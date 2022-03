A las 7 en punto de la mañana de ayer miércoles, un comando especial del Ejército, miembros del CTI de la Fiscalía y agentes de Migración Colombia llegaron a una modesta casa ubicada en la calle 127 con 56, norte de Bogotá, con una orden de allanamiento y otra de captura en mano, a nombre de Sergei Vagin.



A esa misma hora, otros grupos élite estaban ejecutando 5 operativos similares para detener a los señalados integrantes de una célula –liderada por el extranjero– que estaría moviendo grandes cantidades de dinero desde Moscú a Bogotá y, además, apareciendo en las jornadas de disturbios registradas meses atrás.

Al primero al que le leyeron los derechos fue a Vagin, de 36 años y nacido en Oskemen (Kazajistán Oriental).



Según investigación de EL TIEMPO, el hombre ingresó a Colombia, en 2016, con visa de turista y empezó a moverse por el país con una certificación que le expidió el tercer secretario de la Embajada de la Federación de Rusia, Nikolay Rykov.

De DJ a apostador

Sergei Vagin, ciudadano ruso capturado en la localidad de Suba, en Bogotá, por injerencias en desmanes. Foto: EL TIEMPO

Aunque en su hoja de vida asegura que es abogado, guía turístico y DJ, en Colombia tuvo un súbito cambio de vida.



Vagin aparece realizando millonarias transacciones desde Moscú a Colombia que están en la mira de la CIA, la DEA y agencias británicas.



Estas rastrean una megaoperación de lavado de activos y posible evasión impuestos.

Sin embargo, un día antes de su captura, Vagin le dijo a EL TIEMPO que ninguna de sus actividades era ilegal y que él es un apostador en línea.



“Me dedico a las apuestas deportivas, y analistas con los que trabajo están en el exterior y por eso hay transferencias de dinero entre nosotros. No soy una casa de apuestas, pero tengo mi propia plataforma”, le aseguró el ruso a este diario.

Esta es la certificación de antecedentes firmada por un supuesto miembro de la diplomacia rusa. Foto: EL TIEMPO

Pero en su hoja de vida, en la que pone como referencia al funcionario de la embajada, dice que estuvo en la República Dominicana, en una agencia de viajes, antes de aterrizar acá.



Para hoy en la mañana está prevista la audiencia en la que se legalizará la captura del ruso y de los otros cinco (todos colombianos) para luego imputarles los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que agentes de inteligencia también tienen probada la participación de Vagin en las jornadas de protesta.

Estas eran las trasnmisiones realizadas por el ciudadano ruso. Foto: Archivo particular

El hombre del CTI

Ciudadano ruso saliendo de la embajada Rusa en Colombia. Foto: EL TIEMPO

Al respecto, Francisco González, abogado del ruso, advirtió que no se trata de una actividad ilícita y que su cliente no hacía reportes periodísticos.



Y aunque la Fiscalía ha mantenido bajo reserva el nombre de otros capturados, EL TIEMPO estableció que en el grupo hay un agente activo del CTI. Se trata de un técnico judicial, de profesión abogado, que ingresó a la institución en 2008.



“Al parecer, además de estar en el CTI tenía contacto con el ruso. Tiene una indagación disciplinaria por presunta falta a los deberes legales”, señaló un investigador.



El caso está relacionado con la presunta ruptura de los sellos de seguridad e ingreso al cuarto de circuito cerrado de televisión (CCTV) sin autorización.



El agente, al igual que los otros capturados, negó cualquier conducta ilícita. Y la embajada rusa aún no se ha pronunciado por la captura de su ciudadano. La CIA y la DEA siguen con las investigaciones.

La embajada rusa se pronuncia

La Embajada de Rusia en Colombia señaló este miércoles mediante un comunicado "que en vista de la continuación de la campaña mediática local premeditada orientada a desacreditar a Rusia y lesionar las relaciones bilaterales con Colombia, causa asombro la postura de algunos medios colombianos que no quieren ver los hechos y publican artículos paranoicos (basándose en sus fobias y sospechas inventan cosas inverosímiles y después las asuman como los hechos reales dignos de hacer creer a sus lectores)”.



El comunicado de la embajada de la Federación Rusa en Colombia agrega, además, que “El último caso es la inventada historia de una supuesta injerencia rusa en asuntos internos de Colombia por medio de algunos personajes (“Shurik”, “Servac”, y “una ciudadana rusa dedicada a la venta de ollas freidoras eléctricas”). Ya ha sido desenmascarado en nuestro Comunicado de prensa y durante la Rueda de prensa del Sr.Vagin y su abogado. Insistimos, esta patraña no tiene nada que ver ni con el Estado ruso, ni con esta Misión Diplomática. Son puros inventos y parodia de mal gusto de aventuras del Agente 007. Al mismo tiempo, algunos medios locales increíblemente insinúan que el hecho de que la rueda de prensa con el Sr. Vagin se realizó en la Embajada podría confirmar los lazos entre dicho Señor y esa Misión diplomática. Es totalmente falso”.



Y puntualiza: “Esperamos que los órganos competentes muestren imparcialidad y el apego a la ley en lo que se refiere a este ciudadano de la Federación de Rusia”.



La totalidad del comunicado dela embajada rusa lo puede leer en el siguiente archivo PDF.

UNIDAD INVESTIGATIVA

