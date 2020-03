Renuncia asesora de Uribe tras escándalo de audios de 'Ñeñe' Hernández

EL TIEMPO estableció en primicia que María Claudia Daza, asesora del senador y expresidente Álvaro Uribe desde su Unidad de Trabajo Legislativo, acaba de renunciar al cargo.



Su dimisión se produce minutos después de que el expresidente envió un mensaje en el cual dijo que, al parecer, el teléfono de su asesora es el que aparece en las interceptaciones hechas por la Dijín a José 'Ñeñe' Hernández, en donde se habla de manera explícita de pasar por debajo de la mesa dinero para la segunda vuelta presidencial en La Guajira, en donde Iván Duque había sido derrotado en la primera vuelta en las pasadas elecciones.



Si bien en una comunicación del viernes el propio Uribe había manifestado que Claudia Daza había admitido ser amiga de María Mónica Urbina, la esposa del 'Ñeñe' Hernández, y por ende de él, negó que Daza hubiera hablado con ellos de temas de la campaña y mucho menos de aportes.

El senador Álvaro Uribe aseguró que nunca conoció al 'Ñeñe' y que las imágenes con él obedecen a que mucha gente quiere tomarse fotografías con él. Foto: Archivo Particular

Pero esta vez Uribe tomó distancia de su asesora y dijo que si hubiese llegado a pasar (la llamada de los audios), habría traicionado su confianza y la de Duque.



"Periodista me confirma que la transcripción corresponde a Caya Daza, de mi UTL. Que se cotejen los audios. De parte de ella sería un abuso mayor con el presidente Duque y su transparencia, y con mi persona, que he luchado con toda pulcritud", escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Que la transcripción corresponde a Caya Daza, de mi UTL, que se cotejen los audios . De parte de ella sería un abuso mayor con el Presidente Duque y su transparencia, y con mi persona que he luchado con toda pulcritud — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 9, 2020

Tras esto, Daza emitió un comunicado en el cual califica la polémica por los audios como un "escándalo mediático desatado por los enemigos del Gobierno".



También dice que "sin fundamento alguno" se le ha atribuido ser la persona con quien habla Hernández.



"No acepto y rechazo enérgicamente que se me endilgue la autoría de una conversación que —de ser cierta— sería completamente contraria a lo que ha sido una vida de servicio abnegado y leal a una persona y una causa en la que he creído con honradez, convicción y afecto", dijo.



Y añadió: "Ante la pérdida de confianza de quien, más que mi jefe, ha sido mi mentor y amigo (Uribe) doy un paso al costado y presento mi renuncia irrevocable al cargo que he desempeñado a su lado".



Finalizó señalando que daba fe de la conducta intachable de Uribe, "un hombre —dijo— que aun cuando humanamente se equivoca, como esta vez, ha sido y seguirá siendo para mí el más alto referente de probidad y corrección".



María Claudia Daza ya había aparecido en el proceso que se le sigue a Uribe en la Corte Suprema por presunta compra de testigos y fraude procesal. La asesora le tuvo que aclarar a la Corte sus nexos con Diego Cadena, el polémico abogado del expresidente, citado a imputación de cargos el próximo 28 de abril por pago a testigos dentro del caso del expresidente.

Unidad Investigativa

