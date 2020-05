Sacan de embajada en Washington a exjefe de brigada de inteligencia

Antes de viajar a Washington como agregado militar de la embajada de Colombia, el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes recibió una de las máximas condecoraciones por parte de la Cancillería y del Ministerio de Defensa: Orden de Boyacá en grado de Comendador y Cruz de Caballero por sus servicios prestados a la patria como comandante de la Brigada n.º 1 de Inteligencia.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció en exclusiva que el pasado 3 de mayo le fue notificado que se daba por terminada su comisión diplomática.

Cristina Eugenia Lombana, magistrada dela Corte Suprema, ordenó el allanamiento el 18 de diciembre de 2019. Foto: Corte Suprema de Justicia

En el Ejército y en el Ministerio de Defensa no confirmaron la razón de su salida.

Sin embargo, una fuente del alto gobierno le dijo a este diario que Zapata hace parte de los 12 oficiales llamados a calificar servicios tras el escándalo de los perfilamientos a políticos, exmilitares, funcionarios del gobierno y periodistas.



“De los 12 oficiales que se anunció serán llamados a calificar servicios, 10 ya fueron notificados y sobre los dos restantes se está surtiendo el trámite administrativo para su notificación, por lo que previo a esa notificación no es posible confirmar sus identidades”, dijeron en el Ejército.



Y agregaron: “Respecto a la consulta puntual sobre el coronel Juan Esteban Zapata Cifuentes, quien se encontraba en comisión diplomática como agregado militar en Washington, la misma le fue terminada mediante acto administrativo del 3 de mayo del 2020”.

La sede del Batallón de Ciberinteligencia fue inspeccionada de nuevo por la Procuraduría y la Dijín. Foto: Tomada de Google Maps

¿Vuelo secreto?

EL TIEMPO estableció que ya está todo listo para que Zapata regrese en un vuelo humanitario de la FAC, programado para el 20 de mayo.



De hecho, este diario accedió a un listado de los oficiales que viajarán y el coronel aparece con los apellidos trocados.



“No quería que su nombre se conociera hasta que saliera de Estados Unidos”, le dijo a este diario una fuente militar.



Al respecto, en el Ejército dijeron que su “regreso al país depende de la disponibilidad de vuelos y de autorización del espacio aéreo, debido a la emergencia por covid-19”.

Aún falta por saber quién es el oficial número 12 llamado a calificar servicios y por qué su nombre no ha sido divulgado.

Los hallazgos en Faca

Por otra parte, EL TIEMPO estableció que la magistrada Cristina Lombana ya empezó a remitir a la Fiscalía la información que la Dijín y la Procuraduría encontraron en el allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia del Ejército en Facatativá, que ordenó el 18 de diciembre pasado.



Por solicitud de la magistrada, la Procuraduría y la Policía acompañaron la inspección.



En medio de documentos clasificados sobre blancos legítimos y de alto valor para la inteligencia nacional se encontraron los perfilamientos a políticos, funcionarios y a periodistas.



Allí estaba el de Nicholas Casey, periodista del diario The New York Times, quien (el 18 de mayo de 2019) había destapado las polémicas directrices del Ejército que para algunos abrían las puertas de nuevo a los ‘falsos positivos’.



Y, entre muchos perfilamientos, también apareció el del exsecretario de Presidencia Jorge Mario Eastman y el del senador Gustavo Bolívar.



Como EL TIEMPO lo ha venido revelando, Lombana ya ha escuchado a varios oficiales del batallón quienes aseguran que manejaban blancos legítimos.



De hecho, algunos de los perfilamientos están asociados a esas carpetas pero otros no tienen explicación. Eso llevó a que dos de los oficiales llamados a calificar servicios hace una semana hayan sido el coronel Milton Rozo (comandante de ese batallón) y el mayor Eduardo de la Torre.

Rosa, Lirio y Dalia

Lombana justificó en su momento el allanamiento en el hecho de que ella tenía en sus manos la indagación contra el expresidente Álvaro Uribe por su supuesta participación en el escándalo de ‘Andrómeda’.



Entre los documentos hallados se hace referencia tangencial a ese caso. Pero el grueso de la información encontrada es del resorte de la Fiscalía e incluso de la justicia penal militar.



Sin embargo, hay otro paquete de información que fue encontrada en la inspección ordenada por Lombana, que corresponde a temas de seguridad nacional y que incluso habrían sido escalados hasta la Presidencia de la República por parte de miembros del Ejército. Estos aparecen en las carpetas denominadas ‘Rosa’, ‘Lirio’ y ‘Dalia’.



También hay otros dos expedientes, clasificados como Caso Especial 1 y Caso Especial 2, que están vinculados al Eln y a las Farc. En ese contexto hay información sobre un ex alto funcionario del Estado.



Los esfuerzos de la Fiscalía están concentrados en clasificar qué sería ilegal y qué no. Además, si hay algún nexo con el excomandante del Ejército, general Nicacio Martínez, a quien llamó a interrogatorio sin fecha definida.



Martínez, a quien le reversaron su designación como agregado de la Otán por este escándalo, niega cualquier conocimiento sobre el escándalo.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET