Ricardo Roa explica viaje a Punta Cana al que fue petrolero ligado a su apartamento

EL TIEMPO estableció en primicia que en las últimas semanas la junta directiva de la estatal Ecopetrol se reunió en privado y ordenó realizar un análisis de riesgos vinculados a tres episodios en donde ha sido mencionado su presidente, Ricardo Roa Barragán.



(Lo invitamos a leer: Ecopetrol: Roa pone en conocimiento de junta compra de apartamento ligado a petrolero).



Además de la investigación que le abrió la Procuraduría a Roa por presuntas irregularidades en su rol como gerente de la campaña Petro presidente; y de la indagación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el mismo tema, la junta pidió información de otro caso.

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo Roa negoció el apartamento en diciembre de 2022. Foto: Archivo particular

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la escritura del apartamento adquirido por Ricardo Roa. Foto: EL TIEMPO

Se trata de la adquisición del lujoso apartamento 901, ubicado en el norte de Bogotá, que Roa adquirió en 1.800 millones de pesos cuatro meses antes de ingresar al Grupo Ecopetrol.



(Le puede interesar: Indagan si 'Fito', capo que desató caos en Ecuador, ingresó a Colombia).



EL TIEMPO reveló que la empresa vendedora, Princeton International Holdings LTS, cuya matriz está en Islas Vírgenes Británicas (un paraíso fiscal), está vinculada al petrolero Serafino Iacono, exdirectivo de Pacific Rubiales.

El viaje y las fotos

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo Roa y Serafino Iacono estuvieron en Punta Cana. Foto: JUAN DIEGO ZAPATA

Facebook Twitter Linkedin

En la empresa Princeton International Holdings Ltd, figura Serafino Iacono. Foto: EL TIEMPO

Además de ser un fuerte jugador del sector petrolero, Iacono es directivo de NG Energy International Corp., compañía dueña del 72 por ciento del bloque Sinú 9 (en Córdoba), cuyos socios firmaron un acuerdo de confidencialidad con una filial de Ecopetrol (Hocol), en el marco de la evaluación de nuevos negocios.



Ante una eventual inhabilidad, de concretarse algún negocio, Roa le dijo a este diario en su momento que adelantó la negociación del predio directamente con la empresa propietaria. Además, que cuando hizo la compra del apartamento de 300 metros cuadrados no sabía quién era Serafino Iacono.



(También: Atención: habrá nueva imputación contra fiscal Angélica Monsalve).



No obstante, EL TIEMPO accedió a información según la cual un par de meses después de sellar la venta del apartamento, Roa y Iacono fueron fotografiados en un evento social en Punta Cana (República Dominicana).



El pasado viernes, Roa le admitió a este diario que, en efecto, en una fecha que no recuerda con precisión, se desplazó a una reunión a Punta Cana que nada tenía que ver con su rol en Ecopetrol: "Fue un tema social y personal".

Facebook Twitter Linkedin

Serafino Iacono, empresario petrolero. Foto: Archivo particular

El presidente de la petrolera manifestó que, además de conocidos artistas, en el evento estuvo Iacono con su esposa, María Paola Mejía. Esta última también aparece entre los directivos de la compañía que vendió el apartamento 901.



Sin embargo, Roa reiteró que antes de la adquisición del predio no los conocía y que él viajó en aerolínea comercial y no en un jet privado ligado a Iacono, como indican algunas versiones.



(Además: Ariel Ávila responde si nombramiento de su esposa lo silenciará en el Senado).



"En mis 34 años de carrera pública nunca he sido objeto de ninguna investigación o sanción por nada", señaló.

Facebook Twitter Linkedin

Miembros de junta de Ecopetrol, con Ricardo Roa, tocando la campana en la Bolsa de Nueva York. Foto: Ecopetrol

Y agregó que se comprometió con la junta directiva de Ecopetrol a compartir de manera oportuna y rápida cualquier decisión en los procesos de la Procuraduría y del CNE.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO).



Además, que en su visita a Casa de Nariño del pasado jueves, el presidente Gustavo Petro no le tocó ninguno de estos temas: "Solo se habló de la manera en que se afrontará el Fenómeno de El Niño".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook