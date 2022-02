Una fisura en el vidrio frontal de la cabina de un lujoso jet privado Bombardier GL5T terminó dejando en el radar de agencias de inteligencia un viaje relámpago de dos ciudadanos rusos a Colombia.



El piloto de la aeronave, de 25 millones de dólares, tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, el 28 de noviembre de 2021, y sus dos pasajeros fueron recogidos de inmediato en un helicóptero privado que los llevó a Cartagena.

Allí esperaron a que cambiaran la pieza para retomar su itinerario: la isla Santa María Azores, donde iban a tanquear para seguir rumbo a Roma (Italia).



Durante 72 horas, el jet privado y los rusos pernoctaron en Cartagena, llamando la atención de autoridades locales y extranjeras que empezaron a preguntar qué hacía una nave tan costosa en la Heroica y a quiénes transportaba.



La información terminó en manos de agencias de inteligencia luego de que se determinó que los pasajeros eran ciudadanos rusos que permanecieron cerca de 8 días en Colombia, custodiados por un nutrido esquema de seguridad privado.

Este es el helicóptero que transportó a los rusos tras el incidente del jet de lujo. Foto: Suministrada por autoridades

La alerta en Colombia

Espías rusos fueron expulsados de Colombia el 8 de diciembre de 2020. Foto: EL TIEMPO

Las tensas relaciones entre Bogotá y Moscú por episodios de espionaje ruso en Colombia, vuelos no autorizados de sus aeronaves en espacio aéreo nacional y el apoyo técnico y militar de la administración Putin al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela llevaron a indagarlos.



De hecho, el jueves, tras el inicio de la violenta invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Iván Duque se refirió al tema. Luego de rechazar el ataque en el corazón de Europa, recordó que un miembro de la Cancillería de ese país dijo que, de aumentar las tensiones, habría más presión militar en América Latina.



EL TIEMPO tuvo acceso al documento reservado que consigna los nombres de los dos pasajeros del jet y algunas verificaciones que se adelantan.



Las identidades que aparecen son las de Stanislav Kondrashov y Alexander Vasyaev, quienes ingresaron a Colombia por el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el 21 de noviembre de 2021, procedentes del aeropuerto internacional Manuel Márquez de León, en Baja California Sur (México). Ese puerto aéreo, conocido también como La Paz, es utilizado para recargar combustible en trayectos intercontinentales.

Nicolás Maduro (i.) líder del régimen venezolano y Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: AFP

¿Homónimo en otra trama?

Los dos rusos permanecieron en Bogotá ocho días y estuvieron en varias actividades planeadas por una reputada agencia de viajes que diseña desplazamientos personalizados para clientes VIP, de muy alto poder adquisitivo y bajo absoluta reserva.



“Solo atienden a billonarios extranjeros y trabajan con los mejores hoteles del país en turismo de alta gama”, explicó una fuente enterada.



Según un informante, los dos rusos llegaron en compañía de diez personas más que, luego, se habrían desplazado en un vuelo chárter rumbo a Brasilia (Brasil), el 28 de noviembre de 2021.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei (i), y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. Foto: Efe

EL TIEMPO supo que durante su permanencia en Bogotá los dos hombres visitaron el Museo Nacional, hicieron una cata de café y estuvieron en cenas privadas, animadas por grupos musicales.



En las mañanas se desplazaban a otros lugares en carros que tenían a su disposición.



Hasta ahí nada llamativo. Pero hay dos datos que concentran la atención de autoridades. El primero es establecer si Kondrashov es o no el mismo que perteneció a una agencia de inteligencia rusa.



Y el otro, establecer o descartar si Vasyaev es el mismo que apareció mencionado en un reciente episodio en el que figuran los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Guatemala, Alejandro Giammattei.



Se trata del presunto pago de un dinero por parte de empresarios rusos para establecer un proyecto en Puerto Castilla, Guatemala. Ambos mandatarios han negado esas versiones que incluso han sido investigadas por The New York Times.

El rastro del helicóptero

“Se está verificando esa información. Hay un par de ciudadanos rusos con esa misma identidad, incluso uno de ellos aparece en redes como experto en ciberacoso”, le dijo a EL TIEMPO una fuente de inteligencia.



EL TIEMPO se comunicó con la empresa que opera el helicóptero que recogió a los rusos en Barranquilla y allí informaron que a ellos los contrató la reputada agencia de viajes.



Tras advertir que deben respetar la privacidad de sus clientes, dos de los accionistas de la agencia de viajes manifestaron que desconocen el background de sus clientes rusos. Sin embargo, señalaron que se trata de turistas de alto nivel y que los gastos fueron cubiertos desde el exterior, por una compañía cuyo nombre no suministraron.

Nikolay K. Tavdumadze, embajador de Rusia en Colombia. Foto: Embajada de Rusia

Además, manifestaron que hasta ahora ninguna autoridad los ha requerido por ese viaje.



Ante la imposibilidad de contactar a los viajeros, este diario le envió un mensaje a la embajada de Rusia en Bogotá preguntando por la razón que trajo a Kondrashov y a Vasyaev al país, y si estos fueron o son funcionarios de alguna entidad anexa al Kremlin.



Al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.



En todo caso, las agencias de investigación siguen verificando la información para establecer si se trata de simples y millonarios turistas interesados en Colombia y de ser así, archivar el caso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

