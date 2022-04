En pleno Consejo de Seguridad de la ONU, este martes 12 de abril, el representante permanente de Rusia, Vasili Nebenzia, le hizo una dura crítica a Colombia y la implementación del proceso de paz con las Farc.



(Lo invitamos a leer: Lo que aún no se ha revelado de los movimientos del ruso capturado)



Vasili, exviceministro de Asuntos Exteriores y hombre de confianza de Vladimir Putin, intervino después del presidente Iván Duque, quien se refirió al programa 'Paz con Legalidad' y a la presencia de otros actores armados.

“Felicitamos al gobierno y al pueblo de Colombia por la implementación del Acuerdo. La presencia del presidente Duque es una muestra de la seriedad y el compromiso del gobierno colombiano”: Brasil. FACEBOOK

TWITTER

“Felicitamos al gobierno y al pueblo de Colombia por la implementación del Acuerdo. La presencia aquí del presidente Duque es una muestra de la seriedad y el compromiso del gobierno colombiano en la implementación”: Ronaldo Costa Filho, representante permanente de Brasil.



Tras la intervención de otro par de representantes -como Noruega (uno de los países facilitadores del acuerdo)- que al igual que Brasil destacaron la labor de Colombia y del gobierno Duque, Rusia pidió la palabra.



"Quienes hablarán después de nosotros dirán palabras bonitas. No le vamos a disimular la serie inquietudes que tenemos del proceso de paz en Colombia. No es un país normal para el consejo de seguridad. En un momento el Consejo de Seguridad era garante del proceso de paz, por lo que estaba en juego su reputación. Cada año estamos más inquietos", señaló Nebenzia.



(Le puede interesar: El dossier de la CIA que prueba nexo entre rusos y disturbios en Bogotá)

“Felicitamos al gobierno y al pueblo de Colombia por la implementación del Acuerdo. La presencia aquí del presidente Duqu es una muestra de la seriedad y el compromiso del gobierno colombiano en la implementación”: Ronaldo Costa Filho, representante permanente de Brasil. pic.twitter.com/rd5uStRN6K — Consejería para la Estabilización (@PosconflictoCO) April 12, 2022

Y agregó: "Colombia ha conseguido sus hitos en cuanto al acuerdo de paz, pero queremos centrarnos en los problemas en cuanto a la ejecución. Su administración ha evitado mencionar el acuerdo definitivo de paz. En lugar de ello ha preferido hablar del programa de paz con legalidad. Este programa no fue aprobado por el consejo de seguridad y no lo acordó la segunda parte del acuerdo definitivo que son los excombatientes".



Después se refirió al programa Paz con legalidad y a los excombatientes asesinados.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Duque ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: EL TIEMPO

Los excombatientes muertos

"No nos basamos en opiniones subjetivas. Estas conclusiones están fundadas en el informe presentado para esta reunión. FACEBOOK

TWITTER

"El uso de este término ('Paz con legalidad') demuestra que una reconciliación en su país no se ha conseguido", señaló el diplomático mirando a la delegación de Colombia.



Y añadió: "No nos basamos en opiniones subjetivas. Estas conclusiones están fundadas en el informe presentado para esta reunión. El principal problema sigue siendo que el gobierno no ha sido capaz de garantizar la seguridad física de los firmantes del acuerdo, ni de los líderes comunitarios".



(Lo invitamos a leer: Los audios de la guerra entre hermanos por la herencia de Vicente Castaño)



Según Rusia, "hay un vacío en la autoridad del Estado en las zonas rurales, en cuanto al programa de sustitución de los cultivos y la reforma agraria. Precisamente son estas cuestiones las que demuestran que hay fracasos importantes en el país. Sigue habiendo enfrentamientos para controlar el tráfico de drogas y hay influencia de los grupos criminales. Y a veces se dispara contra los participantes del proceso".

Hace apenas tres días, el presidente, Iván Duque, dejó claro su postura frente a la invasión de Rusia a Ucrania, y dejó un manto de duda sobre las relaciones diplomáticas.



(Además: El dosier secreto de la trama de espionaje ruso en Colombia)



“Entonces en este momento, ¿cuál relación? Ninguna. ¿Cómo puede el mundo tener un relacionamiento mientras está pasando esto? (la invasión de Rusia en Ucrania). La comunidad internacional tiene que decir con claridad que no puede haber relaciones hasta que no cese este oprobio”, dijo Duque en entrevista con el diario El Universal.

Rusia también habló de las elecciones

Al cierre de la intervención, el reprentante de Putin en la ONU se refirió a las elecciones presidenciales en Colombia: “En el contexto de las próximas elecciones, por parte del pueblo colombiano, tengo la esperanza de que la principal prioridad para el próximo gobierno sea un cumplimiento escrupuloso de los acuerdos de paz. Si una vez más la política de sustituir los entendimientos prevalece, Colombia podrá terminar padeciendo los resultados. Queremos que su país pueda evitar esa situación”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Facebook Twitter Linkedin

Sergei Vagin, no aceptó cargos. Fue enviado a La Modelo el viernes pasado. Foto: Fiscalía

El enviado de Putin remató su discurso asegurando: "Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, sigue presentando su apoyo al proceso de paz colombiano para garantizar que sea duradero e irreversible. Algo crucial para ello es la labor de la Misión de Verificación de las Naciones Unidad bajo el liderazgo del representante especial. Queremos seguir apoyando ese espaldarazo en el futuro".



(Puede ser de su interés: Mafia mexicana tiene a Colombia de centro de operación y patio de diversión)

Este es un nuevo cara a cara entre Rusia y Colombia tras varios incidentes como la expulsión de dos espías de ese país que se encontraban en Bogotá; el sobrevuelo de un avión militar en espacio aéreo restringido del país; y la captura de Sergei Vagin tras varias revelaciones de EL TIEMPO.

La respuesta de Duque

“Desde el primer día de nuestro gobierno pusimos en marcha la política pública de paz con legalidad. Es una construcción de la paz sin impunidad, que buscaba hacer una adaptación para una implementación certera”, señaló el presidente Duque ante el Consejo de Seguridad.



Y agregó que "desde el día uno de esta política se le hizo un llamado a las Naciones Unidas para que la misión de verificación estuviera con nosotros los cuatro años de gobierno”.



Y tras la intervención rusa, agregó: "Quiero agradecer todas las intervenciones que se han hecho en esta sesión histórica. Es la primera vez que, a solicitud nuestra, como presidente de la República, me dirijo al consejo de seguridad para mostrar lo que se ha construido y señalar los retos que tenemos hacia adelante. Quiero agradecer lo que es un sentimiento generalizado del Consejo, el respaldo a este desarrollo de políticas integrales para consolidar la Paz con legalidad, y el respaldo también al trabajo que se viene haciendo por parte de toda la institucionalidad de nuestro país.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET