Hace 24 horas, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o 'clan del Golfo', anunciaron que habían contratado a un grupo de abogados para avanzar en los acercamientos con el gobierno en el tema del sometimiento a la justicia.





“Después de un consenso unificado entre el estado mayor, hemos contratado los servicios profesionales de abogados y por ende conferido poder amplio y suficiente para que adelanten acercamientos, exploraciones y, de ser el caso, negociación jurídica en nombre del Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, se lee en el comunicado.

'Chiquito Malo'. Foto: Policía de Colombia

EL TIEMPO estableció en exclusiva que el grupo de abogados lo lidera el penalista Ricardo Giraldo quien accedió a hablar en primicia con este diario.



Giraldo asegura que tiene en sus manos el poder que le dio a él y a otros abogados el llamado estado mayor de las autodefensas: "Fue una decisión de consenso. Aceptaron la propuesta que les ofrecimos y estamos listos a sentarnos con el Gobierno. Este poder es la repuesta a la solicitud del gobierno de que las AGC den muestra de su voluntad de paz".



Cuando se les preguntó quiénes firman el poder, manifestó que, además de alias 'Gonzalito', están Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; el comandante 'Rodrigo' y los otros comandantes de las demás estructuras.

'Articulado de ley de sujeción es absurdo'

El comisionado Danilo Rueda ya tiene el poder que las AGC le dio a Giraldo. Foto: Ernesto Mastrascusa. EFE

El penalista manifestó que él no es amigo de ministros, ni del Presidente ni de ningún poder político y que lo único que se les ofreció fue un trabajo transparente y un buen asesoramiento jurídico dentro de la legalidad, sin ningún tipo de falsas expectativas.



Cuando se le preguntó por el articulado de la ley de sujeción que ya se conoce no dudó en descalificarla: "No hay una línea clara de lo que el Gobierno quiere ofrecer a estas estructuras y más con un ejército de las dimensiones e influencia de las AGC".



Y agregó: "Ese articulado es completamente absurdo. No refleja la realidad de las AGC. Ese borrador, que no sabemos en qué va a terminar, no refleja las condiciones jurídicas en las que ellos estarían dispuestos entrar a una negociación. Esa ley es una mala copia de la 1908 de 2018, que se llamaba la 'ley de sometimiento', que no sometió a ningún grupo".



Giraldo agrega que está absolutamente seguro que nadie se va a someter a esa ley de sujeción, como ahora la están llamando y presentando.



¿Qué pasó con 'Siopas'?

Alias 'Siopas', era uno de los herederos de 'Otoniel' Foto: Archivo particular

"No les sirve a nadie. Es una ley estratificada dentro de los diferentes grupos. Mis clientes están de acuerdo con ese análisis político. Los quieren asemejar o meter en una misma bolsa con bandas de barrio o de comunas. Ellos son una estructura grande, con un ejército de cerca de 9 mil hombres", manifestó el abogado.



Recalcó, además, que no se habla de extradición, no se habla de qué va a pasar con las estructuras o con aquellos miembros que están privados de la libertad, de cómo sería la transición para la dejación de armas y la recuperación de control por parte del gobierno.



"Si ellos dejan sus territorios y el Estado no los ocupa, este problema no se va a acabar. Van a llegar nuevas estructuras", explicó el penalista. Y aseguró que él nunca se reunió con 'Siopas', el cabecilla de las AGC cuyo cadáver fue tirado en una carretera la semana pasada. Y que el llamado estado mayor tampoco le habló del caso.

¿Qué buscan?

Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro. Foto: Twitter: @JuanFPetro

"Aún no me he sentado con nadie del gobierno nacional. Lo que me ha manifestado el estado mayor de las AGC es que sí quieren hacer la paz, pero que sea una paz con seriedad, con criterios jurídicos claros y seguridad jurídica clara. Pero, por supuesto que se la juegan por la paz. Lo único que se ha hecho es gobernar por Twitter y no se conoce el marco jurídico. No hay nada claro", le señaló en primicia el abogado a EL TIEMPO.



Sobre los rumores sobre pagos de extraditables a facilitadores, para un cupo en la 'paz total, advirtió que él nunca se ha sentado a una mesa con Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro: "Ni siquiera se cómo habla. Desconozco cómo estará su tema jurídico frente a las investigaciones. Según el estado mayor de las AGC, nunca les han hecho ofrecimientos de que no los vayan a extraditar. Había un facilitar nombrado por el Gobierno pero nunca se llegó a nada".



Para el penalista, se apunta a una justicia transicional con reconocimiento político.



Y puntualiza que el nombramiento de abogados por parte de las AGC responde al llamado que hizo el Gobierno de que se manifestaran sobre si querían o no estar en el proceso de la 'paz total'.



Reveló, además, que ya le notificó a la Presidencia y a la Oficina del comisionado de Paz, Danilo Rueda, que tiene el poder de las AGC: "Se les enviaron correos oficiales", dijo Giraldo.



Y tomó distancia de los recientes episodios de violencia que se le atribuye a esa estructura criminal, como el paro armado minero: "De lo que está pasando en los territorio no tengo conocimiento que sea auspiciado por las AGC. Siempre se les hecha la culpa a la estructura que esté en la zona, sea guerrilla o autodefensas".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

