Desde el pasado 27 de septiembre, Alfonso Campo Martínez es el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), en reemplazo de la magistrada Fabiola Márquez quien completó su período.



Dos días después, ya con su nueva investidura, participó en la definición de la revocatoria de la inscripción de la campaña a la Gobernación de Santander de Rodolfo Hernández.

Esta es la tutela presentada por la defensa de Rodolfo Hernández. Foto: EL TIEMPO

Los votos fueron 6 a favor de revocar y 4 en contra. Y hubo tres salvamentos de voto: los de Fabiola Márquez, Álvaro Hernán Prada y el conjuez Alberto Yepes Barreiro.



Para el CNE es evidente que Hernández tiene una sanción disciplinaria activa por parte de la Procuraduría que le impide participar en los comicios de octubre próximo.



Tal como lo anticipó este diario, la defensa de Hernández interpuso de inmediato una tutela en la que asegura que le están violando sus derechos políticos. de hecho, está pidiendo que mientras se falla la tutela, se suspendan los efectos de la decisión del CNE y los de las sanciones disciplinarias.



Entre los argumentos, insisten en que la Procuraduría no puede suspender a funcionarios elegidos por voto popular. Y traen a colación el caso del presidente Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Incluso, la defensa de Hernández pidió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con este mismo argumento.



De hecho, el presidente Petro se pronunció sobre la revocatoria de su exrival electoral.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la revocatoria de su exreval. Foto: Campaña Gustavo Petro

Debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el. CNE.



Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH que es de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 28, 2023

Trabajando en la Procuraduría

Exmagistrado Julio César Ortiz. Foto: Archivo Particular

Pero ahora están haciendo un nuevo señalamiento. Según la defensa de Hernández, en cabeza del exmagistrado Julio César Ortiz, el presidente del CNE se debió declarar impedido para votar en el caso Hernández.



"Lo que se discute en este caso es la interpretación de la procuraduría frente a la jurisprudencia de la Corte y de la CIDH que le impiden inhabilitar funcionarios públicos por razones disciplinarias", explica Ortiz.



Y en esa medida, consideran que la decisión benefició a la Procuraduría en donde trabaja la esposa del magistrado Campo y una de sus hermanas: "La Procuradora Cabello es la jefe de la esposa del magistrado y de otra allegada. Debe declararse impedido. Tiene interés en el resultado de su decisión".

'No hay impedimento'

De hecho, ese será uno de los puntos que presentarán en el recurso de reposición a la decisión de revocatoria.



EL TIEMPO buscó al magistrado Campo, pero en el CNE informaron que la sesión del jueves se prolongó hasta la madrugada.



Sin embargo, una fuente del CNE se anticipó a la supuesta inhabilidad descartándola de plano.



"Aquí no hay inhabilidad o impedimento alguno que, a propósito, son taxativos en la Ley y no de sangre", explicó la fuente. Y recordó que las sanciones contra Hernández vienen desde la administración de Luis Fernando Carillo.

En el 2015, la Procuraduría recibió 107.979 quejas, tramitó 89.861 de ellas y sancionó a 1.171 funcionarios. Foto: Archivo particular

Además, se enfatizó en que la Procuraduría no tiene ninguna injerencia en el CNE ni en la elección de sus magistrados: "Esa función recae en el Congreso".



Finalmente, se precisó: "El voto del doctor Campo fue uno de 6. Y el nexo laboral de sus allegadas vienen de tiempo atrás. Otros magistrados han sido recusados y respetamos el procedimiento, que se responderá en los términos de ley".



No obstante, la defensa de Hernández insistirán en el tema. "Mientras no haya decisión judicial no se aplica la inhabilidad", señala Ortiz.



No obstante, el CNE tiene otra postura y estarán atentos a la decisión de la tutela.

UNIDAD INVESTIGATIVA

