En una celda de la cárcel La Picota de Bogotá permanece confinado desde hace 5 meses Sergei Vagin, el ruso ligado a millonarios movimientos de dinero –y a la supuesta financiación de disturbios en Colombia– que en su momento desató una tormenta diplomática entre el gobierno Duque y Nikolay Tavdumadze, embajador de Moscú en Bogotá.



Vagin, de 36 años, sigue alegando que es un simple apostador en línea que llegó a Colombia en busca de oportunidades y que se movía con una certificación de buena conducta que le dio el tercer secretario de la embajada Rusa, Nicolay Rycov.

Esta imagen obtenida en exclusiva, muestra un encuentro de ciudadanos rusos con manifestantes en Bogotá. Foto: Archivo particular

Pero la Fiscalía tiene evidencia de que Vagin y su red ingresaron al país grandes cantidades de dinero, burlando controles de 17 poderosas casas de apuestas locales y extranjeras, con matrices en Serbia, Suecia, Malta, el Reino Unido y España.



Incluso, la CIA, la DEA y agencias británicas están interesadas en el caso, porque temen que el mismo modelo se use para lavar dineros de mafias, a través de apuestas en torno al Mundial de Fútbol de Catar 2022.



La Fiscalía ya descifró parte del sofisticado mecanismo que se usó para ingresar dinero a cuentas bancarias en Bogotá, Cali y Medellín, fruto de apuestas en partidos de fútbol en Europa, carreras de caballos y hasta torneos de ping-pong en Tailandia.



Fuentes de inteligencia insisten en que ese dinero patrocinó a encapuchados que lideraron los destrozos en varias ciudades durante las jornadas de protestas, para desestabilizar la democracia colombiana.

Burla a los controles



Esta es la certificación de antecedentes firmada por un supuesto miembro de la diplomacia rusa por la que anda por Bogotá Vagin'. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO tuvo acceso a las evidencias del caso que señalan que se abrieron cuentas on line en plataformas de apuestas deportivas en Colombia, duplicando identidades.



Con datos de terceros, que reclutaban pagándoles mensualidades, les hicieron creer a las 17 casas de apuestas que estaban en Colombia y empezaron a hacer millonarias pollas deportivas.



“Eran juegos de bajo interés con resultados amañados para no perder la inversión. No se sabe de dónde salió la plata para las apuestas”, dijo un investigador.

Estos son los soportes de las consignaciones hechas desde Rusia a Colombia. Foto: Archivo particular

Sergei Vagin, ciudadano ruso capturado en la localidad de Suba, en Bogotá. Foto: EL TIEMPO

Las casas de cambio consignaban los premios en cuentas bancarias, y la plata era retirada en cajeros y en la red no bancarizada.



La Fiscalía tiene audios en los que se habla de reclutar a más gente, porque no les alcanzaba el día para retirar el dinero.



Según la Uiaf, en un solo mes retiraron 3.445 millones de pesos y, en fechas específicas, hasta 1.100 millones de pesos en cinco días.



Tras las revelaciones de este diario, se capturó a Vagin y a seis personas por transferencia no consentida de activos, acceso abusivo a un sistema informático y concierto para delinquir.

El truco y las firmas



Ahora se sabe que usaron dos softwares, denominados Multilogin y Luminatti, que les permitían burlar los controles que las casas de apuestas tienen diseñados.



Simulaban que se conectaban desde Colombia a plataformas de cualquier parte del mundo, pero las IP estaban en Moscú o Serbia y planeaban extender el mecanismo a México y a Argentina.



A través del aplicativo Telegram coordinaban las apuestas con extranjeros ubicados en Rusia, que usan los alias ‘Dima’, ‘Tuitrid’ y ‘Álex’, y al Sberbank, el gran banco ruso. El ingreso de grandes flujos de dinero a Colombia se realizó de manera continuada desde octubre de 2020 hasta marzo de 2022.



“Las transacciones se habrían realizado en el marco de apuestas en las casas de apuestas Bwin.co, Williamhill.co, Aquijuego.co, Betplay.com.co, Colbet.co, Rushbet.co, Sportium.com.co, Mozzartbet.com.co, Megapuesta.co, Zamba.co, Codere.com.co, Luckia.co, Rivalo.co, Wplay.co, Yajuego.co, Fullreto.co y Betfair.com.co”, dice la Fiscalía en el escrito de acusación de julio pasado.

¿Libres?

Audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Sergei Vagin y otros seis capturados. Foto: Archivo particular

Hasta el momento, solo las seis últimas han pedido que se les reconozca como víctimas, a pesar de que a todas se les han enviado requerimientos para que se hagan parte del proceso.



El penalista Ricardo Gaviria, apoderado de cinco de esas firmas, aseguró que si se demuestran los delitos, pedirán una condena ejemplar.



Y agregó que no tienen pretensión económica porque los sistemas de apuestas de sus clientes no se vieron vulnerados y no hubo detrimento patrimonial: “La Fiscalía sabe que apostaron una cantidad de dinero considerable y que operaron varias veces las apuestas sin estar permitido”.



Añadió que la Fiscalía no imputó lavado ni financiación del terrorismo. Y advirtió que algunas casas de apuestas esperan el permiso de sus matrices para constituirse como víctimas.

A pesar de la evidencia, cuatro de los capturados no aceptaron cargos, incluido Vagin. Su defensa y la de otros han pedido revocar la medida de aseguramiento o sustituirla, movimientos que investigadores califican como dilación procesal.



Incluso, se compulsaron copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial contra un interviniente en el caso por haber presuntamente demorado el envío de unas apelaciones.



Aun así, para el 8 de septiembre se citó a una audiencia de solicitud de libertad, por vencimiento de términos. Este diario llamó a dos abogados que representaron a Vagin, pero dijeron que ya no tienen relación con el caso. Pero Olbar Andrade, apoderado de Cristian Reyes, otro de los implicados, dijo que su cliente (chef de profesión) es inocente y que esperan demostrarlo en libertad.

