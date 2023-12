¿Quién es Carlos Caicedo, pareja de cabeza de Ecopetrol, a quien abrieron indagación?

Aunque había mantenido un bajo perfil, la apareja de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, volvió a ser noticia luego de que EL TIEMPO revelara que la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación por presuntamente haber incurrido en la posible trasgresión al régimen de inhabilidades.



Carlos Julián Caicedo Cano es administrador de negocios internacionales de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz con énfasis en trade marketing, compras y logística. Además, es especialista en desarrollo de negocios.

Ha trabajado en empresas de Soluciones de eficiencia energética entre 2020 hasta 2022 como líder de compras. También en la Empresa de Energía de Honduras como líder logístico y Sloane Energy Colombia SAS, una compañía del sector de petróleo y gas, incluida la exploración y producción.



Sin embargo, antes de trabajar en estas compañías del sector de hidrocarburos estuvo en varias agencias dedicadas al marketing y publicidad.



En sus redes sociales muestra varios viajes a distintos países como Estados Unidos, Italia y Portugal.

Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa. Foto: @julianccanoc

Los contratos

Tal como lo había revelado La Silla Vacía, en junio pasado, Caicedo fue nombrado asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías) y al mismo tiempo firmó un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pascual Bravo, ubicada en Medellín.



El administrador de empresas fue contratado por 113 días para cumplir cuatro funciones en Medellín. Apoyar la articulación de los diferentes equipos de la Secretaría de Desarrollo Económico, apoyar en la planeación, seguimiento e implementación de los programas y proyectos de la Secretaría, participar en eventos, mesas, y reuniones programadas y apoyar las diferentes estrategias de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Indagación de la Procuraduría

Por eso, según la Procuraduría, en su condición de asesor código 1020 grado 08 asignado a la dirección General de la planta global del Instituto Nacional de Vías (Invias) se abrió indagación.



Para Procuraduría, Caicedo Cano suscribió y ejecutó parcialmente el contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo de la ciudad de Medellín. EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo al documento de la indagación.



En el auto de investigación se asegura: "Presunto incumplimiento de las funciones misionales a cargo del señor Carlos Julián Caicedo Cano, como asesor 1020 grado 08, asignado al Invias, al observarse que paralelamente al tiempo en que debía cumplir con estas, aparecen fotos de múltiples viajes nacionales e internacionales en la plataforma social Instagram".

A este caso, se suma la investigación de EL TIEMPO sobre el posible conflicto de interés Ricardo Roa, por la compra de un apartamento 4 meses antes de que llegara a la estatal Ecopetrol.



El predio ubicado en el norte de Bogotá fue adquirido a la empresa Princeton International Holdings LTD, cuya matriz queda en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.



EL TIEMPO reveló que el representante legal de esa compañía es el petrolero colombo-italiano, Serafino Iacono. El exdirectivo de Pacific Rubiales es ahora el CEO de NG Energy, dueña del 72 por ciento del pozo Sinú-9. Este diario reveló que Hocol, una filial de Ecopetrol, firmó un acuerdo de confidencialidad con socios de este pozo.



Sobre la compra del apartamento, Roa Barragán le dijo a EL TIEMPO que en el estudio que hizo a la hora de comprar el predio, no aparecía Serafino Iacono y que él desconoce de quién se trata y de quién es socio. No obstante, manifestó que en caso de que el acuerdo con Hocol se concrete y llegue a la junta directiva de Ecopetrol, evaluará si se declara impedido.

