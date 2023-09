En medio de los debates en plenaria de la Cámara al articulado con el que el Gobierno Petro busca una reforma profunda al sistema de salud en Colombia, la oposición se negó a seguir avanzando en la materia bajo el argumento de que el ministro del ramo, Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene un impedimento ético y moral que debe despejar antes.



De manera directa, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, le exigió aclarar un hecho revelado por EL TIEMPO que implica el rol de gerente de la campaña legislativa de Jaramillo del Pacto Histórico en 2022.

"El país hace pocas horas conoció sobre una delicadísima información de unos presuntos pagos que habrían hecho desde la campaña que usted ministro gerenciaba en unos aportes a unas empresas cuyo dueño hoy se ha entregado por motivos de narcotráfico en Estados Unidos", empezó por señalar Cadavid.



El congresista hace referencia a la revelación de EL TIEMPO de que el empresario Carlos Eduardo Restrepo Osorio, 'Caco', se entregó a la justicia de Estados Unidos y aceptó cargos por narcotráfico.



Restrepo es administrador de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), que aparece prestándole servicios a la campaña Petro Presidente que son revisadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, le prestó servicios a la campaña al legislativo del Pacto Histórico.

'Presunta falsedad en la información'

A varios miembros del Pacto les aparecen en sus cuentas oficiales, gastos de transporte con Sadi SAS. Pero ellos salieron a decir que nunca usaron ese servicio. Por eso, completan cuatro días pidiéndole a Jaramillo que salga a aclarar el caso. Según algunos de ellos, prorratearon las cuentas y las dividieron entre los primeros 20 de la lista, por ser de carácter cerrado.



"A mí no pueden venir a decir que vamos a establecer una discusión nacional sobre el desmonte, prácticamente, del sistema de salud y sus avances en los últimos 30 años, todo por una visión estatista y si no hubiera aquí ningún problema de impedimento moral o ético", agregó Cadavid en su intervención.

Y agregó que al no tener el país la claridad de cuáles fueron las actuaciones que miembros de su propia bancada le están exigiendo y que no ha contestado al país, no se puede avanzar: "Como si la acusación fuera de talla menor y como si no estuviéramos hablando de relación pagos inexistentes, presunta falsedad en documento públicos, de presunta falsedad en la información que se acepta en la aplicación de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral".



"Yo sí le quiero pedir a esta plenaria, aquí no puede haber un avance en esta discusión hasta que no sepamos, tengamos la claridad y entendamos cuáles fueron las conductas. Usted tiene que darle al país la cara en esta plenaria", dijo Cadavid.

La cita de la bancada

Ante el silencio de Jaramillo, que ha argumentado que está concentrado en el tema del ciberataque al sector, la bancada citó para este miércoles 20 de septiembre, a una reunión reservada para luego hacer un pronunciamiento.



Es claro que al momento de contratar a Sadi SAS, EL TIEMPO ya había revelado que su administrador estaba siendo buscado por la DEA y por el FBI para que aclarara su nexo con la narcoavioneta que fue incautada en Providencia en marzo de 2021, un año antes de las elecciones.



Mientras se produce el pronunciamiento del Pacto, el CNE avanza en la indagación a las cuentas de la campaña Petro Presidente, cuya cabeza, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, insiste en que son claras y legales.

UNIDAD INVESTIGATIVA

