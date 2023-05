El Consejo de Estado acaba de ser notificado de la admisión de una acción de tutela contra una de sus providencias fechada el 4 de mayo pasado.



Se trata del proceso de nulidad electoral que dejó por fuera del Congreso a Roy Leonardo Barreras Montealegre, para el periodo 2022 - 2026 por doble militancia.

La tutela fue radicada el pasado lunes 8 de mayo. En ella se lee: "Admítase la demanda de tutela presentada por el Señor, Alfredo Yermain Trujillo Salcedo contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el objeto de que se ampare la presunta violación de sus derechos constitucionales".



EL TIEMPO habló con el abogado Alfredo Yermain Trujillo Salcedo, quien aseguró que no ha sido notificado y que no es apoderado de Barreras en el proceso. Y aseguró que la medida de provisional de reintegro inmediato no fue aceptada.

En el documento el abogado Trujillo solicitó a la Corte Suprema de Justicia que "de acuerdo con los argumentos presentados en esta acción de tutela, proteja mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y participación política, que considero han sido vulnerados por la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta del Consejo de Estado".



Además, pidió "dejar sin efecto la sentencia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló la elección del señor Barreras como senador de la República para el periodo 2022-2026".



En el documento también se lee "ordene y garantice una segunda instancia en casos de connotación como el presente, especialmente cuando se trata de un senador, teniendo en cuenta que la decisión tomada por la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta del Consejo de Estado es de única instancia y controversial".

Caído en combate. Los fallos de la justicia se respetan aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Anticiparon mi retiro médico anunciado hace… — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 5, 2023

En la tutela también piden que "se ordene a la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta del Consejo de Estado que, en un término prudencial, revise nuevamente el caso del señor Barreras, teniendo en cuenta la expulsión del Partido de la "U", los argumentos presentados en la acción de tutela y la garantía de una segunda instancia, con el fin de asegurar el respeto a mis derechos fundamentales y los del señor Barreras".



Además, solicitaron la restitución inmediata de Roy Leonardo Barreras Montealegre en su cargo como senador de la República para el periodo 2022-2026, petición que fue negada.



Según el abogado Trujillo "al decretar la nulidad de la elección de Barreras Montealegre como senador, el Consejo de Estado estaría desconociendo mi voto y el de miles de ciudadanos que lo eligieron como representante en el Congreso".



Trujillo Argumenta que esto podría vulnerar sus derechos políticos, consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia.

