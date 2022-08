En la populosa calle 38, la llamada zona de las joyerías de Barranquilla, funcionó por años Richard, una prendería dedicada a la comercialización al por menor de artículos de segunda mano, de propiedad de un influyente comerciante.



En Cúcuta y en Bucaramanga el hombre también era conocido porque tenía abiertas las joyerías Tesoro 1 y Tesoro 2; y una empresa a su nombre: John Horacio Rueda Polanía y CIA. Además, famosos cantantes vallenatos y reguetoneros lo mencionan en pegajosas canciones.

Pero Rueda, de 55 años y conocido entre sus amigos como ‘John cabezón’, también suena en expedientes judiciales que incluso han despertado el interés de agentes federales de Estados Unidos.



El prontuario



John Horacio Rueda Polanía fue deportado de Venezuela en 2010. Foto: Archivo particular

En abril de 2010, en pleno consejo comunitario en Cúcuta, el entonces presidente Álvaro Uribe notificó que la Interpol de Venezuela capturó a Rueda y se lo entregó a Colombia, en donde era requerido por tráfico de estupefacientes y lavado de activos.



Luego, en noviembre de 2020, a Rueda lo volvieron a esposar, esta vez en Bucaramanga, señalado de supuestamente pertenecer a una red de ganaderos que estaría lavando dinero de la mafia.



Y es la misma persona que aparece en recientes fotos con políticos de la Costa y en investigaciones relacionadas con actividades del entorno del excandidato a la Presidencia y hoy senador Rodolfo Hernández.

Esta fue una de las más recientes apariciones de John Horacio Rueda (de barba). Foto: Archivo particular

EL TIEMPO investigó a Rueda Polanía y encontró datos que les han llamado la atención a investigadores locales y foráneos.



Además, estableció en exclusiva cuál es el estado de los procesos en su contra y logró que el comerciante hablara por primera vez de la supuesta venta de dólares a familiares de Hernández, usados para adquirir lujosas propiedades en Miami.

Extinción y absolución



Jaime Granados fue apoderado de John Horacio Rueda Polanía. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Este diario estableció que, tras su deportación desde Venezuela, Rueda estuvo preso en la cárcel de Bellavista (en Medellín) y a él y a dos personas más se les incautaron 76 bienes, dinero, armas, vehículos y participación en sociedades.



Cinco meses después, el juzgado 5 penal especializado del circuito de Medellín emitió sentencia absolutoria. Y, luego de ser apelada por el Ministerio Público, el penalista Jaime Granados, apoderado de Rueda en ese caso, logró que en noviembre de 2011 su cliente fuera absuelto en segunda instancia, por duda.



EL TIEMPO estableció que, en noviembre pasado, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) dictó una resolución en la que ordenó cancelar el registro de la famosa ‘Compra Venta Richard’.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) dictó una resolución en la que ordenó cancelar el registro de la Compra Venta Richard. Foto: EL TIEMPO

Además, las otras personas mencionadas en el caso, absueltas de toda responsabilidad, siguen pidiendo que se les devuelva la totalidad de los bienes.



Sobre el segundo proceso, el de 2020, el juzgado 9 penal municipal de garantías de Bucaramanga le revocó a Rueda la medida de aseguramiento que tenía en su contra y que no era privativa de la libertad.

En pleno juicio

Carlos Arturo Gómez Pavajeau, apoderado de John Rueda Polanía. Foto: Archivo particular

Pero el caso ya está en etapa de juicio y la Fiscalía está sustentando la acusación: enriquecimiento ilícito proveniente de supuestas exportaciones ficticias de operaciones de oro provenientes de Venezuela.



Pero para el penalista Carlos Arturo Gómez Pavajeau, apoderado de Rueda, la acusación no tiene fundamento alguno: “No han podido sustentar los señalamientos. El juez los ha requerido porque hay varios puntos que no se han explicado”.



En cuanto al tema de los dólares y los Hernández, la Fiscalía tiene chats en donde se menciona a Rueda como el supuesto proveedor de las divisas a uno de los hijos del entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Con ese dinero, se supone que el hijo y la esposa de Hernández compraron las propiedades en Miami, entre 2016 y 2017.

Luis Carlos Hernández junto a su padre, el exalcalde Rodolfo Hernández. Foto: Archivo Particular

“A mediodía necesitamos un pantallazo que está pidiendo John Rueda, el de los 50.000 usd (sic) (...) Ya están los usd en la cuenta, John está pidiendo los pesos”, le escribió, el 14 de julio de 2016, Luis Andelfo Trujillo a Luis Carlos Hernández, hijo mayor del ingeniero Hernández.



Luis Carlos Hernández es el mismo que apareció firmando un contrato donde cobraba una comisión de éxito si se adjudicaba un contrato de basuras a 10 años y por 750 mil millones de pesos a la empresa Vitalogic.



Ese caso y los chats fueron publicados en su momento por EL TIEMPO y otros medios. Pero, ahora, los están volviendo a desempolvar.

Estos son algunos apartes de los supuestos chats entre Luis Carlos Hernández y Luis Andelfo Trujillo. Foto: Archivo particular

¿Un montaje?



Esta es la carta de algunos congresistas demócratas en la que pidieron que se rastreara el origen del dinero con el que se compraron las propiedades en Miami. Foto: Archivo particular

Desde junio pasado, varios congresistas demócratas de Estados Unidos pidieron que se rastreara el origen del dinero con el que la familia de Hernández compró las propiedades en el sur de Miami.



EL TIEMPO estableció que agencias federales rastrean el origen de los dólares que ingresaron al sistema bancario estadounidense. Y la revista Cambio publicó que la DEA indaga el tema.



La información preliminar que se ha recaudado es que la empresa que se usó como vehículo financiero para mover el dinero –Marcopolo Intertrading Ltd., basada en Belice– cerró sus puertas el primero de enero de 2020.

El 24 de julio de 2003, Rueda se presentó a la notaría única de Codazzi (Cesar) e inscribió su registro civil de nacimiento. Foto: EL TIEMPO

Además, a investigadores les ha llamado la atención por qué, el 24 de julio de 2003, Rueda se presentó a la notaría única de Codazzi (Cesar) e inscribió su registro civil de nacimiento, cuando ya tenía 36 años.



A través de su apoderado, Rueda le dijo a EL TIEMPO que la supuesta entrega de dólares a familiares de Hernández es un montaje.



“El señor John Horacio asegura que detrás del tema está una persona a la que él conoce desde el colegio, Luis Trujillo, y quien esperaba que Rodolfo Hernández le diera un contrato de 30.000 millones de pesos que no le dieron”, le dijo el penalista Gómez Pavajeau a EL TIEMPO.



Y agregó: “En venganza, hizo ese montaje mencionando los dólares. Pero el señor Rueda asegura que no ha tenido el más mínimo nexo o negocio con la familia Hernández. Ni siquiera conoce o ha conversado con Rodolfo Hernández. Y autorizó que se mencionara el nombre de Trujillo”.

‘Que me esculquen’

Luis Andelfo Trujillo, testigo estrella en el proceso contra el senador Hernández. Foto: Facebook: Luis Trujillo

Este diario se puso en comunicación con Luis Andelfo Trujillo, el de los chats, y ahora testigo estrella en el proceso contra el senador Hernández, por presunto interés indebido en la celebración del contrato de recolección de basuras de Bucaramanga.



Pero este se abstuvo de hacer comentarios sobre el supuesto montaje que ahora le atribuyen: “No puedo dar información a medios. Es muy delicada y no voy a hablar al respecto”.

Por su parte, Jorge Ruiz, abogado de Rodolfo Hernández, manifestó que conocen la carta de los congresistas demócratas que piden el rastreo de los bienes de la familia en Miami y que los libros contables están abiertos para que los revisen.



“El ingeniero ha dicho en buen castellano: ‘A mí que me esculquen’. Cada centavo se bancarizó y se buscó la mayor legitimidad y transparencia posibles. Y están las evidencias de todas esas transacciones”, señaló el abogado.



En todo caso, el origen de los dólares se rastrea en Estados Unidos y el juicio contra Rueda continúa.

¿En qué va el caso contra Hernández?

Rodolfo Hernández, excandidato presidencial y actual senador. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

El proceso por el que Rodolfo Hernández fue imputado y llamado a juicio por la justicia ordinaria pasó a la Corte Suprema cuando se convirtió en senador.



EL TIEMPO estableció que su defensa aún no ha sido notificada de en cuál etapa procesal se retomará y quién será el magistrado de la Sala de Primera Instancia que se hará cargo de este.



El senador estaba citado por el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bucaramanga a una audiencia de juicio, el 21 de julio, por presuntas irregularidades en un contrato de consultoría sobre el relleno sanitario de El Carrasco (Santander) cuando fue alcalde de Bucaramanga.



El ingeniero, que ahora quiere ser gobernador, insiste en su plena inocencia.

