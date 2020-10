La llamada de Mindeporte a Minjusticia por caso de reventa de boletas

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, explicó a EL TIEMPO su presencia en el partido en el que la Selección Colombia derrotó 3 a 0 a la de Venezuela, en el estadio de Barranquilla.



Dijo que, como miembro de la Comisión Disciplinaria de la Fedefútbol, lo acreditaron, junto con sus dos hijos, jugadores del Unión Magdalena y de la Equidad. Y la Federación dijo que hubo protocolos de seguridad y aforo por el covid-19.



Pero hay un tema más de fondo que llevó a Ernesto Lucena, ministro del Deporte, a llamar el lunes a su par de Justicia. Lucena le pidió a Ruiz que se declare impedido para conocer la investigación contra la cúpula de la Federación por el caso de la reventa de boletas.



“Buscamos absoluta transparencia dentro del proceso”, le dijo Lucena a EL TIEMPO. Y fue enfático en que si dos entidades del Gobierno (MinDeporte y SIC) están pidiendo que se investigue a la Federación por el asunto de las boletas, podría haber algún tipo de conflicto de intereses en que un miembro del Gobierno investigue el caso desde un ente privado: esa Comisión Disciplinaria.

Estos son 4 de los indagados. De izq. a der., Jorge Perdomo, exDimayor; Ramón Jesurún, cabeza de la FCF; Luis Bedoya, exFCF, y Álvaro González, de la Difútbol. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Ruiz afirmó que no halló incompatibilidad entre su cargo de Ministro y el de la Federación, que es ad honorem. Y dijo que, si le llega el caso de la reventa de boletas, no lo aceptará. Además, que no ha contemplado renunciarle a la Federación.



En todo caso, para algunos resulta igual de llamativo que, para defenderse de la sanción de la SIC por el caso de las boletas, se interpuso una tutela contra Andrés Barreto, ante el Consejo de la Judicatura; y que miembros de la Judicatura hagan parte o hayan hecho parte de comités de la Fedefútbol.

Andrés Barrero González, superintendente de Industria y Comercio, ratificó la multa a los zares del fútbol y envió el caso a la justicia penal. Foto: Mauricio Moreno / ETCE

De hecho, hoy cursa en la judicatura una queja disciplinaria de Ramón Jesurún contra Barreto, su antecesor y su delegado, por el mismo tema de la reventa.

Por ahora, el 18 de noviembre, la Fiscalía le imputará cargos a la exfiscal que inició el caso y recibió credencial para las eliminatorias a Rusia 2018, para un trabajo encubierta, según dice.



La SIC les envió el caso a Estados Unidos y a la Fiscalía, que indaga un soborno que se habría pagado para adjudicar el contrato de boletería. Y el ministro Lucena ya inició investigación administrativa a la cúpula de la Federación por la reventa.



El martes en la tarde, la Procuraduría General solicitó al alcalde de Barranquilla, Atlántico, información relacionada con el protocolo de bioseguridad implementado para el ingreso y asistencia al partido Colombia vs. Venezuela.

