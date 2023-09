El excandidato a la presidencia y aspirante a la gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, será notificado en las próximas horas de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le revocó su inscripción y lo dejó por fuera de los comicios de octubre próximo.



La decisión, conocida en primicia por EL TIEMPO, se tomó con la participación de dos conjueces que evaluaron la sanción disciplinaria que pesa contra Hernández, por parte de la Procuraduría General.

El exalcalde y ex candidato presidencial oficializó su candidatura. Foto: Archivo particular

Jaime Hernando Suárez Bayona, fue uno de los conjueces. Foto: Archivo particular

La sala plena no se había puesto de acuerdo en la votación sobre la ponencia que pedía anular la candidatura. Por eso, se tuvo que echar mano de dos conjueces.



Según fuentes del CNE, los conjueces fueron Alberto Yepes Barreiro y Jaime Hernando Suárez Bayona.



En la sala de esta mañana se evaluó la sanción por el maltrato verbal a un veedor ciudadano y otras dos que pesan contra Hernández y que le valieron una suspensión por tres meses que los deja por fuera de las elecciones de octubre.



Los votos fueron 6 a favor y 4 en contra. Y hubo tres salvamentos de voto, los de Fabiola Márquez, Álvaro Hernán Prada y el conjuez Alberto Yepes Barreiro.

Medidas cautelares

Exmagistrado Julio César Ortiz. Foto: Archivo Particular

Su defensa, en cabeza del exmagistrado Julio César Ortiz, asegura que el Consejo de Estado revisa las sanciones, por tanto, no se encuentran en firme.



Según Ortiz, un juez decidirá si las sanciones pueden ser anuladas: "El ingeniero no está inhabilitado para ser candidato a la Gobernación de Santander. Los casos están en segunda instancia, están demandadas en su nulidad. No están ejecutoriadas y el CNE que es el competente para permitir o no la inscripción del ingeniero".



Además, acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de medidas cautelares y bajo el argumento de que la Procuraduría no puede suspender a un funcionario elegido por voto popular. De hecho, citaron la sentencia a favor de Gustavo Petro.



El CNE ya revocó candidaturas polémicas como las de Samuel Santander Lopesierra -más conocido como el Hombre Marlboro- y Oneida Pinto. También revocó la de Tulio Gómez a la gobernación de Cali.

