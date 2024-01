R. Roa y Minsalud declararon en la Corte por gastos de campaña de senadores del Pacto

Dentro de la más absoluta reserva, el magistrado Misael Rodríguez avanza en una indagación preliminar que involucra a varios senadores y representantes del Pacto Histórico y a los gastos de la campaña conjunta que los llevó al Congreso de la República en 2022.



EL TIEMPO estableció en primicia que entre los puntos que se indagan está el del servicio de vuelos que prestó la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS) para mover por diferentes regiones a los entonces candidatos. Se trata de la misma empresa que, como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, está vinculada a Carlos Eduardo Restrepo Osorio, el llamado 'narcopiloto' que se entregó a la justicia de Estados Unidos en junio de 2023.

La declaración del Ministro de Salud

Guillermo Alfonso Jaramillo, oriundo de Ibagué. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Cuando EL TIEMPO reveló su nexo con la mafia, el Pacto Histórico emitió un comunicado en el que aseguraba que habían contratado a Sadi SAS y no a un piloto en particular.



Y Guillermo Alfonso Jaramillo, gerente de la campaña del Pacto al Congreso, no se pronunció ni respondió las llamadas de este diario que buscaban establecer cómo llegó esa empresa a prestarle servicios a esa colectividad.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que el ahora ministro de Salud ya rindió declaración certificada sobre el tema ante la Corte Suprema de justicia.

Los nexos con la Campaña Petro Presidente

El piloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio. Foto: Archivo particular

Además, que el lunes 22 de enero, también rindió declaración Ricardo Roa Barragán, entonces gerente de la campaña Petro Presidente y ahora cabeza de Ecopetrol.



La diligencia se cumplió en el despacho del magistrado Rodríguez y se le preguntó por las coincidencias en haber elegido a la misma empresa.



Cuando EL TIEMPO reveló que los vuelos de Sadi Sas a la Campaña Petro estaban siendo revisados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), abogados de Roa hicieron saber que la empresa fue contratada después de pedir tres cotizaciones y optar por la más económica.



Este diario supo que en la diligencia se insistió en la forma como se contrató a la compañía en algunas coincidencias que se han encontrado con los servicios prestados a la campaña del Pacto Histórico al Congreso.

En las cuentas de 20 senadores aparecen gastos a nombre de Sadi S.A.S. Foto: EL TIEMPO

El llamado 'narcopiloto', que espera sellar en marzo un acuerdo de colaboración con la justicia de Estados Unidos, aseguró que era cercano a Armando Benedetti.



Además, ante un fiscal de Colombia entregó detalles de su participación en el envío de más de 400 kilos de cocaína a través de un vuelo por Providencia, en mayo de 2021. Incluso, entregó detalles de cómo contrató a la avioneta que movió la droga y quienes eran sus verdaderos dueños.



EL TIEMPO buscó a Roa Barragán para conocer los detalles de la diligencia ante la Corte, pero al cierre de esta edición no había respondido.



En un proceso paralelo, la Procuraduría le abrió una indagación a Roa por posibles inconsistencias en las cuentas de la campaña Petro Presidente. Roa ha sido enfático en que manejó de manera apegada a la ley y de manera transparente cada peso que ingresó.



Dentro de esta indagación está previsto escuchar a algunos senadores y ahora exsenadores que se movieron en los vuelos de Sadi SAS.

