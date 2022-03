Autoridades colombianas definen si, en los próximos días, empiezan a judicializar audios, videos, testimonios y personas vinculadas a una célula de ciudadanos rusos que están moviendo jugosas cantidades de dinero desde Moscú a Colombia.



(Lo invitamos a leer: El dossier de la CIA que prueba nexo entre rusos y disturbios en Bogotá)



Tal como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, ya se tiene evidencia de nexos de ese grupo de extranjeros con sujetos que lideran los disturbios y destrozos en las marchas que se han registrado en Colombia, desde 2019.

Video del ciudadano ruso transmitiendo desde el corazón de los disturbios en Bogotá en noviembre de 2019. Foto: Archivo Particular.

Este diario reveló desde el sábado videos de un ruso en medio de las protestas dando instrucciones y ubicando a sus líderes. Además, decenas de audios de otro ruso demuestra cómo se mueve el dinero, a través del alquiler de cuentas bancarias de colombianos de bajo perfil, que retiran los fondos en criptomonedas o efectivo.



Según la investigación -en la que participan la CIA, agencias británicas, la DEA, la Uiaf, Migración Colombia, Policía, Ejército y Fiscalía-. Se han lavado cerca de 146 millones de dólares desde 2019.



(Le puede interesar: Magnate y tres rusos de caso de soborno en Guatemala aterrizaron en Bogotá)



La plata se blanquea a través de tres empresas fachada (una de ellas de venta de electrodomésticos) y, además, en labores de desestabilización del orden público en el país.

Facebook Twitter Linkedin

Desde 2017 ciudadanos rusos obtuvieron cédula de extranjería, operan con empresas fachada. Foto: EL TIEMPO

El capturado

Facebook Twitter Linkedin

Juan David Celi, fue capturado en Duitama, Boyacá por blanqueo de capitales. España lo pide en extradición. Foto: EL TIEMPO

La investigación más adelantada es la del blanqueo de capitales. Tal como lo anticipó EL TIEMPO, el año pasado hubo un allanamiento en Bogotá en el que se encontraron 165 tarjetas de crédito TinKoff con las que se mueve parte del dinero.



Según un informe de la Uiaf (que ya está en manos de la CIA), en un mes alcanzaban a retirar 3.445 millones de pesos y en fechas específicas, hasta más de 1.100 millones en 5 días.



(Además: El dosier secreto de la DEA contra ‘Matamba’ y sus dos poderosos socios)



“Mira, cuéntame por favor cuánto tú consignaste o cuánto tú vas a consignar. Allá donde está este señor, ahí cerca, hay otro corresponsal. Entonces váyase a consignar allá (...) y la tercera parte en otro corresponsal, y no me mandes problemas, por favor. Mira, el chico está diciendo que necesita plata urgentemente hoy, no te compliques la situación. Yo por eso voy para Medellín porque usted siempre está complicando la situación, no está siguiendo órdenes y no está cumpliendo nada”: se escucha en uno de los audios.

Audios rusos En este audio un ciudadano ruso da instrucciones sobre varias consignaciones. El audio embebido no es soportado

El capturado y los manuales de inteligencia rusa

Facebook Twitter Linkedin

Agencias de inteligencia le hicieron seguimiento a la ciudadana rusa señalada de liderar la célula. Foto: EL TIEMPO

Un juez de control de garantías dejó en libertad a uno de los capturados tras el allanamiento. Se trata del colombiano Juan David Celi, solicitado por las autoridades de España por lavado de activos.



Él sería uno de los cuatro colombianos reclutados por la ciudadana rusa que maneja una red de blanqueo de capitales.



(También: Los gastos de campaña de Polo Polo, el hermano de Musa y otros cuestionados)



A ella se le encontraron las tarjetas de crédito y manuales de entrenamiento de inteligencia rusa.



Uno de los rusos de la investigación se moviliza por Colombia con una certificación consular en la que se asegura que no tiene antecedentes.

Siga leyendo:

- El señalado asesino colombiano que anda suelto en las calles de Madrid.



-El argentino ex-Farc que defiende Piedad Córdoba.



-El testigo clave de la fuga del narco 'Matamba' de la cárcel La Picota.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET