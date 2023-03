En el Departamento de Justicia de Estados Unidos están inquietos por la seguidilla de capturas que la Fiscalía de Colombia ha efectuado en los últimos 20 días, entre las que están las de oficiales y funcionarios que han venido trabajando activamente con la DEA.



El más reciente operativo se ejecutó este miércoles 1.º de marzo, bajo absoluta reserva y dentro de la cruzada anticorrupción que lidera el fiscal general, Francisco Barbosa. Ya el 13 de febrero habían caído presos la poderosa exfiscal Ana Catalina Noguera, el coronel de la Policía Ricardo Alberto Durán Ruiz y el exinvestigador del CTI Jhon Freddy Redondo Bautista.

Mónica Valencia Charry, fiscal especializada de Extinción de Dominio de Medellín, y Ana Catalina Noguera, exdirectora de Extinción de Dominio. Foto: Archivo EL TIEMPO

Y hace 24 horas, tal como lo reveló EL TIEMPO en primicia, agentes del CTI y miembros del Gaula Ejército llegaron a las instalaciones de la Fiscalía en Medellín y esposaron a Mónica Valencia Charry, fiscal especializada.



Luego se dirigieron a la llamada Unidad de Investigaciones Antidrogas (SIU, por su sigla en inglés). Allí fue capturado Luis Ricardo Patiño Patiño, jefe de esa unidad, y uno de sus investigadores de confianza identificado como Alexánder Martínez Ovalle.



Patiño, oriundo de Nariño, es uno de los funcionarios más curtidos en temas de investigación contra el narcotráfico y venía trabajando con Jason P. Klingler, agente de la DEA, en operaciones en contra de estructuras mafiosas enquistadas en Antioquia.



Además de entrenamiento a hombres como Patiño, los SIU tienen aparatos de interceptación donados por el Gobierno de Estados Unidos, donde ven con preocupación las capturas de varios de sus alfiles en la lucha contra el narcotráfico.

Carlos Ramón Zapata o Ramón Esteban Peña Martínez tiene prisión domiciliaria y es testigo de la Fiscalía. Foto: Archivo Particular

Los celulares de alias el Médico

Este es uno de los documentos que alias 'el Médico' anexó a la denuncia. Foto: EL TIEMPO

Patiño quedó en el visor de la justicia por el informe n.º 2152 que le presentó al Fiscal 29 de la Dirección Especializada contra el narcotráfico, el 15 de octubre de 2020. Allí le solicitó al fiscal la emisión de una orden de incautación de los equipos electrónicos del excapo del cartel de Medellín Carlos Ramón Zapata o Ramón Esteban Peña Martínez, alias el Médico.



El excapo le aseguró a EL TIEMPO que Patiño usó un memorando del agente especial de la DEA Klingler (del 22 de septiembre de 2020), en el que se hizo creer falsamente que él tendría relación con la 'oficina de Envigado” y que sería el encargado de "la contaminación y corrupción de servidores con fines de obstrucción a la justicia y desvío de las investigaciones especialmente dirigidas al narcotráfico y lavado de dinero".



Y si bien el excapo se entregó, en diciembre de 2022, por un caso de concierto para delinquir y extorsión agravada a excapos e investigados, la Fiscalía estableció que Patiño habría hecho incurrir en error a jueces y fiscales dentro de este caso.

El coronel de la Policía Ricardo Alberto Durán Ruiz, capturado. Foto: Archivo particular

Además, al igual que en el proceso contra Ana Catalina Noguera y el coronel Durán, se investiga la alteración de solicitudes de la DEA para interceptar ilegalmente teléfonos e incurrir en otros delitos.



En el caso de los celulares del excapo Carlos Ramón Zapata todo indica que los hallazgos dentro de sus celulares (que en parte sirvieron para procesarlo) se legalizaron de manera posterior e ilegal.



El propio Carlos Ramón Zapata denunció el hecho ante la Fiscalía y hoy es testigo de ese y de otros casos.



"El 19 de octubre de 2020 acudí, bajo engaños del agente especial de la DEA Kingler, a una 'reunión' en The Artisan DC Hotel, ubicado en la cl. 72 n.º 5-51 de la ciudad de Bogotá. Una vez arribé a ese lugar, se me exhibió la orden de incautación de dispositivos de almacenamiento, los cuales fueron recibidos por el personal de la DEA —quienes carecen de funciones de policía judicial en el país— y no por los agentes del CTI (...) La 'diligencia' duró más de ocho (8) horas debido a que fui sometido a un extenso interrogatorio por parte de la DEA", denunció alias el Médico.

El caso de la fiscal Valencia Charry

Javier García Rojas, alias Maracuyá. Foto:

El caso de la fiscal Mónica Valencia parece más complejo y está vinculado a su rol como fiscal 10 de extinción de dominio.



Por su despacho pasaron casos como el del capo José Bayron Piedrahíta y el de Javier García Rojas, alias Maracuyá.



EL TIEMPO se abstiene de publicar la evidencia en su contra hasta que su captura sea legalizada por el fiscal Mario Burgos, el mismo del operativo contra Ana Catalina Noguera. Pero se estableció que sus bienes y gastos han sido monitoreados.



Estas capturas podrían llevar a Estados Unidos a iniciar investigaciones en ese país y a replantear las operaciones de los llamados SIU.

