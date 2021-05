Retenes ilegales: cobran hasta $ 1 millón para dejar pasar alimentos

Los bloqueos desencadenados por el paro no son los únicos responsables de que usted esté pagando 60 % más por un bulto de papa, una piña, huevos o una papaya; o de que el bulto de limón pasara de $ 150.000 a $ 500.000, como indican comerciantes de Corabastos, en Bogotá.



Retenes ilegales y extorsión a camioneros en plena vía están contribuyendo a que los precios se disparen debido a la escasez.



En efecto, mientras el gremio le pide al Gobierno reducir tarifas de peajes –por los que vehículos de 5 ejes pagan hasta $ 37.000–, conductores denuncian ser víctimas de retenes ilegales en los que les piden hasta $ 1 millón para pasar.



“El fin de semana, por la vía al Llano, en el kilómetro 36, había gente atravesada que dijeron ser manifestantes. Eran las 2:30 a. m. Estaban con hombres en moto que fueron de camión en camión pidiendo un aporte a la causa de $ 500.000. No estaban armados, y como no les di dinero, me tocó entregarles parte de la mercancía”, le dijo a EL TIEMPO uno de los proveedores de Corabastos que pidió la reserva de su nombre.



Y agregó: “Nos sentimos secuestrados. A un compañero, con un camión más grande y una carga de papa, le tocó dar un millón”.



En la Central de abastos Corabastos reportan incremento de algunos alimentos de hasta el 60% y 70% debido a los bloqueos en el país. Foto: Mauricio Moreno.El Tiempo

Rechazo y caravanas

En la vía Lérida-Mariquita, un transportador de aguacates salió del centro de acopio, cerca de Fresno, y hacia las 11 p. m. se topó con un bloqueo en el sector de San Felipe: “Me pidieron $ 180.000 para dejarme pasar, y me tocó pagar”.



Y algo similar ocurre en una zona de la sabana de Bogotá.



Un comerciante, que adquiere cebolla cabezona en Sopó para venderlo en Mosquera, Madrid y Facatativá, afirmó que al llegar a Zipaquirá, personas que se identificaron como manifestantes le pidieron $ 120.000 para poder seguir: “Preferí devolverme y perder la mercancía”. En el mismo retén, un grupo de venezolanos cobra entre $ 10.000 y $ 25.000. A un chofer que se negó a pagar, lo retuvieron de 11 p. m. a 2 a. m.



“Rechazamos ese tipo de comportamientos. Aclaramos que eso obedece a los grupos de infiltrados que se meten en las protestas. (...) En esas multitudes es muy difícil identificar quién es quién. Pedimos a las autoridades que presten control”, dice Jorge García, presidente de la Condeferación Colombiana de Transportadores (CCT).



Mientras tanto, el Consejo Gremial señaló que los bloqueos son actos de violencia; “perjudican al campesino, al trabajador, al comerciante, al empresario, al manifestante y a cada colombiano que cree en su país”. Y para contrarrestarlos piden caravanas vigiladas, que permitan mover alimentos y medicamentos.



El panorama de los últimos días en Cali fue de destrozos y barricadas en las mayorías de vías de la ciudad. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

‘Viáticos’ para vándalos, en Cali

El derecho a la movilización también está siendo coartado en Cali. Videos en poder de EL TIEMPO muestran a vándalos exigiéndoles a conductores de carros particulares entre $ 15.000 y $ 20.000 como “viáticos para seguir con la causa”.



El concejal Fernando Tamayo reveló videos en redes en los que se ve a jóvenes en gavilla pidiendo la ‘colaboración’, y dijo: “Hay que ponerles control con la misma vehemencia que debemos garantizar el derecho a la marcha pacífica. Muchos caleños se sienten presos en su propia ciudad”.



Diana Rodríguez, también concejal, advirtió que los retenes ilegales siembran miedo e incertidumbre. Hasta los bomberos han denunciado ser víctimas de extorsiones en peajes ilegales. Y EL TIEMPO estableció que en el sector de El Tintal, sur de Bogotá, manifestantes requisan a ciudadanos para identificar a policías.



