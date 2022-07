Las diferencias contractuales de la firma española Obrascón Huarte Laín (OHLA), que llevaron al gobierno colombiano a ordenar la liquidación del contrato para la Fase 1 del Aeropuerto del Café, no es el único lío que enfrenta.



(Lo invitamos a leer: La carta y los chats sobre los millonarios líos en el Aeropuerto del Café)



Su casa matriz ya interpuso una acción en la que apeló la sanción que le impuso, el pasado 5 de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por presuntamente haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Facebook Twitter Linkedin

La estructura del puente Hisgaura tiene 680 metros de longitud y 148 metros de altura. Foto: Invías

En efecto, OHLA aparece en el listado con otras cinco poderosas constructoras españolas que deberán desembolsar un total de 203,6 millones de euros en multas si el castigo queda en firme. A la matriz de OHLA le corresponden 21, 5 millones de euros.



"Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc", se lee en la sanción de la CNMC.



(Le puede interesar: ¿Por qué se ordenó liquidar contrato del aeropuerto del Café?)



Según la resolución, las seis firmas sancionadas “se reunían semanalmente para analizar licitaciones de obras que se habían publicado en diferentes plataformas”.



El organismo señala que, en las reuniones, que se iniciaron desde 1992, “se comunicaban entre sí la decisión de compartir -entre todas o en un subgrupos- una parte o la totalidad de los trabajos que componían las ofertas técnicas que presentaban en los procedimientos de contratación de obra y edificación licitados por diversas Administraciones Públicas en España”.

Las reuniones entre las firmas se realizaban cada semana y la anfitriona era la encargada de enviar, la noche previa, el orden del día junto con las obras que se iban a debatir en el encuentro.



(Además: Los 10 megaproyectos que tensionan el empalme Petro-Duque)

Sacyr y las otras sancionadas

Facebook Twitter Linkedin

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó, el 5 de julio pasado, a OHLA, Sacyr y otras 5 empresas de la construcción en España. Foto: Archivo particular

Además de la firma del lío del Aeropuerto del Café, figuran entre las sancionadas las matrices de Acciona Construcción, S.A. (con 29,4 millones de euros de multa); Dragados, S.A. (con 57,1 millones de euros); FCC Construcción (con 40,4 millones de euros), Ferrovial Construcción (con 38,5 millones) y Sacyr, con 16,7 millones de euros.



OHLA y Sacyr llegaron al grupo en 1999 y permanecieron hasta 2017, año en que se disolvió. Según el documento en poder de EL TIEMPO, Sacyr abandonó el grupo de de empresas en abril de ese año porque creían “que podría no ser lícito preparar trabajos que son objeto de valoración en común”. OHL decidió retirarse un mes después debido a la salida de otra empresa.



(Lea también: Los poderosos exfuncionarios en reportes del supuesto saqueo a plata de paz)



La decisión en España se tomó en momentos en que en Colombia se estudiaba liquidar el contrato de la Fase 1 del Aeropuerto del Café, otorgado a la sucursal de OHLA en Bogotá, por 141.000 millones de pesos.



Este fin de semana, después de que EL TIEMPO reveló cartas y chats sobre los incumplimientos de OHLA Colombia, el gobierno reveló que ya se había dado la orden de liquidar el contrato de manera unilateral.

¿Efectos en Colombia?

OHLA y una socia colombiana se ganaron, el 10 de marzo, la Alianza Público Privada para la construcción de Acceso Norte en la salida de Bogotá, con una inversión estimada en 1,3 billones de pesos.



EL TIEMPO le preguntó a sus voceros si la sanción en España afectaba las obras en Colombia y respondieron que "la multa que le impusieron a su matriz está sujeta a revisión jurisdiccional por parte de los tribunales de justicia".



(Puede ser de su interés: Gustavo Bolívar: las propiedades del senador que desataron controversia)



Según OHLA, la última palabra la tienen los tribunales. En todo caso, aseguran que ese proceso no afecta los contratos que tienen en Colombia y en otros países.

La multa es injusta: Sacyr

La otra sancionada en España con proyectos en Colombia es la matriz de Sacyr.



La Contraloría le sigue un proceso de responsabilidad fiscal por la afectación al patrimonio público que ocasionaron las deficiencias y daños en la construcción del puente vehicular Hisgaura, en Santander.



Actualmente, hace parte del consorcio que construye la Vía Mar 1, que conecta a Medellín con Santa Fe de Antioquia y hace parte del concesionario Unión Vial Río Pamplonita que construye la vía Pamplona-Cúcuta. Y fue la única que se presentó para las obras del Canal del Dique.

Voceros de Sacyr en España señalaron que las prácticas por los que los sancionaron no son aticompetitivas y que no influían en la determinación de los precios d elas ofertas.



Sus voceros en Colombia señalaron que "la CNMC es clara al afirmar que no se trata de una cartelización y su sanción se basa en una supuesta práctica anticompetitiva que consistiría en la contratación conjunta de algunos trabajos previos a las licitaciones".



Además, indicaron que ninguna de las actividades a las que hace referencia el expediente de la CNMC constituyen una práctica vulneradora de la libre competencia: "Los trabajos encargados no eran diferenciadores y no tenían impacto en la puntuación técnica final de las licitaciones. En consecuencia, tampoco contaban con capacidad para tener un efecto anticompetitivo".



Por eso, la compañía considera que la sanción de la CNMC es injusta y por lo tanto la recurrirá ante la Audiencia Nacional y solicitará la suspensión de todos sus efectos: "El proceso dura alrededor de 5 años, no está en firme y no tendrá ningún efecto en nuestros negocios en Colombia".

¿Qué dice la ANI?

Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), le dijo a EL TIEMPO que la sanción en España "no tiene incidencia en los proyectos que (esas firmas) tienen en Colombia".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook