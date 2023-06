Hacia las 6 de la mañana del miércoles 14 de junio varios miembros del CTI de la Fiscalía llegaron al conjunto residencial Gran Reserva del Pomerol, en el sector de Salitre, occidente de Bogotá, con una orden de captura y otra más de allanamiento.



En sudadera y con una gruesa chaqueta roja, ya los estaba esperando Ronald Rodríguez Rozo, exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien fue esposado y llevado a los calabozos del búnker de la Fiscalía.

Mensajes desde la cárcel

Se trata de uno de los funcionarios de más alto nivel de esa entidad, que permaneció en el cargo hasta agosto pasado, tras el cambio de gobierno.



Su nombre tomó relevancia en enero pasado, cuando se supo que la camioneta Toyota blindada que fue retenida en el Cauca con un cargamento de cocaína de alta pureza era la que la UNP le tenía asignada.



En su momento Rodríguez Rozo le dijo a EL TIEMPO que le había prestado el vehículo a un empresario de artistas de música popular, amigo suyo, de nombre Manuel Antonio Castañeda Bernal, el llamado ‘narcochofer’, a quien había conocido meses atrás por su gusto por la música popular.

Este es el momento en el que Manuel Antonio Castañeda Bernal (al interior de la camioneta) estaciona el vehículo por ordenes de oficiales de la Policía del Cauca. Foto: Policía Nacional

Tras asegurar que había sido asaltado en su buena fe, dijo que se trataba de una simple falta disciplinaria por la que respondería. Además, le dijo a EL TIEMPO que no era la primera vez que le prestaba la camioneta de la UNP a Castañeda para supuestamente mover artistas y no cocaína.



“Me dijo que necesitaba recoger a un artista en el aeropuerto y que me la devolvía ese mismo día. Soy una víctima más de Castañeda, quien, según información que se ha conocido, tiene más de 70 denuncias por presunto fraude y abuso de confianza”, le dijo a este diario el exfuncionario.



Pero la Fiscalía tiene evidencia de que el nexo con Castañeda iba más allá. De hecho, Rodríguez Rozo les habría dicho a un par de allegados que Castañeda le estaba enviando mensajes desde la cárcel.

¿Principio de oportunidad?

Manuel Antonio Castañeda, enviado a la cárcel. Foto: Fiscalía

“Por eso habría enviado mensajes de que se quería entregar, y todo indica que ya está perfeccionando un principio de oportunidad con la Fiscalía”, aseguró una fuente enterada.



EL TIEMPO estableció que el nombre de Ronald Rodríguez, a quien ligan con un exfuncionario de la cartera del Interior, aparece en la matriz de colaboración del narcochofer.

Desde antes de ser capturado transportando la cocaína, Castañeda ya le había ofrecido información al nuevo director de la UNP, Augusto Rodríguez, acerca de la corrupción que venía carcomiendo a la entidad.



Además del movimiento de cocaína y de marihuana en camionetas de la entidad, le habló del alquiler de esquemas de seguridad. Y confesó que él había participado en la fuga del capo alias Matamba.



Rodríguez, quien adelanta una cruzada anticorrupción en la UNP, le trasladó la información a la Fiscalía, entidad que ya capturó a un policía y a un exparamilitar por la fuga de ‘Matamba’.

El otro informante

En el capítulo de Rodríguez Rozo, sin embargo, el narcochofer no es el único que ha hablado.



EL TIEMPO habló con otro informante, hoy bajo protección, que ligó al exsubdirector de la UNP con estructuras mafiosas de Medellín.

Ronald Rodríguez Rozo y alias Douglas Foto: Archivo EL TIEMPO

En efecto, el líder de derechos humanos de Medellín aseguró que la camioneta que la UNP le tenía asignada a Rozo también movilizaba a alguien cercano a la estructura de José Leonardo Muñoz, alias Douglas.



Además, que la camioneta rodaba hacia la comuna, 13 donde operan miembros de las bandas ‘la Terraza’ y ‘la Oficina’.

La comuna 13 (San Javier) está ubicada en el occidente de Medellín Foto: Jaiver Nieto

“Uno de mis escoltas contó que una mujer allegada al doctor Ronald Rodríguez Rozo es pariente de Douglas y que, además de cocaína, en esas Toyota movían gente de sus estructuras”, le dijo hace un mes a EL TIEMPO el testigo protegido.



En su momento, EL TIEMPO se comunicó con otro reconocido líder social cuya escolta de la UNP se estaría usando con el mismo fin, pero este manifestó que desconocía las denuncias.

Parte de los 168 paquetes al parecer clorohidrato cocaina hallados dentro de un vehículo que presta servicios a la UNP. Foto: Cortesía del Twitter de la UNP

EL TIEMPO estableció que se indaga si uno de los escoltas de la UNP también tendría nexo familiar con alias Douglas.



El caso se une al ya denunciado por el director Augusto Rodríguez sobre la presencia de sicarios de una estructura criminal del Meta que trabajarían en la UNP.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, es de los funcionarios más cercanos a Gustavo Petro. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

El ventilador

Lo que llama la atención del caso de Ronald Rodríguez es que, de ser cierto que estaría perfeccionando un principio de oportunidad, esto implicaría hablar de otras personas implicadas en irregularidades.



Dentro de la UNP se señala que la Fiscalía estaría interesada en indagar ‘carruseles’ de poderosos contratistas de alquiler de carros convencionales y blindados.

Además, de ‘favores’ a gente cercana a Rodríguez Rozo que habrían terminado con esquemas de seguridad sin haber pasado los exámenes de riesgo.



Sin embargo, a lo que ahora apunta la Fiscalía es a establecer si Rodríguez Rozo sabía que su amigo Castañeda usaba su camioneta para mover droga.

Además, si el líder de derechos humanos puede probar el supuesto contubernio con estructuras mafiosas de Medellín.



Para el 15 de junio en la mañana se espera la legalización de captura de Rodríguez Rozo y de medida de aseguramiento contra el exsubdirector de Protección de la UNP.

UNIDAD INVESTIGATIVA

