Se llama Hacienda Támesis; está ubicada a 7 kilómetros de Montería (Córdoba) y se extiende a los largo de 590 de las mejores hectáreas de la región. Tiene una lujosa casona, amplios salones con piso ajedrezado, una piscina gigante en la parte frontal y pasará a la historia como la primera propiedad que el Gobierno de Gustavo Petro le va a entregar a campesinos para su explotación.



(Lo invitamos a leer: En EE. UU. hay pista de fiesta en Puerto Colombia que terminó en balacera)



Sin embargo, aún no está claro cuál será el mecanismo pues si bien inicialmente se dijo que estaba en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), documentos en poder de EL TIEMPO señalan otra cosa.

Facebook Twitter Linkedin

Su dueño es señalado de haber sido jefe paramilitar y la mano derecha de Vicente Castaño. Foto: Archivo particular

En pleito

Facebook Twitter Linkedin

Vicente Castaño, cabecilla de las Autodefensas, fue asesinado en 2007 por sus propios hombres. Foto: EL TIEMPO

El historial del megapredio señala que fue incautado porque aparece registrada a nombre de Jesús Alfonso Berrio Ramírez, 'Joaco', a quien testimonios señalan de haber sido jefe paramilitar y la mano derecha del sanguinario jefe de las AUC Vicente Castaño Gil.



También hay documentos que señalan que 'Támesis' está en manos de la Unidad Nacional de Víctimas, hasta que se decida si se le extingue el dominio a Berrío, quien insiste en que nuca hizo parte de la estructura militar de las autodefensas.



De hecho, el pasado 15 de junio, la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Antioquia, decretó medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de la megahacienda. Y este diario tiene en su poder una decisión, de agosto de 2021, en el que el Tribunal Superior de Medellín le ordena a la SAE entregar el predio y la administración de la finca a la Unidad de Víctimas.



(Le puede interesar: En EE. UU. hay pista de fiesta en Puerto Colombia que terminó en balacera)



“Se oficiará a la Fiscalía Especializada de Unidad Nacional de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación para que realice la entrega de los bienes a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, quien será la encargada de su administración y custodia hasta tanto se resuelva la sentencia y de manera definitiva el destino que ha de tener”, se lee en el documento.

Desorden administrativo

Facebook Twitter Linkedin

La finca está ubicada en el kilómetro 7 vía Arbolete del municipio de Montería, Córdoba. Foto: Archivo particular

Fuentes cercanas al proceso le aseguraron a este diario que el traspaso de la propiedad no se ha realizado "por el desorden administrativo de la SAE que encontró el nuevo gobierno".



Por lo tanto, se tendría que buscar otra figura jurídica para poder explotar los terrenos: la de arrendamiento.



(Además: Mafia envía mensaje de 'vendetta' por muertos en fiesta de Puerto Colombia)



Bajo esta figura, hoy, 29 de octubre, a las 8 de la mañana, el Presidente Petro, hará la entrega del terreno a más de 50 familias campesinas víctimas del conflicto armado, que podrán trabajarlo en labores de agricultura.



Sin embargo, fuentes d ela SAE le dijeron a este diario que no podrán ni parcelarlo ni construir asentamientos en el territorio.

Facebook Twitter Linkedin

El terreno será entregado a más de 50 familias campesinas víctimas del conflicto armado Foto: Archivo particular

Así mismo, fuentes afirmaron que se pondrá en marcha el proceso de entrega del predio a la Unidad de Víctimas para que sean ellos quienes distribuyan la totalidad del terreno donde existe la posibilidad de albergar un número más alto de familias campesinas.



(También: Video del crimen en Bogotá de poderoso exsocio del capo 'el Loco' Barrera)



Jaime Andrés Osorno Navarro, vicepresidente de la SAE le aseguró a medios locales que la entrega será simbólica, pero que los campesinos no podrán quedarse en la finca de inmediato.

La entrega simbólica

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la invitación oficial al evento de entrega del predio. Foto: Archivo particular

“Mañana (hoy) no van a quedarse las comunidades beneficiarias porque todavía el predio está siendo usado por el arrendatario anterior y hay unos bienes, principalmente ganadería, que habrá que sacar. Tendremos que disponer con él la fecha particular de salida y mientras tanto nosotros estamos organizando unos criterios fundamentales para la selección de las familias”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y agregó que la entrega se hará a través de organizaciones campesinas y no a título individual, “la entrega va a ser a través de las organizaciones que son sujetos de especial protección constitucional y sujeto de reparación colectiva, en este caso es la Anuc, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, una organización emblemática de Colombia y la Federación Sindical Agropecuaria Fensuagro, que también es una organización emblemática de lucha campesina”, sostuvo.



Por ahora se espera que el presidente Gustavo Petro en compañía del director de la SAE aterricen en Montería para dar inicio al acto de entrega del predio que iniciará sobre las 8 de la mañana.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook