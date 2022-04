En menos de un año, Daniela Rubio Roa tuvo que cerrar su cuenta de Facebook, cambiarse de casa, interponer tres denuncias penales y ahora está contemplando cambiarse el nombre.



Tiene tan solo 24 años y dice que ya no sabe qué hacer. Inicialmente temía que se le arruinara su historial crediticio. Pero ahora el temor es que le hagan daño a ella o a su familia, como le han advertido en mensajes que llegan a sus redes.

“Estafadora de m*** te tengo ubicada ya”, se lee en una de las más recientes amenazas que un hombre le envió al chat, impactando su tranquilidad emocional y familiar.“Vivo con zozobra, depresión y sentimiento de impotencia”, asegura Daniela, mercaderista en una empresa de licores de Bogotá.



Esta historia, que le puede pasar a cualquiera, se inició en 2019, cuando alguien suplantó a Daniela para comprar cosméticos y perfumes, por 350.000 pesos, a través de una revista por catálogo.

Amenazas y denuncias

Este es uno de los mensajes en los que amenazan a Daniela por las estafas de la mujer que la suplanta. Foto: EL TIEMPO





Ella se enteró cuando fue a hacer los trámites para financiar la compra de su apartamento y aparecía reportada en Datacrédito.



Ahora la están amenazando de muerte y tiene denuncias por supuestamente recibir jugosas sumas para el falso alquiler de lujosas fincas y venta de ropa de marca.



En los últimos dos años, en plena pandemia, este tipo de estafa aumentó en el mundo en un 149 por ciento. Y en Colombia, el incremento es del 243 por ciento, según TransUnion, una compañía global de información que cita la encuesta PwC’s Global Economic Crime and Fraud (ver recuadro).

El Facebook espejo

La estafadora usa fotos de Daniela y su familia para publicar en la cuenta de Facebook falsa. Foto: Archivo particular

En el caso de Daniela, el maquillaje, las cremas y las fragancias llegaron a una vivienda ubicada en el barrio Isla del sol, en el sur de Bogotá.



Alguien que se hizo pasar por ella, que dio su nombre completo, su número y fecha de expedición de la cédula y teléfono fijo, ordenó que el pedido llegara a ese barrio, que ella ni siquiera conoce.



La joven creyó haber conjurado su problema con una llamada a la revista, para explicar que ella no había solicitado nada. Además, interpuso una denuncia ante la Fiscalía.

Pero la tranquilidad le duró muy poco.



A los pocos meses, le apareció otra deuda con una empresa de telecomunicaciones con la que supuestamente había adquirido un plan de internet, telefonía y televisión.

Daniela ha interpuesto varias denuncias ante la Fiscalía que han sido archivadas por ser de mínima cuantía, entre otras razones. Foto: Archivo particular

Esta vez, la dirección que suministraron no fue en Bogotá, sino en el municipio de Caldas, Antioquia. Según pudo verificar, el servicio se instaló en una modesta casa ubicada a pocos pasos de las antiguas vías del ferrocarril.



“Yo jamás he vivido allá y eso me ayudó en la investigación para que la empresa anulara los cobros y quitara la deuda”, dijo Daniela.



El argumento principal de la compañía de telefonía para librarla de este nuevo caso fue que hallaron “inconsistencias durante el proceso de venta de los servicios”.



Pero la persona que la está suplantando, su ‘clon ilegal’, fue aún más allá. Les empezó a enviar mensajes a sus amigos y familiares a través de una cuenta espejo de Facebook.

Me quieren destruir’

A través de chats, la estafadora alquilaba falsas fincas. Después de que recibía el dinero no volvía a contestar. Foto: Archivo particular

Su familia y amigos le han ayudado a difundir en redes lo que le está ocurriendo. Pero ya hay, incluso, un grupo en Facebook de los damnificados de la otra Daniela que intentan ubicar a la verdadera para cobrarle las deudas.



Daniela, que ahora teme por su vida, la de su esposo y la de su pequeña hija, sospecha que la misma persona que pidió productos en Avon y solicitó internet para una vivienda en Antioquia creó un perfil en Facebook y WhatsApp, con su nombre y sus fotografías.



Desde esas cuentas han estafado a decenas de personas con falsas ofertas inmobiliarias.



“Disfruta tus vacaciones en un lugar seguro y tranquilo; de fácil acceso al transporte público y/o privado, sin restricción alguna: parqueadero para 8 carros, BBQ, jacuzzi, juegos infantiles, piscinas para adultos y niños...”, se lee en los avisos que publicita la estafadora.

Desde el perfil falso de Facebook escribieron este mensajes tratando de confundir a los amigos de Daniela. Foto: Archivo particular

Las negociaciones las hace por chat y de manera telefónica, pero después de que le consignan el dinero a nombre de Daniela Rubio Roa borra los datos.



La estafadora ha sido tan hábil que, desde el perfil falso, escribió un mensaje de alerta con el que trató de confundir a sus allegados y de apropiarse definitivamente de la identidad de Daniela.



“Por favor, no responder de mi Facebook anterior. Me lo hackearon y están estafando por medio de él. Hacer caso omiso a lo que escriben gracias (sic)”, se lee en la publicación de la cuenta falsa, abierta en enero de 2021.



En ese perfil hay cuatro fotos publicadas. Tres de Daniela, sola y con su familia, y otra de un hombre que aparece en la estación Buenavista del metro de México y que ella no sabe quién es.

La joven aún no entiende cómo lograron acceder a tanta información personal y a sus documentos.



“Uno a veces deja la fotocopia de la cédula por ahí donde imprime, o alguien cercano, no sé qué pasó. Esa persona me quiere joder, no sé quién es, pero me quiere destruir. Se apoderó de mi vida, les escribió a mis amigos en Facebook haciéndose pasar por mí. Me ha parecido terrible, se metieron con mi familia, me da miedo que las personas afectadas no me crean y busquen hacernos daño, y no sé cómo solucionarlo”, le dijo Daniela a EL TIEMPO.

El audio del ‘clon’

Revista Audio en el que la estafadora suplanta a Daniela para adquirir productos de una revista por catálogo. El audio embebido no es soportado

En julio de 2021, una firma de abogados la contactó por un cobro jurídico que ya pesa en su contra por una cuenta de otra revista por catálogo.



Por este caso, Daniela pudo escuchar una llamada que le hicieron a su ‘clon’ para confirmar los datos y hacer la inscripción.



Oír a la persona que se hace pasar por ella, una mujer evidentemente mayor, fue “escalofriante” para la joven (escuche el audio en eltiempo.com).



“Señora Daniela Rubio Roa, ¿autoriza a Línea Directa S. A. a que su cédula sea consultada, verificada, reportada positiva o negativamente en calidad de deudor principal a los operadores que manejan información crediticia?”, preguntó la operadora de la compañía. Y, con desfachatez y tranquilidad, la respuesta de la falsa Daniela fue un rotundo sí.

En conversación con EL TIEMPO, Daniela dijo que no conocía a este hombre que aparece en una de las publicaciones del falso perfil. Foto: Archivo particular

El falso perfil en Facebook de Daniela. Foto: EL TIEMPO

Incluso, la estafadora formuló una pregunta: “¿Esto me ayuda a mí con mi vida crediticia? (...), eso es lo que me interesa”.



“Me dio rabia y angustia escuchar a alguien diciendo que era yo. Entregando mis datos exactos y hasta quejándose porque no la habían llamado antes para ofrecerle los servicios. Se adueñaron de mi vida”, dice la joven.



El drama de Daniela, que a la luz de esta historia podría ocurrirle a cualquiera, ya le ha traído inconvenientes en su trabajo y en su estabilidad personal.



Ya hay dos denuncias en su contra por estafa, y las amenazas ya le llegaron a su esposo. En contraste, las denuncias que ella ha interpuesto en la Fiscalía se han archivado por ser de menor cuantía o contra persona indeterminada.



La única solución que ha encontrado es la de levantarse todos los días a chequear, con temor, las redes y a verificar si tiene un nuevo reporte en Datacrédito. Y aún sigue evaluando si la mejor salida es cambiarse de nombre, con todas las implicaciones personales y jurídicas que esa decisión conlleva.

Evite que el hampa lo suplante

La suplantación en redes sociales se incrementó un 149 por ciento en el mundo. Foto: Getty Images

Aunque el crecimiento de los casos de suplantación en redes sociales aumentó en el mundo un 149 por ciento en los últimos 24 meses, en Colombia ese incremento fue del 243 por ciento.



Los datos son de Trans-Union, firma global de información que cita la encuesta PwC’s Global Economic Crime and Fraud.



Marito Pino, CEO de Xharla, agencia que lanzó la campaña #PiensaAntesDePublicar, en alianza con Edu Media, entre otros, explicó los riesgos.



“Cualquiera puede ser víctima de este delito. Para evitar caer en esta situación se debe proteger la información personal que se sube a redes sociales, supervisar las cuentas y actuar rápidamente ante cualquier indicio de uso indebido de su identidad”, dice Pino.



Y añade que la suplantación de identidad se presenta a través de correos electrónicos y redes con los cuales los delincuentes buscan falsificar documentos que pueden utilizar para diferentes tipos de transacciones o actividades en línea. Y da recomendaciones para evitar ser víctima:



* No publicar documentos valiosos e información personal en redes sociales.

* No publicar ubicación, ni direcciones de residencia o lugar de trabajo.

* Configurar la privacidad de sus redes sociales y eliminar los perfiles que no use.

* No publicar información de sus hijos o de la familia.

* No responder los mensajes de WhatsApp o correo electrónico que le pidan ingresar a enlaces.

* No compartir ni publicar sus claves de las redes sociales o correos electrónicos y bancarias.

* No dar información privada en las apps de citas.

* Hacer caso omiso de falsos soportes técnicos que le ofrezcan antivirus, limpieza de su equipo u otros servicios.



UNIDAD INVESTIGATIVA

