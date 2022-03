Funcionarios de la embajada de Rusia en Bogotá convocaron este martes, 29 de marzo, a una rueda de prensa en donde pusieron a hablar a Sergeí Vagin, a quien identifican como una de las personas que aparece en la investigación transnacional por los millonarios giros de Moscú a Colombia y por una supuesta injerencia en asuntos políticos del país.



El ciudadano ruso se presentó con su abogado y aseguró que hasta el momento no ha sido notificado de ninguna investigación en su contra en Colombia, ni en ningún otro país. Sin embargo, ante una pregunta de EL TIEMPO, admitió que fue él quien transmitió en directo las violentas jornadas y disturbios que se registraron en Bogotá meses atrás.

Cuando este diario le preguntó a qué se dedicaba, por qué registraba jugosos giros y su interés en las revueltas contestó: "Me dedico a apuestas deportivas, transmití en directo porque era la mejor forma de hacerlo, como lo puede hacer cualquier persona y eso no es un delito".



Además dijo que salió a las manifestaciones porque un amigo lo invitó. Su abogado recalcó que no se trataba de una transmisión periodística, sino de una actividad personal en sus redes sociales.



También reveló que Migración Colombia ya lo requirió para revisar sus documentos. EL TIEMPO estableció que ingresó al país como turista y que se mueve por diferentes ciudades con una certificación que le expidió el tercer secretario de la embajada Rusa: Nikolay Rykov.

Audios rusos - giros En este audio, un ciudadano ruso, comenta sobre giros de dinero. El audio embebido no es soportado

Reunión de ciudadanos rusos en los que entregan dinero en efectivo. Foto: EL TIEMPO

El tercer secretario de la embajada

Ciudadano ruso al interior de la embajada Rusa en Bogotá. Foto: EL TIEMPO

Cuando EL TIEMPO le preguntó si conocía personalmente a Rykov, dijo que sí: "Yo no tenía con qué comer ni dónde dormir y él me tendió la mano. Me dieron el certificado de que yo tengo buena conducta en Rusia, ninguna investigación. Pero tenía problemas personales".



También dijo que el dinero que maneja es de él, pero que son muchos analíticos de las apuestas con los que trabaja, que están en Moscú y con los que debe intercambiar dinero.



"Acá (en Colombia) tengo mi novia, me gusta Colombia y quiero vivir tranquilo", señaló Vagin.



Sin embargo, no contestó si en esas transacciones está evadiendo impuestos. No obstante, aclaró que él no es una casa de apuestas, sino que trabaja con su propia plataforma.

Audios rusos En este audio un ciudadano ruso da instrucciones sobre varias consignaciones. El audio embebido no es soportado

Los videos de las revueltas

Negociación entre Rusia y Ucrania culminó sin avances Diplomáticos rusos y ucranianos se reunieron el jueves en Turquía, por primera vez desde el inicio de la invasión rusa hace dos semanas. Video del ciudadano ruso transmitiendo desde el corazón de los disturbios en Bogotá en noviembre de 2019. Foto:

Sobre los videos en las que aparece transmitiendo en directo los desmanes de las marchas, dijo que esa es su voz y que era algo que ya estaba olvidado hasta que lo publicaron el fin de semana: "No tengo relaciones con el gobierno ruso más allá de ser ciudadano de ese país".



Por su parte, la embajada rusa emitió el lunes un comunicado en el que calificaba de 'fake news' los informes periodísticos y señala que no hay tal injerencia en los asuntos de Colombia.

Nikolái Karlovich Tavdumadze, embajador de Rusia en Colombia. Foto: Embajada de Rusia.

"Respetamos plenamente el derecho del pueblo colombiano de elegir su propio futuro, deseamos que en este amistoso país reine la paz y que la nación colombiana se desarrolla de manera amistosa y sostenible", dijo la embajada rusa en el comunicado.



"Existen varios mecanismo de interacción interestatal mediante cuales (sic) se puede denunciar las acciones y los hechos sospechosos. Lo que se hace por canales pertinentes, que están abiertos del lado ruso", puntualizaron.

