El pasado sábado 25 de marzo, durante la realización de la asamblea general ordinaria de la Federación Médica Colombiana (FMC), varios representantes de los colegios médicos que la conforman firmaron un acta que hasta ahora se ha manejado con absoluta reserva.

El documento de dos páginas fue firmado por delegados de colegios médicos de Cauca, Santander, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá e incluso por el fiscal saliente de la Federación, Leonardo García.

Leonardo García, fiscal médico de la Federación Médica Colombiana. Foto: Archivo particular

En el acta, conocida en exclusiva por EL TIEMPO, se habla de irregularidades que van desde incumplimiento en los estatutos de la Federación, hasta supuestos atajos para apoyar la polémica reforma a la salud, propuesta por el gobierno Petro.



Además, se habla de supuestas anomalías en los manejos financieros por parte de las directivas salientes de la Federación.



Según el documento, se habría creado otro cuerpo colegiado sin las respectivas autorizaciones de la junta directiva que conforma la Federación Médica Colombiana.

Esta es la carta firmada por varios miembros de la Federación Médica Colombiana. Foto: Captura de documento

Reforma a la salud

Estos son nombres y las firmas de las personas que dan a conocer las posibles irregularidades. Foto: Captura de documento

Herman Arnulfo Bayona, representante legal del Colegio Médico de Bogotá. Foto: Twitter: @BayonaHerman

De acuerdo a los señalamientos se habría aprobado el ingreso de forma irregular del Colegio Médico de Bogotá a la junta directiva de la Federación.



Según los delegados firmantes, la integración de ese cuerpo colegiado a la Federación no es válida porque los estatutos señalan que debe haber un representante por departamento, mas no por ciudad y Bogotá ya tiene un cuerpo colegiado que incluye a Cundinamarca.



Además, aseguran que se trata de un cuerpo recién creado. Según documentos a los que EL TIEMPO tuvo acceso fue constituido en marzo de 2020, con un capital de 3 millones 750 mil pesos y su representante legal es Herman Arnulfo Bayona Abello.



Según el acta que se firmó el sábado en la tarde "la creación de dicho colegio, existiendo el Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, no solamente de fondo incentiva la pérdida de la unidad dentro de la organización, sino que dicha organización no corresponde a colegio Departamental, única figura contemplada en los Estatutos para ingreso "por derecho propio".



También señalan al Colegio Médico de Bogotá de ser el escudero de la cartera de Salud en la Federación Médica Colombiana.

El ingreso irregular del colegio Médico de Bogotá (incluida la recepción de sus respectivos aportes), se convierte en el escudero principal a favor del Gobierno actual.

-Voceros de colegios médicos.

TWITTER

"El ingreso irregular del colegio Médico de Bogotá (incluida la recepción de sus respectivos aportes), se convierte en el escudero principal a favor del Gobierno actual; (...) no se encontró evidencia alguna de que el presidente y directivos hubieran participado junto a los Colegios departamentales en la construcción del proyecto de la reforma a la salud que presentó el Gobierno actual al Congreso, contrario a lo que se ha afirmado", se lee en el acta.



Y en un capítulo aparte señalan: "Existen presuntas irregularidades en los manejos financieros de las directivas salientes que involucran contratación en la FMC con familiar del presidente saliente, constituyéndose ello en un acto contrario a la transparencia y ética que debe ostentar en todas sus actuaciones la FMC" .

¿Qué dicen los señalados?

Facebook Twitter Linkedin

Presentación del proyecto de reforma a la salud por ministra Corcho, Petro y vicepresidenta. Foto: Prensa David Racero

Los delegados aseguran que a pesar de que la Federación Médica Colombiana apoya el proyecto de ley de reforma de la salud, algunos colegios que integran la Federación no apoyan de manera estricta el contenido del articulado.



Según un par de delegados a los que EL TIEMPO ubicó, el fiscal saliente de la Federación, Leonardo García, hizo las advertencias sobre las supuestas irregularidades sobre la integración del Colegio Médico de Bogotá a la Federación Médica. Pero no recibió ninguna respuesta por parte de los directivos.



Incluso hablan de "una falta de independencia de la organización en el último periodo (2018 a la fecha) por parte del presidente Dr. Sergio Isaza, a favor de un proyecto político que hoy es Gobierno lo que ha repercutido negativamente en la unidad de los Colegios de la FMC".

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Isaza V., presidente de la Federación Médica Colombiana. Foto: Colegio Médico Colombiano

De hecho, este diario conoció una carta, firmada por el presidente de esa organización, fechada del pasado 28 de junio de 2022, en la que recomiendan a Carolina Corcho -quien fue vicepresidenta de la Federación Médica- como candidata a ministra de Salud.



EL TIEMPO contactó al doctor Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica, para preguntarle por estos señalamientos, pero aseguró que no emitirá pronunciamiento alguno con relación a la información de la Asamblea del pasado sábado.

“Yo no estoy autorizado para emitir información con relacionada con la Asamblea. Todo debe salir de un acta oficial y para eso hay que esperar que haya una revisión de la misma”, dijo Isaza, quien confirmó que sí estuvo en la reunión del sábado pasado.



En diálogo con EL TIEMPO el doctor Herman Arnulfo Bayona, representante legal del Colegio Médico de Bogotá, señaló que la creación del Colegio fue ratificado el pasado sábado en la asamblea por 16 de los 20 representantes de los colegios médicos departamentales.

“Nosotros recibimos el aval de 16 delegados como Colegio y por parte de una junta que aún preside el doctor Sergio Isaza. Nosotros creamos el colegio ante la poca representación que teníamos del colegio de Cundinamarca”, dijo Bayona.



Aseguró también que Bogotá, por ser la capital del país, tiene unas características político-administrativa diferentes que le permiten tener su propio colegio. “Bogotá y Cundinamarca tienen su propio Tribunal de Ética, por lo que Bogotá puede tener su propio colegio”.



Frente a los señalamientos de que la creación del colegio se dio para favorecer iniciativas políticas, Bayona indicó que este se creó en época de prepandemia. “Esos señalamientos no tienen fundamentos. No se creó para favorecer al actual gobierno”, dijo.

