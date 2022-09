Un neoyoquino, de cerca de 40 años, que vino a Colombia a explorar el mercado local para una nueva aplicación tecnológica, terminó asaltado; su habitación de hotel saqueada y con una sobredosis de una poderosa sustancia química que lo dejó inconsciente durante varias horas.



(Lo invitamos a leer: Habla ‘J la Firma’, el señalado capo invisible que rastrea EE. UU.)



Lo único que recuerda es que un amigo colombiano le dijo que buscaran pareja por un popular aplicativo de citas en donde aparecieron rápidamente dos hermosas mujeres listas a encontrarse con ellos en la noche en un exclusivo bar, ubicado en el Parque Lleras de Medellín, con una única condición: que les garantizaran que eran solteros.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la mujer que se tomó fotos con el celular del extranjero al que robaron. Las autoridades ya investigan. Foto: Suministrada por autoridades

“Nos tomamos unos tragos y me empecé a sentir mal. Recogí mis cosas y cuando iba a llegar a la puerta del establecimiento me rodearon varias mujeres. Luego desperté en una calle vecina sin nada, incluida la memoria de lo que había sucedido”, le dijo a EL TIEMPO Santiago Ortiz, el colombiano, de profesión influencer y amigo del neoyorquino.



(Le puede interesar: Hasta en camionetas blindadas están invadiendo propiedad privada)



Ortiz y el extranjero son las más recientes víctimas conocidas de una red delincuencial que está usando una poderosa sustancia que les está causando hemorragias, pérdida del habla parálisis y secuelas permanentes a sus víctimas.



A Ortiz le robaron la billetera, el celular y las llaves del apartamento. Sin embargo, las mujeres no alcanzaron a entrar a su casa y solo se quedaron con el efectivo, las joyas y las tarjetas de crédito, con las que alcanzaron a hacer algunas compras.

Facebook Twitter Linkedin

Las autoridades recuperaron varios elementos robados a través de este mecanismo. Foto: Fiscalía

Sustancia y comunidad gay

Al extranjero le fue peor. Lo dejaron sin pasaporte, a pocas horas de tomar el vuelo de regreso a Nueva York. Además, entraron a la suite del hotel donde se hospedaba y se llevaron computadores, dólares, joyas y algunas pertenencias más.



Aseguran que a ambos los drogaron con la misma sustancia que, según la Fiscalía, utilizaba Julián Esteban Caro Yepes, alias el ingeniero, un hombre que, también a través de aplicaciones de citas, contactaba a empresarios y estudiantes de la comunidad LGTBIQ+ en sectores exclusivos de Medellín y sus alrededores.



(Además: El millonario pleito por megalote para ampliar la vía Bogotá-Girardot)



Después de ganarse su confianza, Caro acordaba citas, generalmente en las casas de sus víctimas, donde los drogaba para robarlos. Según la Fiscalía, usando este mismo método, ‘el ingeniero’ hurtó a 50 personas, en hechos ocurridos entre 2018 y 2022.



De acuerdo con reportes judiciales, 26 de los asaltos que le atribuyen fueron cometidos este año, principalmente en Medellín, Envigado e Itagüí (Antioquia).

Facebook Twitter Linkedin

Este es el químico que usan para robar. Deja secuelas en las víctimas. Foto: Fiscalía

Las secuelas

“La investigación determinó que el hoy investigado habría hurtado a sus víctimas dinero en efectivo, joyas y vehículos cuya cuantía superaría los 1.300 millones de pesos”, explicaron en la Fiscalía. Y agregaron que Caro Yepes fue capturado el 31 de agosto, por el CTI en un operativo en el que fueron incautados más de 150 elementos, entre ellos, un automotor que al parecer habría sido hurtado.



Investigadores que les siguen la pista a bandas y delincuentes dedicados a esta modalidad de hurto están inquietos por los efectos del químico que están usando sobre las personas robadas.



(Además: La banda de ladrones de carros que siembra el terror en Ciudad Salitre y Modelia)



Tanto el neoyorquino como el influencer Ortiz perdieron la memoria temporalmente y permanecieron inconscientes por más de 12 horas. Según le contaron a este diario, tras recobrar el sentido y enterarse del asalto, el efecto de la droga los hizo dormir 18 horas más.

Facebook Twitter Linkedin

En el golpe a alias el ingeniero se recuperaron varios objetos robados. Foto: Fiscalía

La Fiscalía también advirtió sobre los efectos de la sustancia, cuyo nombre prefirieron no revelar.



“Se pudo establecer que varias de las víctimas, que consumieron las sustancias químicas, sufrieron hemorragias, parálisis en varias partes del cuerpo y pérdida temporal de la voz; entre otras consecuencias. Muchas reportaron secuelas permanentes”, explicaron desde el ente acusador.



(Le puede interesar: Así operan las sanguinarias mafias extranjeras y locales que enfrenta Bogotá)



Y hay otro filón en la investigación en contra de estas redes: un establecimiento comercial, en Medellín, al que están llegando los artículos robados.

Compraventa y revólver

Según explicaron el influencer y su amigo estadounidense, a ambos los contactaron días después del asalto para decirles que tenían sus documentos. Añadieron que la llamada fue desde una compraventa ubicada en el barrio Manrique, y que les pedían 200 mil pesos para devolver los papeles.



“Pagamos la plata y los documentos fueron enviados en un taxi a una dirección cercana al hotel en el que estaba hospedado mi amigo extranjero”, explicó el influencer.



(Lo invitamos a leer: Las cartas que se han destapado sobre la paz total con bandas, disidencias y Eln)



Con los documentos en sus manos, los amigos creyeron haber superado el violento episodio. Sin embargo, una de las mujeres que robó al neoyorquino se tomó fotografías con su celular que se guardaron automáticamente en la nube de internet.



El rostro de la atractiva joven quedó en evidencia y tras hacer algunas indagaciones, descubrieron que es del municipio de Bello (Antioquia).

No obstante, tras una amenaza, el pasado 21 de agosto, frenaron las averiguaciones.



“Un hombre armado, que iba en una motocicleta, me abordó en la calle y a eso de 2 metros de distancia, con voz fuerte, me dijo que dejara de preguntar por la persona que nos había robado”, aseguró el influencer.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



La fotografía de la señalada asaltante ya está en manos de investigadores que le siguen los pasos y que están estableciendo si delincuentes como ‘el ingeniero’, trabajan solos; o con bandas organizadas, como la de las mujeres que robaron al neoyorquino y su amigo.



El denominador común es el químico que usan para neutralizar a sus víctimas a las que les dejan secuelas imborrables.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook