se conoce 10 días después de un debate en la plenaria del Senado en el que el designado director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, hizo un corte de cuentas preocupante.

Según dijo, el gran problema de esa entidad son los inventarios: “No tenemos certezas sobre el valor catastral, el valor comercial, de la mayoría de los activos y mucho menos de las sociedades. Estos valores aproximados que ustedes ven allí, algo así como $8,8 billones de pesos, difieren en su fuente y en su método de valoración de otros como el que ha resaltado el senador y presidente Roy Barreras”, dijo Rojas.

Le agradezco al Fiscal General de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Direccion Nacional de Estupefacientes, hoy SAE.



Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2022

Y añadió: "Desde el empalme no contamos con un inventario transparente y un sistema informativo, lo he puesto en conocimiento de la Fiscalía en las reuniones que sostuve con la fiscal delegada. Desde el momento en el que yo me posicioné, lo primero que he hecho es pedir la cita con la Contraloría General de la República para expresarle mis preocupaciones porque no conocía el informe, además no ha sido liberados".

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha interpuesto varias denuncias sobre inconsistencias en el inventario.​ Foto: Secretaria de vivienda de Cali

Inventario en cajas mojadas

EL TIEMPO conoció en primicia la respuesta de Andrés Ávila, el saliente director de la SAE al trino de Petro.



Según Ávila, la SAE recibió en el 2014 un inventario en Excel de la DNE: "Fueron 19.819 folios de matrícula inmobiliaria y más de 1. 700 sociedades sin ningún tipo de inventario real. Más de 12.000 vehículos fueron inventarios en papel y sólo se encontraron un poco más de 5.000. Las sociedades fueron entregadas sin ningún tipo de información y la entidad no tenía un sistema de información que permitiera el control de sus activos".



Y añade: "Ante las irregularidades encontradas, no solamente se realizaron las denuncias correspondientes, las cuales se encuentran en investigación en la FGN; sino que además se visitaron uno a uno todos los activos para levantar el estado físico, jurídico y financiero de los mismos".



Fuentes de la SAE le dijeron a EL TIEMPO que el inventario se entregó en cajas de cartón húmedas.

Estas gráficas representan los ingresos totales de la Sociedad de Activos Especiales. Foto: SAE

Las aclaraciones

No todos los bienes que tienen medidas cautelares son materializados y entregados a la SAE, por lo tanto, uno es el inventario de la SAE y otro el de la Fiscalía": Ávila. FACEBOOK

Según Ávila, esa tarea tomó más de cuatro años y en paralelo se implementó una metodología de administración de activos, un sistema de información robusto, una estructura organizacional basada en procesos y un área de aseguramiento de la información, entre otros aspectos, que hoy permiten que se controle el inventario que está en manos de la entidad y que el mismo sea realmente productivo.



Y aclaró: "No todos los bienes que tienen medidas cautelares son materializados y entregados a la SAE, por lo tanto, uno es el inventario de la SAE y otro el de la Fiscalía".



Y pidió que no se sacara de contexto el tema.



Por eso, aclaró, desde que SAE administra los bienes que son secuestrados, esto es desde el 2014, el inventario es fiel a la realidad de lo que se ha recibido.

Que se investigue

"Compartimos la necesidad de avanzar en las investigaciones sobre la corrupción generada en la DNE y en un mayor fortalecimiento de la SAE, aspecto sobre el que se trabajó ampliamente durante los últimos años", señaló Ávila y anunció un comunicado sobre el tema.



Y también invitó a los nuevos directivos a "cuidar su imagen, mantener su nivel de productividad y a garantizar que la entidad siga siendo rentable en lo económico y social".



"Todos estos aspectos, así como la complejidad de la entidad y la necesidad de avanzar en los procesos de transparencia que fueron implementados fueron ampliamente informados en el empalme y en el informe de entrega de la entidad. Asimismo, de estas irregularidades fue informada la Contraloria General de la Nación y demas entes de Control, el Congreso de la República en los debates respectivos y la opinión pública en su momento", puntualizó el exfuncionario.

UNIDAD INVESTIGATIVA

