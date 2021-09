Las jugadas de los Rodríguez Orejuela para revivir el proceso 8.000

El silencio absoluto que los otrora poderosos capos del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, guardaron desde sus celdas en Estados Unidos por más de 17 años se rompió abruptamente el martes pasado, al filo de la medianoche.



Un sector del país ya se había olvidado por completo de los curtidos exmafiosos (de 82 y 78 años, respectivamente), que en los 90 alcanzaron a manejar el 80 por ciento del tráfico de cocaína de Colombia, a comprar políticos, equipos de fútbol y hasta aliarse con autoridades para aniquilar a su archienemigo, Pablo Escobar Gaviria.

Pero un documento, redactado a cuatro manos desde sus celdas en Carolina del Norte y Pensilvania, en el que entregaron un par de datos sobre la infiltración de dineros de la mafia en campañas, desató una tormenta política y revivió un expediente judicial que pareciera mal enterrado: el llamado proceso 8.000.



El expresidente Andrés Pastrana fue el destinatario de la explosiva carta de los Rodríguez Orejuela, que le llegó a EL TIEMPO y luego a otros medios. Pero es evidente que va teledirigida a miembros de la clase política (e incluso de la Fuerza Pública y de la sociedad) que tuvieron algún nexo con la mafia de Cali en los 90 e incluso en fechas posteriores.



Andrés Pastrana reveló el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper. Foto: El Tiempo

Efecto búmeran

Carta de Rodríguez Orejuela al expresidente Pastrana Foto: El Tiempo

Los Rodríguez dicen que no le dieron un peso a Horacio Serpa, escudero de Samper. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

En el documento, los excapos aseguran que la carta que Pastrana le entregó a la Comisión de la Verdad, el pasado 31 de agosto, como ‘prueba reina’ del proceso 8.000, fue producto de un chantaje.



En esa misiva, que data del 12 de julio de 2000, Miguel y Gilberto Rodríguez aseguraron que la financiación que hicieron de la campaña de Ernesto Samper a la Presidencia no fue a espaldas del candidato y posterior mandatario, como este lo ha venido repitiendo.



Pero ahora dicen que Pastrana los obligó a firmarla so pena de extraditarlos y que a Horacio Serpa (q. e. p. d.), escudero de Samper, nunca le dieron un peso.

“Ayudamos en los últimos 50 años del siglo pasado tanto a liberales como a conservadores.

Su campaña no podría ser una excepción y de eso un testigo podría ser Álvaro Pava”.

“Como usted bien sabe doctor Pastrana usted entrega una carta, que prometió no entregar bajo palabra (claro, no contábamos que para la ética que usted maneja la palabra no es un compromiso sino un instrumento para conseguir sus fines), ante una Comisión seria y respetable producto de un vulgar chantaje, para acusar a otro menos corrupto que usted, sin decir toda la verdad”, dicen los excapos.



Y aseguran que ellos también hicieron aportes a la campaña de Pastrana: “ (…) Ayudamos en los últimos 50 años del siglo pasado tanto a liberales como a conservadores: su campaña no podría ser una excepción y de eso un testigo de excepción podría ser el doctor Álvaro Pava hijo. La única manera en que usted podría decir que no lo sabe es que también haya sido a sus espaldas como en el caso hipotético de Ernesto Samper. Doctor Pastrana, si usted cree que esto último es falso, y se siente agredido, lo invitamos a que nos denuncie ante la autoridad que usted, en su conocimiento, crea que es la competente”.

Cocinan otra carta

Álvaro Pava Camelo Foto: Embajada de Argentina

Pava (hoy embajador de Colombia en Argentina) y Pastrana negaron de inmediato los señalamientos que, no hay que perder de vista, provienen de dos exmafiosos, calificados como peligrosos delincuentes por Washington (ver recuadro).

Pero la desafiante carta de los Rodríguez abrió una herida en la que muchos están interesados en ahondar, incluidos los excapos.



En efecto, EL TIEMPO estableció que si bien la audiencia de Pastrana ante la Comisión de la Verdad llevó a Gilberto, alias el Ajedrecista, a responderle –con la anuencia y ayuda de Miguel–, ambos venían madurando la idea de entregar su versión sobre la financiación de la mafia a políticos que aún están en circulación o que tienen herederos en posiciones claves.



“Luego de la audiencia del expresidente, don Gilberto dijo: ‘Lo que está quieto se deja quieto’, y empezó a redactar la respuesta”, le dijo a EL TIEMPO alguien cercano a los Rodríguez.



Y anunció que viene una segunda carta en la que prohíben que alguien, diferente a ellos, se refiera al tema de la narcopolítica.

Santiago Medina, tesorero de la campaña Samper, murió poco después de que estalló el proceso 8.000. Foto: Archivo Particular

El reconocido penalista Jesús Albeiro Yepes es claro en que cualquier cosa que tengan que contar los Rodríguez ya no tendrá efectos jurídicos: “Todo está legalmente prescrito, ya han pasado más de 20 años. Solo si se trata de un delito de lesa humanidad, se podría predicar otro escenario”.



Y en igual sentido se pronunció Alejandro Hernández, abogado de Santiago Medina, el tesorero de la campaña de Samper, clave en la trama, quien murió tiempo después de que estallara el escándalo.



Sin embargo, otros protagonistas del caso señalan, bajo la condición del anonimato, que la investigación que se adelantó en su momento fue selectiva.



“No todos los implicados fueron judicializados y no a todos los procesaron por igual. Muchos pasaron de agache”, dijo un procesado.

Lo que dicen los Rodríguez Orejuela

EL TIEMPO contactó vía correo electrónico a los hermanos Rodríguez Orejuela. Esto respondieron.

¿Por qué decidieron romper su silencio de casi veinticuatro años sobre el tema de la financiación de campañas políticas?

El silencio prudente sigue siendo una constante de nuestra conducta. Si le contestamos al señor expresidente Andrés Pastrana fue porque él y las circunstancias nos lo exigieron. Lo único que pedimos y, si se puede decir, exigimos, después de 25 años en prisión sometiéndonos a la justicia, con conducta intachable, pagando nuestros delitos y habiendo entregado totalmente nuestro patrimonio, es el ‘derecho al olvido’.

¿Estarían dispuestos a ir a la Comisión de la Verdad?

Tanto mi hermano Miguel como yo siempre hemos estado dispuestos a ir a cualquier tribunal que las autoridades nos requieran. En eso hemos sido muy claros.

¿Están buscando algún beneficio de los Estados Unidos con esa colaboración?

Ni hace 18 años, cuando nos trajeron extraditados de Colombia, ni en ningún momento hemos buscado ese beneficio. Renunciamos voluntariamente a él en el acuerdo de sentencia, como se puede leer en el agreement que firmamos con los Estados Unidos.

¿Aspiran con su verdad a poder volver a Colombia?

Nosotros aspiramos a volver a Colombia solo cuando hayamos cumplido la condena que nos impuso la justicia de los Estados Unidos.

¿Qué responden los mencionados por los excapos?

Pastrana entregó declaraciones sobre la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano. Foto: Mauricio Moreno - César Melgarejo. EL TIEMPO

Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del cartel de Cali, a la carta que entregó el expresidente Andrés Pastrana en la Comisión de la Verdad, en la que registra la forma en que la mafia habría financiado la campaña electoral de Ernesto Samper, desató una cascada de reacciones que aún no termina.



El primero en pronunciarse fue Pastrana, en un comunicado. Allí señaló que los excapos no desmienten el contenido de la carta que le firmaron: “Por el contrario ratifica, una vez más, que el narcotráfico compró la presidencia de ese entonces”, enfatizó Pastrana.



Y agregó que se confirmó la interlocución entre los entonces capos y Ernesto Samper.



Además, dijo que los escándalos de corrupción en la que los Rodríguez lo involucran –Chambacú y Dragacol– se originaron en el gobierno Samper y fueron ampliamente investigados.

Los excapos no desmienten el contenido de la carta que le firmaron: “Por el contrario ratifica, una vez más, que el narcotráfico compró la presidencia de ese entonces"

También dijo que su campaña fue manejada de manera pulcra, descartando cualquier narcofinanciación.



A su turno, el hoy embajador de Colombia en Argentina, Álvaro Pava, a quien los Rodríguez calificaron como “testigo de excepción” de la presunta financiación con dineros de la mafia de las campañas de Pastrana en 1994 y 1998, le dijo a W Radio que él no fue directivo cuando ganó Pastrana.



Y si bien gerenció la campaña en (1994), dijo que se manejó con pulcritud y que lo que dicen los Rodríguez es falso.



El médico Santiago Rojas también explicó su supuesto rol de mediador entre Pastrana y los Rodríguez Orejuela.

Facebook Twitter Linkedin

El medico Santiago Rojas fue médico personal del expresidente conservador en los 90. Foto: Fernando Ariza/ EL TIEMPO

Rojas le dijo a 6 AM de Caracol que fue contactado por los hermanos Rodríguez para entregarle una comunicación dirigida a Pastrana, gracias a la misión que le había encomendado el mandatario como “embajador de buena voluntad” para adelantar acciones en las cárceles del país, tendientes a reducir los índices de violencia.



Dijo que él nunca leyó la misiva, solo hasta cuando el mismo Pastrana le dio a conocer su contenido. “Yo tengo muchos secretos, pero ninguno lo voy a contar, si no hay quien los cuente antes. Me moriré con todos. Afortunadamente se me olvida la mayoría”, dijo el médico.



Sin embargo, una vez que EL TIEMPO reveló el correo de respuesta de los Rodríguez Orejuela al expresidente Pastrana y en el que señalan presiones ejercidas por el médico para suscribir la carta de junio de 2000, Rojas le dijo a W Radio que es al expresidente Pastrana a quien le corresponde hablar.

Finalmente, el expresidente Ernesto Samper dijo que Pastrana “tiene que explicarle al país su conducta en estas circunstancias”.



Además, agregó que las autoridades judiciales, incluidas la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación, deben asumir la investigación de los graves hechos denunciados.



El senador Antonio Sanguino radicó ante la Comisión de Acusación de la Cámara una denuncia contra Pastrana, tras acusarlo de indigno.

