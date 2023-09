EL TIEMPO estableció en primicia que la defensa del excandidato a la Presidencia y aspirante a la Gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, acaba de interponer una acción legal para tumbar la anulación de su inscripción.



(Lo invitamos a leer: Atención: CNE acaba de revocar la inscripción de candidato Rodolfo Hernández)



Tal como este diario lo anticipó el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió anularla por la existencia de tres sanciones disciplinarias en su contra.

Facebook Twitter Linkedin

Julio César Ortiz, exmagistrado. Foto: Archivo Particular

Y si bien le queda un recurso frente a esa misma entidad, la defensa de Hernández, en cabeza del exmagistrado Julio Cesar Ortiz, optó por interponer una acción de tutela que acaba de ser registrada.



(Le puede interesar: Exclusivo: habla dueño de la Porsche ligada con polémica de campaña de Petro en Yopal)



EL TIEMPO tuvo acceso en primicia a la acción de tutela interpuesta, en la que se asegura que los actos administrativos en contra de Hernández violan sus derechos políticos "a partir del quebranto del bloque de constitucionalidad (art. 93 C.P.), ante la falta de aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Estado".

El recurso

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la tutela presentada por la defensa de Rodolfo Hernández. Foto: EL TIEMPO

Y agregan que: "La Corte Constitucional ha reconocido el carácter vinculante del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, y ha definido que las restricciones, limitaciones o suspensiones del ejercicio de los derechos políticos solo son posibles si ellas son establecidas en una sentencia judicial ejecutoriada en un proceso penal y, eventualmente, dada las características del sistema judicial colombiano, incluso si es por decisión de la jurisdicción contencioso administrativo, pero no de un órgano que no es parte de la Rama Judicial".



(Además: Habla dueño de carro que transportaba propaganda del Pacto Histórico en plena marcha)



Además, Ortiz señala que "entidades como la Procuraduría General de la Nación no tienen competencia para adelantar un procedimiento disciplinario ni imponer sanción de suspensión que tiene como efecto restringir, limitar o suspender sus derechos políticos, esto es restringir su participación en la conformación, ejercicio y control del poder político. Y mucho menos la tendría para imponer medidas llamadas cautelares sin que se encuentre en trámite un proceso o una investigación disciplinaria".

Medida provisional

Ante la inminencia de la violación de derechos, dice la defensa de Hernández, se solicitó una medida provisional.



"En virtud del artículo 7° del Decreto No. 2591 de 1991, respetuosamente solicito que, antes de expedirse el fallo definitivo de esta acción de tutela, se dejen sin efectos las decisiones sancionatorias tomadas en contra de Rodolfo Hernández dentro de los procesos disciplinarios Nos. IUS-E-2017-912098/IUC-D-2017-10; IUS E-2018-588537; y IUS-E-2018-531108 / IUC-D-2018-1200267; así como las anotaciones que sobre los mismos tiene la Procuraduría General de la Nación en sus bases de datos oficiales y pública, que provoca la supuesta inhabilidad automática de que trata el 38.2 de la Ley 734 de 2002. Así mismo, se deje sin efectos la eventual revocatoria de inscripción de la candidatura a la Gobernación de Santander en contra de Rodolfo Hernández, dentro del proceso CNE-E-DG-2023-024075 que cursa ante el Consejo Nacional Electoral".



(También: Los audios del caso contra la fiscal Angélica Monsalve y dos colegas)



Lo anterior, debido a que se considera necesaria y urgente la protección de los derechos políticos de mi poderdante ante la evidente ejecución de la decisión en cuestión, pues su permanencia en el tiempo hace más gravosa la situación afectando el ejercicio de sus derechos políticos, ante el pronto acaecimiento de las elecciones de las que las autoridades acusadas, con sus inconvencionales decisiones, lo excluyen. Así las cosas, esta solicitud busca “no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante”.

Facebook Twitter Linkedin

El CNE anunció las prohibiciones para el plebiscito. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Además, la defensa de Hernández, argumenta por qué acude a la acción de tutela y no a los mecanismos previstos ante el CNE.



(Le puede interesar: Exclusivo: Piloto cuya firma presta servicios a campañas políticas se entregó en EE.UU.)



"De no ocurrir la protección solicitada no existe forma de reparar el daño producido al mismo, su ocurrencia es inminente; resulta urgente la medida de protección para que el actor supere la violación de derechos fundamentales en la que se encuentra; y, por la gravedad de los hechos, es evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, porque se impone la eventual revocatoria de su inscripción como candidato a un cargo de elección popular con base en decisiones administrativas que violan el artículo 23 de la Convención ADH, de una elección que se realizará dentro de un escaso mes, y por tanto, no permite la utilización de medio de defensa judicial alguno, diferente a la acción de tutela con medida provisional, lo que obviamente restringe el núcleo esencial de los derechos políticos de mi cliente, cuya falta de ejercicio no se puede reparar, sino simplemente el disfrute de ese derecho político en particular se pierde definitivamente mientras dure la inconvencional inhabilidad", se lee en el documento.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Foto: Campaña Gustavo Petro

El caso Petro

Facebook Twitter Linkedin

Exprocurador Alejandro Ordoñez. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

En la tutela, también se hace referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor del actual presidente Gustavo Petro Urrego, cuando este era alcalde de Bogotá. En ese caso la Corte IDH dejó sin efecto la decisión de la Procuraduría, en tiempos de Alejandro Ordóñez de destituir e inhabilitar por 15 años al entonces burgomaestre.



Al respecto, señala Ortiz "la posición institucional de la Procuraduría General de la Nación ha sido señalar que era imposible hacer extensivos los efectos jurídicos de la sentencia proferida por el Consejo de Estado a favor de Gustavo Petro Urrego, porque no es un fallo de unificación de jurisprudencia y tiene efectos inter partes".



(Además: Estafa: audio de tramitador que ofrece pasaportes con conexiones en Cancillería)



Y agrega: "Ciertamente, la sentencia en cuestión señala que tiene efectos inter partes, como cualquier otra providencia que resuelve una acción de nulidad y restablecimiento, así sea de unificación; otra cosa, es que se pretende desatender la línea jurisprudencial que allí se fijó, que corresponde a la implementación del Control de Convencionalidad, el que implica que a las autoridades judiciales les corresponde estimar invalidas aquellas normas internas, incluso la Constitución, cuando se oponen a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la interpretación dada a la misma por la Corte Interamericana, como un instrumento eficaz para construir un derecho comunitario interamericano en materia de derechos personales y constitucionales".

Las peticiones

Finalmente, el exmagistrado hace 4 peticiones: "Se declare la prosperidad de la presente acción de tutela y, en consecuencia, se dejen sin efectos las decisiones sancionatorias tomadas en contra de Rodolfo Hernández Suárez, dentro de los procesos disciplinarios Nos. IUS-E-2017-912098/IUC-D-2017-10; IUS E-2018-588537; y IUS-E-2018-531108 / IUC-D-2018-1200267; así como las anotaciones que sobre los mismos tiene la Procuraduría General de la Nación en sus bases de datos oficiales y pública, que provoca la supuesta inhabilidad automática de que trata el 38.2 de la Ley 734 de 2002".



Y agrega: "Se declare la prosperidad de la presente acción de tutela y, en consecuencia, dejar sin efectos la eventual revocatoria de inscripción de la candidatura a la Gobernación de Santander en contra de Rodolfo Hernández Suárez, dentro del proceso CNE-E-DG-2023-024075 que cursa ante el Consejo Nacional Electoral".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Además: " En subsidio, se solicita se conceda la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y se suspendan los efectos de las decisiones ya mencionadas por la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral en contra del señor Rodolfo Hernández".



Y finaliza diciendo: "En consecuencia, de la prosperidad de las pretensiones, se garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de mi cliente, especialmente los de elegir y ser elegido, y se ordene la inmediata y efectiva restitución del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez como candidato inscrito a la Gobernación de Santander para el periodo 2024-2027".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook