El dato más fresco sobre el escándalo de Odebrecht que se tenía es que agentes del FBI verificaban si el expediente estaba judicialmente concluido en Colombia, o si existían elementos que interesaran en Estados Unidos.



Luego de más de 15 condenas y de que las investigaciones por supuestos aportes a las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos se archivaran, el proceso parecía agotado.

Este es el principio de oportunidad entre David Portilla y la Fiscalía. Foto: EL TIEMPO

Pero EL TIEMPO conoció en exclusiva un principio de oportunidad, del primero de agosto pasado, que agitó uno de los últimos capítulos abiertos dentro de este escándalo: un contrato, por 4.017 millones de pesos, entre el Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol) y la empresa Gistic Soluciones Integrales S. A. S., de 2014.



Consol era controlada por Odebrecht, que usaba su posición dominante para celebrar estos contratos.



Luego de que los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana hablaron de ese jugoso acuerdo entre Consol y Gistic (en 2018), la Fiscalía señaló que estaba rastreando a tres personajes ligados al caso: Andrés Sanmiguel, David Portilla y Esteban Moreno, este último gerente de la campaña al Congreso del Partido Liberal, en 2013.

Según la Fiscalía, las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84 mil millones de pesos. Foto: EFE

De acusado a testigo

Tramo de la Ruta del Sol II. Foto: Archivo Particular

El contrato buscaba supuestamente “la rehabilitación y mejoramiento del pavimento de la calzada norte frente 2, del proyecto Ruta del Sol”.



Pero, tras cuatro años de silencio, Andrés Sanmiguel aseguró –en julio de 2018– que 3.894 millones de pesos de ese contrato eran para la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. Además, que la obra no se hizo.



El 11 de junio de 2021, tras varios aplazamientos, se les imputaron cargos a Esteban Moreno; a Ricardo Rey Pulido, escolta de Andrés Sanmiguel; y a David Portilla, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y en agosto de 2021, el turno fue para Sanmiguel y su esposa, Edna Karina Méndez, quien firmó el contrato.



Ninguno aceptó cargos, pero ahora el panorama cambió. El primero de agosto pasado, la Fiscalía aprobó un principio de oportunidad con David Portilla en el que este aceptó ser testigo de cargo contra sus exsocios y amigos Moreno y Sanmiguel; y contra otros implicados en esta trama.

Inmunidad parcial

La vicefiscal Martha Janeth Mancera. Foto: Fiscalía General de la Nación

EL TIEMPO tuvo acceso al acuerdo de colaboración, aprobado por la vicefiscal Martha Mancera, en la que Portilla admite que se trató de un contrato ficticio.



Además, asegura que Moreno les pagó a él y a Sanmiguel 360 millones de pesos de comisión (180 millones a cada uno) por aparecer ejecutando la obra.



“Aportará información de tiempo, modo y lugar de reuniones con Moreno y Sanmiguel en las que se acordó la firma del contrato ficticio entre Consol y Gistic y con ello lograr pagos por obras no ejecutadas para incrementar sus patrimonios”, dice el preacuerdo, avalado por un juez.



Además, reintegrará 230 millones de pesos. A cambio obtendrá la suspensión de la acción penal por un año, bajo inmunidad parcial, por el delito de lavado de activos. Pero seguirá siendo investigado por enriquecimiento ilícito.

El penalista Iván Cancino es el apoderado de Andrés Sanmiguel. Foto: EL TIEMPO

En el documento, que goza de reserva, se señala que si bien Sanmiguel “rindió declaración explicando el actuar delictual (...) el ente acusador no contará con su participación como testigo de cargo”.



EL TIEMPO se comunicó con el penalista Iván Cancino, apoderado de Sanmiguel, y aseguró que en este caso se configura tan solo una falsedad, que resulta inocua judicialmente porque no se le hizo daño a nadie. Además, que Portilla podría incurrir en mentiras y contradicciones con sus declaraciones pasadas. Y agregó que la Fiscalía aún no ha establecido a dónde fueron a parar los 3.894 millones de pesos que le correspondieron a Moreno.



Por su parte, Andrés Garzón, el penalista que apodera a Esteban Moreno, señaló que, por ahora, no tiene nada que decir.

