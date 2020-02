Jefe de Centro de Memoria admite error con red que sancionó al país

Rubén Darío Acevedo acaba de reaccionar a la suspensión de la membresía del Centro Nacional de memoria Histórica a su cargo, por parte de la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia.



Tal como lo anticipó en primicia EL TIEMPO, en una carta remitida desde Nueva York, y fechada este mismo lunes, el país fue notificado de que su principal entidad de preservación y construcción de memoria del conflicto quedaba fuera de la red desde el primero de febrero.



(Le puede interesar: Sacan a Colombia de la más importante red internacional de memoria)

Según argumentan, desde hace cuatro meses se le pidió a Acevedo –por solicitud expresa de varios de los 275 miembros de 65 países que tiene la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia– que expresara si reconocía o no el conflicto armado en Colombia.



“Consideramos que cuatro meses son un tiempo prudente para esperar una respuesta de su parte, por lo cual vemos que con no responder nos da a entender que no está dispuesto a suscribir los principios de nuestra comunidad internacional y nos vemos obligados por lo tanto a no renovar la membresía del CNMH en la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia”, precisa la carta firmada por su principal cabeza, Elizabeth Silkes.



(Lea también: Estas fueron las preguntas de la Corte a un oficial de inteligencia)

'No envié la carta'

En entrevista con EL TIEMPO, Acevedo reaccionó a la suspensión, que ha generado reacciones de diferentes orillas.



Empezó por decir que él sí reconoce el conflicto.

En ninguna de las intervenciones públicas que he tenido, que son muchas, he desconocido l que ordena la Ley Nacional de Víctimas. Siempre he reconocido el conflicto armado en Colombia FACEBOOK

TWITTER

"En ninguna de las intervenciones públicas que he tenido, que son muchas, he desconocido lo que ordena la Ley Nacional de Víctimas. Siempre he reconocido el conflicto armado en Colombia. Lo he hecho desde mi primer día de trabajo", explicó.



Al respecto, dijo que ha sostenido reuniones con más de 30 embajadores apostados en Bogotá y todas las conversaciones se inician con dicho reconocimiento.



"Es probable que lo haya llamado de otras formas, pero el concepto no puede ser un dogma y tampoco se pueden establecer verdades oficiales. Por eso trabajamos con todas las víctimas con criterios de reconocimiento", agregó.



Sin embargo, reconoció que nunca respondió la carta en la que esta red le pedía sentar su posición a ese respecto.



"Dentro de la bastedad de asuntos que se manejan es probable que hayamos caído en una confusión, pero nunca lo hicimos de mala fe. Estamos preparando una carta aclaratorio, reconociendo esta confusión y contestando cada una de estas inquietudes que nos plantean", puntualizó.



La polémica surge a 48 horas de que Acevedo y el presidente Iván Duque pongan la primera piedra de lo que será la sede del Museo Nacional de Memoria.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET