A las investigaciones y polémica que se desataron por las fallas en las elecciones a Congreso, el pasado 13 de marzo, en las que hubo una diferencia de al menos 1’026.000 votos entre el preconteo y el escrutinio –que afectó a todos los partidos–, se suma un nuevo frente de indagaciones.



Organismos de control establecen cómo fue el proceso de elección de la firma española Indra, a cargo del software para la divulgación del preconteo y el escrutinio nacional.

Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional de Colombia. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Incluso, se averigua si es cierto o no que, antes de ser nombrado registrador, Alexánder Vega estuvo en su sede en Madrid.



Y EL TIEMPO estableció que, a menos de un mes de las elecciones presidenciales, también se examina la adjudicación directa de otro contrato en la Registraduría, por 1,2 billones de pesos.



Se entregó el 10 de septiembre de 2021 para “una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios, para la organización y realización de las elecciones de Consejos Municipales de Juventud, y legislativas y presidenciales de 2022”.



Lo ganó la Unión Temporal Disproel 2021, con 1.000 puntos sobre 1.000 y sin competencia, porque fue la única oferente.

Resolución de la Registraduría en la que adjudica el contrato para la realización de las elecciones la Unión Tempora Disproel 2021. Foto: Archivo particular

Empresas que hacen parte de la Unión Temporal Disproel 2021. Foto: Archivo particular

Primero, se quiere despejar un presunto conflicto de intereses, entre Indra y Disproel, que ambas descartan de plano.



Según una denuncia, un funcionario de la Registraduría trabajó en Indra, entre 2016 y 2017, y en Thomas Greg & Sons, una de las 11 firmas detrás de Disproel, en donde aparece con cuatro de sus filiales: Thomas Greg Express S. A., Thomas Processing & Systems S. A. S., Thomas Greg & Sons Limited y Thomas Greg & Sons Colombia.



Las otras 7 empresas que conforman la Unión Tempora son Manejo Ténico de Información S.A., Securid S.A.S., Seguridad Móvil de Colombia S.A., Compañía Transportadora de Valores Proseguir de Colombia S.A., Grupo Asesoría en Sistematizacón de Datos S.A.S., Sociedad Operadora S.A.S. y Colombia Telecomunicaciones S.A.

Ferretería de la Costa

$1,2 billones vale el contrato adjudicado a la Unión Temporal Disproel. Y se puede ampliar si hay segunda vuelta.

TWITTER

El otro foco de la indagación es el de la selección de Disproel.



“Ocho firmas manifestaron interés en el proceso y presentaron observaciones a requisitos. Así, dicen, se cumplió con el principio de pluralidad de la oferta de la selección abreviada”, señaló un investigador.



Y agregó que, si bien cualquier persona natural o jurídica puede interesarse en un proceso público, algunas de estas no tenían cómo competir. Por eso, evalúan si hay mérito para abrir una investigación sobre el tema.

EL TIEMPO se anticipó, investigó y estableció que son una ferretería, una fundación y una firma de servicios de seguros sociales de salud. La primera es H &Y Salamanca S. A. S., de Valledupar, que comercializa artículos de ferretería, organiza eventos y convenciones, y comercia alimentos.



Hernán Salamanca, su representante, le dijo a EL TIEMPO que manifestaron su interés en el proceso porque “es algo que se hace mecánicamente, para luego poder presentar una oferta”.



“Nos enteramos a través del Secop, pero finalmente no presentamos oferta porque no tenemos la capacidad económica ni operativa”, dijo

Información del contrato entre H&Y Salamanca y el municipio de La Estrella (Antioquia) Foto: Archivo particular

Fundación y ‘equivocación’

La Fundación Ways of Hope, de Bogotá, manifestó interés en el contrato de la Registraduría para la realización de las elecciones. Foto: Facebook Ways of Hope

Sin embargo, agregó que ya ha trabajado para una sede de la Registraduría. Se trata de un contrato con el municipio de La Estrella (Antioquia), por 43 millones de pesos, del 3 de marzo, para el apoyo logístico, operativo y de suministros para la jornada de elecciones legislativas en esa localidad.



La Fundación Ways of Hope, registrada en Bogotá –dedicada al comercio de alimentos, organización de convenciones y eventos, y alquiler de equipo recreativo y deportivo– también estuvo interesada en el proceso.



Su representante, Ana Sánchez, dijo que se interesaron porque se trataba de una operación logística. Pero cuando se percataron de que incluía soporte tecnológico e informático decidieron no ofertar por no tener capacidad, requisitos financieros ni experiencia.



Pero advirtió que ha tenido contratos con el Ministerio de Justicia y la Secretaría de la Función Pública de Cundinamarca.

Finalmente, Proyectos y Consultorías R. C. S. A. S., con sede en Bogotá, dijo que se equivocó. Prestan servicios de seguros sociales en salud, actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre y a actividades recreativas y de esparcimiento.



“La encargada de procesos licitatorios se equivocó. Pensó que era una operación logística de eventos. No desarrollamos operación logística en sistemas o aplicaciones ni temas electorales”, dijo Luis Villamil, su gerente.



Sede de Indra en España. Foto: Cortesía.

En cuanto al supuesto conflicto de intereses entre Disproel e Indra, EL TIEMPO estableció que esta última ya manifestó que lleva contratando con Colombia desde 2002, mucho antes de que el funcionario bajo la lupa –que también trabajó en Disproel– hubiera llegado a la Registraduría.



La indagación apenas arranca y la polémica sigue.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET