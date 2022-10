Uno de los capítulos sobre la corrupción que rodea la administración de bienes incautados a la mafia y a ladrones de ‘cuello blanco’ es el de su arrendamiento a tercero por precios pírricos.



En efecto, el informe de la Contraloría General que prendió las alarmas del gobierno Petro señala que, además de un inventario incierto de narcobienes, el de los cánones que recibe la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por algunos de estos es otro tema que debe ser investigado.

Andrés Ávila, expresidente de la SAE y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Twitter: @AndresAvila84 y EL TIEMPO

“Se observan casos en donde dichos avalúos no superan los 100.000 pesos (en 88 registros), siendo en su mayoría casas y lotes rurales”, señala el informe.



Las gangas y los errores



Se habla de un lote, con 780 metros cuadrados construidos, que aparece en arrendada por 4.300 pesos. Foto: Secretaria de vivienda de Cali

Y advierte que hay una finca con 112 hectáreas arrendada en 64.000 pesos. Además, se habla de un lote, con 780 metros cuadrados construidos, aparece en 4.300 pesos. También se menciona un lote urbano, sin construcción, de cerca de 100 metros cuadrados, en 1.318 y el garaje, en el sector de Unicentro, en 35.000 pesos, un 20 por ciento del precio del mercado.



En entrevista exclusiva con EL TIEMPO, el expresidente de la SAE, Andrés Ávila refutó esas cifras y dijo que se estaba tomando un estimado de renta, que es un valor estadístico para efectos de inventarios y toma de pólizas.



Sin embargo, admitió que hubo casos, como el revelado por EL TIEMPO, en el que la cementera mexicana Cemex pagaba un millón de pesos por el arriendo de la mina de caliza que explota en Maceo, Antioquia.



Al respecto, Ávila dijo que Cemex ya está pagando 60 millones de pesos al mes y que se trató de un caso que fue denunciado por ellos a las autoridades.

Andrés Ávila dijo que Cemex ya está pagando 60 millones de pesos al mes. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Además, que se encontraron 300 casos más, que estaban por debajo de los precios del mercado, pero que fueron firmados por la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).



“Intenté pasar una norma en el congreso que habilitada a la SAE a terminar unilateralmente los contratos y ese fue el escándalo de la vida, casi me linchan”, explicó el exfuncionario.



Y agregó que todos fueron denunciados y se tomaron medidas para que no se repitiera ese modelo.

Bienes desaparecidos



Uniapuestas es una de las cuatro empresas ligadas a 'la Gata', que están en liquidación. Foto: Archivo Particular

La principal preocupación, sin embargo, gira en torno a los narcobienes que literalmente se esfumaron.



El propio Ávila admite que nadie sabe cuántos fueron desaparecidos de los inventarios que la DNE le heredó a la SAE.



“Fueron muchos los inmuebles que se borraron. No sabemos cuántos. La DNE nos entregó un inventario de 19.819 inmuebles y 502 reportados como perdidos (...) Pero hoy, el país no sabe cuántos inmuebles se borraron del inventario”, admitió Ávila.



Pero advirtió que la SAE encontró 444 inmuebles habían sido borrados: “Se lo comunicamos al Ministerio de Hacienda. Obviamente, no los encontramos solos. Los encontramos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con la Superintendencia de Notariado y Registro”.

Según el expresidente de la SAE, esos 444 inmuebles encontrados valen 242 mil millones de pesos en valores catastrales.



“Eso quiere decir que una vez se realicen los avalúos de estos inmuebles, nosotros vamos a tener una cifra que puede superar los 400 mil millones de pesos.

Influencia política



Se calcula que actualmente hay más de 10 mil narcobienes ocupados por terceros. Foto: Archivo particular SAE.

Cuando se le preguntó si los políticos seguían influyendo en el manejo de los narcobienes, como sucedió en al DNE, Ávila respondió que en el universo de bienes ocupados, se han encontrado desde testaferros de los anteriores dueños hasta gente con ‘padrinos políticos’.



“Encontramos una cantidad de testaferros y de familiares de políticos: sí. Además, de familiares de los depositarios o depositarios viviendo en los inmuebles. Eso fue denunciado en su momento también por la anterior administración de la SAE”, aseguró Ávila



Se calcula que actualmente hay más de 10 mil narcobienes ocupados por terceros.

El expresidente Iván Duque. Foto: Getty images

Ávila también hizo un llamado a los directores actuales de la entidad a tener prudencia con los términos que se están usando. Según él, decir que se está recibiendo de la SAE un caos, es (por decirlo menos) irresponsable.



“Hoy en día tenemos un inventario consolidado de 24,357 inmuebles”, puntualizó y dijo que así se lo ha hecho saber al expresidente Iván Duque.



En todo caso, el presidente Petro está a la espera de un pronunciamiento de la Fiscalía para que se entre a verificar el narcoinventario desde lo penal y se establezca qué bienes rurales pueden ser entregados a campesinos.

Tres preguntas a Andrés Ávila, exjefe de la SAE

Andrés Ávila Ávila, expresidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) Foto: El Tiempo / cortesía

¿Qué le tiene que decir al país después del trino del Presidente Petro, en el que asegura que estamos frente a uno de los peores casos de corrupción?

Comparto lo dicho por el presidente. Colombia se merece saber qué fue lo que sucedió en realidad con el inventario de la DNE. Yo lideré este proceso durante 2 años, pero puedo decirle con total certeza que esto fue denunciado y se encuentra en investigación.



¿No es muy cómoda su posición?



No es cómoda porque lo denunciamos lo hicimos público, trabajamos por cada uno de los 19.819 inmuebles para poder determinar su estado.

¿El expresidente Duque le ha pedido explicaciones?



Tuve la posibilidad de mandarle un mensaje. Decirle. ‘tranquilo Presidente que mientras yo estuve se hicieron las cosas de conformidad con la ley’. Le dije que las cosas se hicieron sobre el marco de la ley y que en el momento en que me toque responder por cada temática así lo haré (...) Es irresponsable decir que la SAE se haya recibido hecha un caos.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

