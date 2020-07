Detienen a hijos de expresidente Martinelli por sobornos de Odebrecht

En una audiencia de menos de 20 minutos, un juez de Guatemala les informó a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli que habían sido capturados por un requerimiento de Estados Unidos que los procesa por blanqueo de capitales.



La solicitud de extradición en su contra está fresca -fue firmada por la jueza Shirlly Johanna Maldonado Velásquez el pasado 3 de julio y está vinculada al escándalo de sobornos de Odebrecht.



(Le puede interesar: El investigado abogado de Uribe trabaja ahora para otro expresidente)

Ricardo Martinelli Linares, de 40 años, y Luis, de 38, fueron capturados el lunes, 6 de julio, en el aeropuerto La Aurora de Guatemala, donde tomarían un vuelo con supuesto destino a Panamá. Pero su judicialización se hizo este martes.



EL TIEMPO estableció en exclusiva que iban a abordar la aeronave con matrícula N799RM.



Los pilotos fueron identificados como Bayardo Abel Herrera Jarquin, con pasaporte número PA0094644, y Tomás Roderic Hanam Garson, con pasaporte número PA0094641, ambos de nacionalidad panameña.



Según el itinerario de la aeronave, esta procedía de Panamá con el objetivo de trasladar a dos personas de vuelta al istmo.



(Lo invitamos a leer: Las caras ocultas del nuevo escándalo de Odebrecht)

Además del mensaje, Ricardo Martinelli publicó esta foto con el polémico abogado Diego Cadena. Foto: Archivo Particular

Reporteros de este diario tuvieron acceso al acta de detención y en esta consta que se produjo en el área de inspección de Vuelos Privados, por personal del Centro Antipandillas Transnacional.



Además, asegura que al momento de requerir sus documentos ambos se identificaron como miembros del Parlamento Centroamericano, argumentando una especie de inmunidad. En ese momento, les informaron que tenían una orden de captura vigente.



Según trascendió, los hijos del expresidente Martinelli son solicitados para extradición a Estados Unidos, para enfrentar un proceso por su presunta participación en un esquema de sobornos y blanqueo de capitales de la constructora brasileña Odebrecht.



(Además: ¿Quién es el fuerte opositor venezolano que murió en Bogotá con covid?)



De acuerdo con la investigación, ambos son señalados de participar como intermediarios para el pago de al menos 28 millones de dólares en sobornos a un funcionario de alto rango de Panamá.



Hace un par de semanas, el expresidente celebró el hecho de que había obligado a rectificar a un medio español que lo señaló de tener nexos con la trama de sobornos de la brasileña.



Para obtener su derecho de réplica contrató al polémico penalista colombiano Diego Cadena, el mismo abogado de Álvaro Uribe que enfrenta cargos por presunta compra de testigos.



Sin embargo, el mismo día de la captura de sus hijos, la justicia panameña presentó cargos por blanqueo de capitales contra él.



(Lea también: Muere en Bogotá 'cerebro' de ataque de mercenarios en Venezuela)



A Martinelli "le formularon cargos por blanqueo de capitales en la compra de un medio de comunicación", dijo a la AFP Roniel Ortíz, uno de los abogados del exgobernante.



"Les voy a ser franco, esto me cabrea, estar en esta persecución política que no tiene cuando terminar. Es un caso en el que nunca me habían mencionado, que no tiene ningún fundamento ni razón. Me quieren involucrar porque me quieren anular", declaró Martinelli a su salida del ministerio público, donde se negó a declarar.



El expresidente es investigado por el caso conocido como New Business, en el que se indaga la compra de un grupo editorial, presuntamente con dinero público, durante su mandato.



Martinelli ya estuvo preso durante dos años tras ser extraditado en 2018 desde Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje, proceso del que fue exonerado en 2019 por un tribunal.



EL TIEMPO buscó la reacción de Martinelli sobre el caso de sus hijos pero aún no ha respondido.



(Le recomendamos leer: Tomás Uribe habla de 'Caya' Daza y la 'Ñeñepolítica')

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET