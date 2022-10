A los bienes de la mafia incautados y borrados de bases oficiales; y a los que están arrendados por cifras pírricas, se les suma una nueva y preocupante modalidad: los que no se pueden recuperar.



(Lo invitamos a leer: Video del crimen en Bogotá de poderoso exsocio del capo 'el Loco' Barrera)



Esta última dificultad para echarle mano a megahaciendas, lujosos apartamentos y hasta sociedades la admitió la propia Fiscalía General, el pasado 12 de octubre, en un documento enviado al nuevo presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), José Daniel Rojas.

Facebook Twitter Linkedin

Esta fue la carta enviada por la Fiscalía al presidente de SAE, José Daniel Rojas. Foto: EL TIEMPO

En esta se asegura que desde enero de 2020 a octubre de 2022, la Fiscalía le ha entregado a la SAE un total de 19.587 bienes.



Y agrega que una parte del desfase entre los inventarios del ente investigador y la SAE se debe a líos exógenos pero graves.



(Lo invitamos a leer: La turbia historia de los bienes que el Estado incautó a narcos y se esfumaron)



“Resulta imposible materializar las medidas sobre algunos inmuebles urbanos y rurales, dadas las complejas situaciones de orden público en determinadas regiones”, le asegura a Rojas la fiscal Luz Ángela Bahamón, delegada para finanzas criminales.



En efecto, tanto funcionarios de la Fiscalía como de la SAE han sido víctimas de amenazas cuando se desplazan a algunos sectores del país a imponer las medidas a narcobienes. Incluso, personas que los han comprado a través del Frisco, aseguran que hombres armados llegan a recuperarlos a sangre y fuego.



Varios de ellos están vinculados a los viejos y sanguinarios capos del Valle y al ‘clan del Golfo’, así como a la llamada ‘Oficina de Envigado’.

Facebook Twitter Linkedin

En el documento se asegura que hay bienes imposibles de recuperar. Foto: EL TIEMPO

Carros de alta gama y reses

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Rojas,nueva cabeza de la SAE. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

La fiscal Bahamón también admite dificultades con los carros incautados y los semovientes.



“Algunos vehículos afectados tienen inscrita la medida jurídica, pero no han sido secuestrados o materializados”, dice la funcionaria.



(Puede ser de su interés: ¿Qué se sabe de muerte de hijo de prestigioso abogado Pino Ricci?)



Y agrega: “A una cantidad significativa de semovientes, se les inscribe la medida cautelar ante el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, pero, al momento de secuestrarlos, no se ubican en el lugar donde se reportaron”.



También recalca que, a la hora de materializar las medidas de afectación, algunas sociedades y establecimientos de comercio no se encuentran ya en funcionamiento.

Facebook Twitter Linkedin

Según la Fiscalía, desde 2020 a 2022 le ha entregado a la SAE 19.587 bienes. Foto: EL TIEMPO

Bajo estas dificultades, avanza la mesa técnica que solicitó el presidente Gustavo Petro y que anunció el fiscal general, Francisco Barbosa, para realizar un inventario de narcobienes.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Por ahora, se habla de más de mil literalmente borrados de las bases de la vieja y liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Según el expresidente de la SAE, Andrés Ávila, se han localizado 444 que pueden llegar a valer hasta 500 mil millones de pesos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook​