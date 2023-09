El excandidato a la Presidencia y ahora aspirante a la gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, no se resigna a quedar por fuera de las elecciones de octubre próximo, por cuenta de la sanción de la Procuraduría que lo inhabilita por 3 años para ocupar cargos públicos.



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: Piloto cuya firma presta servicios a campañas políticas se entregó en EE.UU.)



Hace 72 horas interpuso un recurso extraordinario de revisión, ante el Consejo Nacional Electoral, para que se evalúe la decisión que lo deja por fuera de la contienda electoral de octubre próximo.

Hernández dice que sanción de Procuraduría le viola los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a los derechos políticos, al derecho a la igualdad y a la protección judicial". FACEBOOK

TWITTER

Pero, ante la posibilidad de que la ruta del Consejo de Estado no prospere, su defensa activará este viernes, 22 de septiembre, otro recurso, esta vez ante un tribunal foráneo al que le piden celeridad por la inminencia de las elecciones.



En una carrera contra el reloj, Hernández y su defensa solicitará en las próximas horas la adopción de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



(Le puede interesar: La doble vida en Chile del colombiano que secuestró a dos militares de EE. UU.)



Según el memorial, conocido en primicia por EL TIEMPO, Hernández argumenta que la sanción de la Procuraduría le está violando los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a los derechos políticos, al derecho a la igualdad ante la ley y a la protección judicial, derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



De entrada, cita en el recurso que la CIDH -en caso del hoy presidente Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá-, ya se le había advertido a Colombia que no procede que una autoridad administrativa como la Procuraduría General de la Nación en Colombia, a través de una sanción de naturaleza disciplinaria, restrinja el ejercicio de los derechos políticos de un ciudadano colombiano.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el oficio en el que Hernández pide medidas cautelares ante la CIDH. Foto: EL TIEMPO

Le quedan 37 días

Facebook Twitter Linkedin

Exmagistrado Julio César Ortiz. Foto: Archivo Particular

Hernández también hace referencia a la sentencia del 15 de noviembre de 2017, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la que se reafirman las limitaciones que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, le impone a la Procuraduría, en cuanto a que una autoridad administrativa no puede restringir el ejercicio de los derechos políticos.



"A pesar de lo anterior, la Procuraduría General de la Nación tramitó una serie de procesos disciplinarios que culminaron con sanciones que restringen mis derechos políticos en abierta contradicción con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" se lee en el oficio.



(Puede ser de su interés: ¿Qué va a contar en EE. UU. el piloto de campañas que aceptó cargos por narcotráfico?)



Además, su defensa, en cabeza del exmagistrado Julio César Ortiz, señala que es el Consejo Nacional Electoral (CNE), es el ente que decide si Hernández quedaría fuera de la contienda electoral para aspirar a la gobernación de Santander en las elecciones de octubre.



Según Ortiz, las tres sanciones que están en firme contra Hernández se encuentran y un juez decidirá si pueden ser anuladas: "El ingeniero no está inhabilitado para ser candidato a la Gobernación de Santander. Los casos están en segunda instancia, están demandadas en su nulidad. No están ejecutoriadas y el CNE que es el competente para permitir o no la inscripción del ingeniero".

Facebook Twitter Linkedin

El político Rodolfo Hernández y Margarita Cabello, procuradora general de la Nación. Foto: Diego Caucayo/El Tiempo y Procuraduría

Las sanciones contra el candidato

La Procuraduría ratificó una sanción contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández por el maltrato verbal a un veedor ciudadano en medio de una actividad pública realizada en el parque Solón Wilches, en Bucaramanga, Santander.



El episodio que hoy se le atraviesa a sus aspiraciones políticas data de octubre de 2018, cuando Hernández era alcalde de Bucaramanga y se refirió al veedor Fernando Martínez Arenas como “lavaperros”, luego de que este elevara una queja por la poda de árboles y otras intervenciones en el espacio público.



Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



“El funcionario tenía el deber de tratar con respeto a la ciudadanía, pues es un requisito que resulta especialmente exigible a los servidores públicos y cualquier persona puede dirigirse a la autoridad para pedir, controlar y controvertir las decisiones por ellos adoptadas, y estas tienen el deber de resolver con respeto esas peticiones”, se lee en el auto de sanción.



La defensa de Hernández espera que ante la inminencia de la violación de sus derechos y el antecedente Petro, la CIDH se pronuncie antes de que se abran las urnas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook