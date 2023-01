El escándalo con el que cerró el 2022, en torno a varias irregularidades en la Unidad Nacional de Protección (UNP), empieza a tener efecto en los organismos de control, que ya iniciaron indagaciones que involucran a varios exdirectivos de la entidad, funcionarios y particulares.



El detonante del caso fue la incautación de 168 paquetes de cocaína de alta pureza, el pasado 10 de diciembre, en Cauca. Iban en una camioneta Toyota Prado TXL, de placas KXU 434, adscrita a la UNP y asignada al esquema de protección de un alto exfuncionario, Ronald Rodríguez Rozo, subdirector de protección durante el gobierno Duque.

Un juez de Paez, Cauca, legalizó la captura del expolicía Manuel Antonio Castañeda Bernal.

Manuel Antonio Castañeda.

En ese momento, las autoridades capturaron al llamado ‘narcochofer’, Manuel Antonio Castañeda Bernal -amigo de Ronald Rodríguez-, quien se presentaba como empresario de espectáculos y es conocido de artistas y miembros de la Policía.



Aunque, en entrevista exclusiva con EL TIEMPO, Ronald Rodríguez aseguró que le había prestado la camioneta a Castañeda (exmiembro de la Policía) y que él había abusado de su confianza, ese mismo caso dejó al descubierto otra irregularidad: el alquiler ilegal de esquemas de seguridad.

Lupa disciplinaria

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, respondió a críticas sobre contratos.

El propio Castañeda, semanas antes de su captura, le había revelado al actual director de la UNP, Augusto Rodríguez, la existencia de una red que alquila hasta por 7 millones de pesos mensuales estos esquemas.



Y hay un tercer capítulo bajo investigación: supuestos blindajes falsos en camionetas que prestan el servicio de protección a amenazados y líderes sociales en el país. EL TIEMPO había denunciado esta irregularidad desde hace más de un año.



Y Augusto Rodríguez, quien adelanta una cruzada anticorrupción en la entidad, llevó el caso ante los organismos de control.



EL TIEMPO estableció que la Procuraduría ya abrió indagaciones por los tres hechos.

Manuel Antonio Castañeda Bernal, el llamado 'narcochofer', había sido condecorado por un general de la Policía.

Aunque el caso se maneja bajo reserva, este diario conoció que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría ya formalizó investigación disciplinaria contra Ronald Rodríguez Rozo.



Según el ente de control, la supervisión técnica y operativa de las camionetas adscritas a la UNP están bajo la responsabilidad de la subdirección de protección, cargo que ocupaba Rodríguez Rozo cuando se celebró el contrato de arrendamiento de los vehículos que no cumplirían los niveles de blindaje. Con él serán indagados dos funcionarios más.



Se determinó que cinco de los carros de ese contrato terminaron con blindajes falsos y que pertenecen a un actual contratista de la UNP.



El exsubdirector también sería escuchado en el caso de la narcocamioneta.

En diálogo con EL TIEMPO, Rodríguez Rozo admitió haber cometido una falta disciplinaria. Además, dijo que no era la primera vez que le prestaba la camioneta de la UNP a Castañeda para supuestamente mover artistas y no cocaína.



“Me dijo que necesitaba recoger a un artista en el aeropuerto y que me la devolvía ese mismo día. Soy una víctima más de Castañeda, quien, según información que se ha conocido, tiene más de 70 denuncias por presunto fraude y abuso de confianza”, le dijo a este diario el exfuncionario.

Otros indagados

Con respecto a este caso, la Procuraduría también le abrió investigación a Christiam Ernesto Páez Pinzón, quien actuaba como oficial de protección de Rodríguez Rozo, desde octubre de 2018.



Según el organismo de control, es necesario establecer las conductas y la relación que pudiera tener este oficial de seguridad con respecto al préstamo de la camioneta.



Páez Pinzón ha estado vinculado a UNP desde el 26 de enero de 2018, cuando entró como agente de protección especial. Según declaraciones solicitadas sobre su actividad el día de la incautación de la droga, el oficial dice que estuvo de descanso y no recibió ninguna instrucción por parte de su protegido.



La Procuraduría también investiga supuestos señalamientos en contra de Wilson Javier Devia, presidente del sindicato de dicha entidad.

Wilson Devia, miembro del sindicato mayoritario de la UNP y Uniones Temporales.

Castañeda lo relacionó con el alquiler de esquemas de seguridad. Pero Devia le dijo a EL TIEMPO que, por el contrario, él ha sido quien ha impulsado las denuncias sobre las mafias enquistadas en la UNP.



Y enfatizó que él no tenía la potestad para asignar esos esquemas de seguridad y que fue Castañeda quien le habría pedido el favor de alquilarle dos camionetas blindadas para mover a algunos artistas.



Tal como lo informó EL TIEMPO, Castañeda estaría usando una red de artistas, bajo una campaña que desarrolla su esposa, Nasly Viviana Toro Hernández, conocida como la ‘Nana Magic’, que habría contado con el acompañamiento de miembros de la Policía Nacional.



La Fiscalía también alista decisiones dentro de este escándalo que terminó salpicando a un congresista y a un conocido presentador. Una de las investigaciones en el capo penal tiene que ver con el nexo entre el llamado 'narcochofer' y la fuga del capo alias Matamba'.

