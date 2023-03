Aunque el Ministerio de Defensa ha guardado silencio, fuentes del alto Gobierno le dijeron a EL TIEMPO que la salida de Ana María Garzón, secretaria general de esa cartera, y del director de contratación estaban relacionadas con un contrato con una firma rusa.



Se trata de Joinet Stock Company National Aviation Service (Nasc), que hace parte del complejo industrial de defensa rusa, que ofrece mantenimiento a los helicópteros MI-17.

La carta de la embajada

Ana María Garzón, exsecretaria General del Mindefensa. Foto: Archivo particular

Las mismas fuentes aseguraron que, en enero pasado, la firma se incluyó en la lista Ofac junto con el llamado ‘Grupo Wagner’ (mercenarios que operan en Ucrania) y a otras entidades. “El Departamento del Tesoro toma medidas adicionales para degradar la capacidad de la Federación Rusa para hacer la guerra contra Ucrania al sancionar a 8 personas, 16 entidades y 4 aeronaves”, dice un comunicado.



En carta a EL TIEMPO, Stanislav Kudryavtsev, segundo secretario del grupo de cooperación económica de la embajada rusa en Colombia, aclara puntos que califica de “absolutamente necesarios para evitar la mala información”. Empieza por señalar que la parte rusa desconoce las causas de las renuncias de los funcionarios. Y que EL TIEMPO no proporciona evidencia que las vincule con el contrato con Nasc.



Además, se enfatiza que “los contratos entre estas dos entidades estatales (Nasc y Mindefensa) se firmaron con base en los acuerdos intergubernamentales de cooperación entre Colombia y Rusia que están vigentes a la fecha. Dichos documentos responden a las normas de contratación estatal de Colombia, incluyendo las de legalidad y transparencia. Las condiciones de los contratos corresponden a los intereses del Ministerio de Defensa de Colombia”.

Uno de los helicópteros del Ejército que recibía mantenimiento de Nasc. Foto: Suministrada

Según la embajada, Nasc fue constituida en abril de 2021, por tanto no podía firmar los contratos con el Ministerio para el mantenimiento de los helicópteros por tres décadas, como lo señaló EL TIEMPO.



No obstante, se indica que el objetivo de Nasc es mantener la seguridad de vuelo, reducir el costo de su operación, asegurar el suministro oportuno de repuestos y garantizar el funcionamiento ininterrumpido de aeronaves de fabricación rusa en países extranjeros.

‘Grupo Wagner’ y Ofac



Nasc venía haciéndole mantenimiento a varios helicópteros del Ejército. Foto: Archivo particular

“Nasc tiene las licencias estatales colombianas requeridas para el desarrollo de esas actividades”, dice. Y a renglón seguido se asegura que “Nasc S. A. no forma parte del ‘grupo ruso Wagner Proxy Group’”, como lo señaló EL TIEMPO en una primera publicación.



Para la embajada rusa, la inclusión de Nasc en esa lista tiene el propósito de prevenir movimientos considerados por Ofac como ‘transacciones comerciales o financieras’ y otras en las que personas naturales y jurídicas de Estados Unidos no pueden participar a menos de que estén autorizadas por Ofac o exentas por ley.



“Se pide no crear vínculos inexistentes alrededor de un tema que corresponde únicamente a las limitaciones financieras impuestas por un país sobre sus personas naturales o jurídicas”, señala el diplomático.



Y agrega que ello no impone restricciones a las organizaciones de terceros países (incluida Colombia) y “no debe afectar la toma de decisiones, actividades y soberanía en guardar sus propios intereses”.

Decreto en el que se acepta la renunica de la funcionaria Ana María Garzón. Foto: Captura de documento

Además, se advierte que el Ejército colombiano viene operando con éxito esos aparatos, desde 1997.



“Las compañías rusas más de 20 años (sic) están cumpliendo con las demandas de la parte colombiana, entendiendo la importancia de las tareas que se resuelven con la ayuda de helicópteros rusos a favor de esta nación latinoamericana”, dice el diplomático.



Y remata señalando que no existe una sola empresa certificada en Latinoamérica “que cuente con la certificación, el personal capacitado, el equipo y la experiencia requeridos para reparar con éxito los helicópteros MI-17 y garantizar su operación segura y eficiente”.

