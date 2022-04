Celulares, computadores y agendas en poder de las autoridades podrían terminar complicándole la estadía en Colombia al ciudadano ruso Sergei Vagin.



(Lo invitamos a leer: El dossier de la CIA que prueba nexo entre rusos y disturbios en Bogotá)



Hace ocho días, EL TIEMPO reveló en exclusiva que estaba siendo monitoreado por estar vinculado a millonarias transacciones de dinero entre Moscú, Bogotá y Medellín, y por su particular interés en las marchas que terminaron en desmanes en 2019, 2020 y 2021.

Ruso en Bogotá Protestas en noviembre de 2019 en Bogotá. Estas eran las transmisiones hechas por el ciudadano ruso. Foto:

Y si bien fue capturado, el miércoles pasado, junto a seis colombianos; y acusado de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático, este diario tuvo acceso a nueva información reservada sobre Vagin que lo comprometería con otras actividades que deberá explicar.



(Le puede interesar: La doble vida del ruso capturado y del agente del CTI que cayó con él)



El hombre, de 36 años, nacido en Oskemen (Kazajistán Oriental), le dijo a EL TIEMPO que el dinero que ha movido es producto de apuestas deportivas y que no ha cometido ningún delito en ningún país.

Audios rusos En este audio un ciudadano ruso da instrucciones sobre varias consignaciones. El audio embebido no es soportado

Rusia y Ucrania

Facebook Twitter Linkedin

Estos son los soportes de las consignaciones hechas desde Rusia a Colombia. Foto: EL TIEMPO

Audios rusos - transferencias Es esta conversación se le escucha coordinar giros desde Moscú a Colombia a través del Sberbank y de la agencia Western Union. El audio embebido no es soportado

“El dinero es de los analistas de apuestas con los que trabajo, que están en Rusia”, señaló.



Y en su hoja de vida aparece que estudió jurisprudencia, que trabaja en el sector del turismo, también como disc-jockey y hasta como ayudante de peluquería.



(Además: Odebrecht: ¿qué están buscando agentes del FBI en Colombia?)



Sin embargo, documentos en poder de este diario lo vinculan con una presunta red trasnacional de fraude en apuestas con tentáculos en Rusia y Ucrania. De hecho, diez casas de apuestas virtuales habrían sido víctimas de Vagin y sus socios.



Aunque el tercer secretario de la embajada de Rusia en Colombia, Nikolay Rykov, expidió una certificación en la que consta la buena conducta de Vagin, decenas de interceptaciones, hechas durante 14 meses, plantean dudas de fondo.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la certificación de antecedentes firmada por un supuesto miembro de la diplomacia rusa. Foto: EL TIEMPO

Según las escuchas, Vagin también era el encargado de reclutar a ciudadanos colombianos y venezolanos, por tres meses, para que prestaran sus nombres.



El propósito era usarlos para abrir cuentas bancarias a las que llegaba el dinero de las estafas en apuestas.



(También: La millonaria recompensa de EE. UU. por información sobre el caso Odebrecht)



En los documentos reservados se menciona que Sergei Vagin rondaba la embajada de Venezuela en Bogotá para buscar a sus objetivos, a los que les brindaba un apoyo que luego cobraba.

Audios rusos - giros En este audio, un ciudadano ruso, comenta sobre giros de dinero. El audio embebido no es soportado

Hostales y marchas

Ruso reporta en directo los desmanes en Bogotá Se le escucha dándo indicaciones y ubicando gente. El ciudadano ruso grababa desde el corazón de las protestas. Foto:

“Esto con el fin de ayudarles y alojarlos en diferentes hostales de la ciudad de Bogotá, siendo financiado por él y, al parecer, para instrumentalizarlos para las protestas, en contraprestación de supuestos préstamos de cuentas bancarias y tarjetas de crédito”, se lee en el documento.



El dinero que movía era retirado de cajeros automáticos de criptomonedas y de efectivo y administrado por Vagin. Pero todo indica que no operaba solo.



(Lo invitamos a leer: El viaje y el testimonio que enredan a hermanos y chofer de Carlos Mattos)



Los investigadores identificaron a una mujer colombiana como su socia y asistente personal en esas actividades. Y establecieron que, aunque Vagin se movía por toda la ciudad, tenía a la mayoría de sus aliados en Suba, donde residía. De hecho, todos los operativos de captura y allanamiento, ejecutados por el Ejército, CTI y Migración Colombia, en los que lo detuvieron a él y a seis personas más, fueron en esa localidad.



Además de fraudes virtuales, el ciudadano ruso que permanece detenido en el búnker de la Fiscalía, también es relacionado con otros delitos.

Eln y militar ruso

Facebook Twitter Linkedin

Reunión de ciudadanos rusos en los que entregan dinero en efectivo. Foto: EL TIEMPO

En el informe se habla de supuestas reuniones con miembros de células del Eln que operan en Bogotá.



“Al parecer, habría tomado contacto del personal que presuntamente controla el tráfico de material de guerra y microtráfico en los barrios de Las Aguas y Mártires, en la ciudad de Bogotá”, dice el informe.



Tal y como lo reveló EL TIEMPO, la investigación en contra de Vagin y sus socios se inició el 3 de octubre de 2020. Ese día, habría ocurrido una reunión entre un oficial del Ejército Nacional colombiano y un supuesto militar ruso.



(También: El chat y los rollos que desataron una tormenta en la Imprenta Nacional)



Este último habría pedido información ultrasecreta sobre el plan de compras de armas de Colombia a países aliados.



Incluso, el fiscal del caso señaló en la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Vagin que la información que estaba solicitando ese supuesto militar ruso, se estaba procesando para entregársela al alto gobierno colombiano.

Facebook Twitter Linkedin

Ciudadano ruso saliendo de la embajada Rusa en Colombia. Foto: EL TIEMPO

Además, también estaban interesados en los planes militares relacionados con presuntas intervenciones a Venezuela.



Ante estos hechos, el oficial colombiano fue retirado y se inició una investigación con sus interlocutores que encendió las alarmas de autoridades de Estados Unidos y que terminó conduciendo a Sergei Vagin.



El ruso no aceptó cargos, pero tres personas vinculadas al proceso, sí. Uno de ellos es un agente activo del CTI de la Fiscalía. Se trata de Mauricio García Herreros Borda, abogado que ingresó al ente acusador en 2008.



(Le puede interesar: El doble juego del poderoso capo de los 14 Ferrari que busca quedar libre)



Las otras que reconocieron su responsabilidad fueron las hermanas Giovanna y Ana María Gutiérrez.



Sin embargo, en audiencia de medida de aseguramiento de este viernes, la Fiscalía pidió que enviaran a la cárcel a los siete capturados.

La defensa del ruso

Facebook Twitter Linkedin

Francisco González, abogado de Sergei Vagin. Foto: El Tiempo

EL TIEMPO se comunicó con Francisco González, abogado de Vagin, quien desestima todas las versiones y supuestas evidencias contra su cliente.



Según González, este no tiene nada que ver con el Eln ni con venezolanos: “La Fiscalía ha mezclado estos temas con las apuestas”.



(Además: Uno de los capos más buscados estaba de vacaciones en Cartagena)



Y en la rueda de prensa que la embajada rusa organizó con Vagin el pasado martes, antes de su captura, el abogado insistió en que su cliente no ha cometido delitos. Y aunque admitió que grabó en directo los desmanes y protestas, insistió en que no es ilegal hacerlo.



Voceros del cuerpo diplomático de Rusia en Bogotá insisten en calificar el caso como una fake news y como parte de la ‘rusofobia’. Este es un término que han acuñado después de las sanciones internacionales por la sangrienta invasión rusa a Ucrania.

#URGENTE || En vista de la continuación de la campaña mediática local premeditada orientada a desacreditar a Rusia y lesionar las relaciones bilaterales con Colombia, la Embajada se ve obligada a comunicar lo siguiente: pic.twitter.com/PlX9jvIyua — Rusia en Colombia (@RusiaColombia) March 31, 2022

Oficialmente, el Gobierno colombiano aún no se ha pronunciado. Pero Rusia dijo que espera que “los órganos competentes muestren imparcialidad y el apego a la ley en lo que se refiere a este ciudadano (Vagin)”.



Además, que es falso que busquen intervenir en Colombia: “Respetamos plenamente el derecho del pueblo colombiano de elegir su propio futuro, deseamos que en este amistoso país reine la paz”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Por ahora, la CIA, la DEA y agencias británicas evalúan la información sobre los movimientos de dinero entre Moscú, Bogotá y Medellín; y no se descarta que también anuncien medidas.



El lunes sigue la audiencia de imputación de cargos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET