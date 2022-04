En las últimas horas, ante el juez 11 penal municipal de control de garantías, 3 de los 7 capturados el pasado miércoles por pertenecer a una célula liderada por un ciudadano ruso, aceptaron los cargos que les imputó la Fiscalía.



Se trata del caso revelado este fin de semana por EL TIEMPO sobre las actividades de Sergei Vagin, un ruso señalado de infiltrarse en las marchas de 2019 que terminaron en desmanes y de mover grandes cantidades de dinero entre Moscú, Bogotá y Medellín.

La audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Sergei Vagin y otros seis capturados avanza en el Juzgado 11 Penal Municipal de control de garantías. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO estableció en exclusiva que en el documento que sirvió de sustento para la imputación se habla del reclutamiento de colombianos, e incluso de venezolanos para estas actividades.



Tal como lo anticipó este diario, entre los capturados hay un miembro activo del CTI, que es uno de los que aceptó cargos, se trata de Mauricio García Herreros. También aceptaron por concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático, Giovanna Gutiérrez y Ana María Gutiérrez.



Si bien el grupo se dividió, el señalado cabecilla, que es el ruso, dijo que no había cometido ningún delito y no aceptó cargos. Los otros que no aceptaron fueron los colombianos Ginna Paola García, Jorge Antonio Casas y Cristian Leandro.

Lo que no se ha dicho en las audiencias

Estos son los soportes de las consignaciones hechas desde Rusia a Colombia. Foto: EL TIEMPO

Aunque las audiencias han sido reservadas, se estableció que la Fiscalía se está concentrando en las millonarias transacciones que el ruso atribuye a las apuestas deportivas.



Sin embargo, documentos en poder de la Fiscalía, señalan una presunta vinculación del ruso con el ELN, además del reclutamiento de colombianos para infiltrarse en las marchas.



Al respecto, el abogado de Vagin, Francisco González, afirmó que la Fiscalía está mezclando temas. "Eso es otra película, son cuestiones muy complicadas y no es así porque eso es otra cosa (...) ellos no tienen nada que ver ahí".



La Fiscalía completó este viernes la tercera parte de la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos en contra de los capturados que permanecen en el búnker del ente acusador.



Las capturas y los allanamientos se realizaron en la localidad de Suba, en Bogotá, el pasado miércoles, 4 días después de que este diario revelara audios, transacciones y videos en los que el ciudadano ruso aparece enviando fuertes sumas de dinero desde Moscú, Bogotá y Medellín y transmitiendo en vivo los desmanes por las manifestaciones en la capital de país.

Ruso en Bogotá Protestas en noviembre de 2019 en Bogotá. Sergei Vagin, transmitía en vivo los desmanes. Foto: Archivo Particular.

El capturado del CTI

EL TIEMPO estableció que en el grupo de procesados hay un agente activo del CTI, que aceptó cargos. Se trata de un técnico judicial, de profesión abogado, que ingresó a la institución en 2008 y que tiene una indagación disciplinaria por presunta falta a los deberes legales.



El caso está relacionado con la presunta ruptura de los sellos de seguridad e ingreso al cuarto de circuito cerrado de televisión (CCTV) sin autorización.

El certificado de antecedentes

Sergei Vagin dio respuestas en la embajada rusa. Foto: El Tiempo

Él es un simple analista que presta sus servicios a una empresa de apuestas deportivas.

-Embajada de Rusia en Bogotá. FACEBOOK

Según Vagin, en una rueda de prensa organizada por la Embajada de su país en Bogotá, cuando llegó a Colombia no tenía qué comer ni dónde dormir, por lo que el tercer secretario de la oficina diplomática, Nikolay Rykov le extendió la mano y le expidió un certificado de antecedentes con el que se movía por todo el país con visa de turista.



Sin embargo, EL TIEMPO tiene en su poder la hoja de vida del ciudadano ruso en la que también aparece como abogado, guía turístico y DJ.



Por su parte, la embajada se pronunció después de la captura de Vagin y aseguraron que “él es un simple analista que presta sus servicios a una empresa de apuestas deportivas. Él no tiene vinculación alguna con el Gobierno de Rusia o esta Embajada”, aseguraron en el comunicado.

UNIDAD INVESTIGATIVA

