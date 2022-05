Uno de los hombres más mentados por estos días en Soledad (Atlántico) es Álvaro Santander Baca Barceló, un abogado de familia prestante y de cerca de 70 años que hace rato no se ve por ese pueblo, ubicado a 10 minutos de Barranquilla.



Lugareños aseguran que él dice ser el dueño de los mejores predios de la zona, incluido Los Ángeles y una parte de Las Moras. En este último megalote se levanta la nueva sede de la alcaldía de Soledad, el módulo del Sena y proyectos inmobiliarios en los que habitan más de 5.000 personas.

De hecho, el doctor Baca interpuso una tutela, en agosto pasado, en la que pide que se frenen construcciones y titulación en terrenos que, según dice, la familia heredó del exsenador liberal y exmagistrado Diógenes Baca. De lo contrario, advierte, el Estado y la alcaldía de Soledad tendrían que indemnizarlos con al menos un billón de pesos.



Pero, en la fiscalía quinta seccional de Soledad, la historia con el doctor Baca es otra. Allí han citado en tres ocasiones al terrateniente para imputarle cargos por presuntamente apropiarse ilegalmente de Los Ángeles.

Los Ángeles fue microloteado y ahora está siendo comercializado. Foto: Archivo particular

El patrón y ‘La Rayita’

El predio, de 350.000 metros cuadrados, fue dividido en 715 microlotes que son comercializados por un tercero entre población de bajos recursos, que ahora se declara víctima y tercera de buena fe.



La Procuraduría General, la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial crearon una especie de cuerpo élite para investigar este y otros casos casi idénticos detectados en Cesar, Córdoba, Atlántico, Bolívar y Tolima.Ya hay 19 bajo indagación que parecen tener un mismo patrón, en el que hordas de personas buscan apoderarse de propiedad privada.

En Cesar llegaron 45 personas, intimidando a los dueños de 'La Rayita' y ocuparon durante meses su propiedad. Foto: Archivo particular.

“Llegan en grupos de hasta 60 y en menos de dos horas levantan casas con tablas. Un abogado les promete que les van a titular la tierra. A la Policía y al Ejército les rastrillan machetes en el piso y les dicen: ‘Están de parte de los ricos, malpa...’. Y a nosotros nos han amenazado”, narró el finquero Jaime Ángel, quien, hace 6 días, con fallos en mano, amparo policivo y apoyo del Esmad, logró recuperar el predio La Rayita, en San Martín, Cesar.



Sin embargo, le talaron árboles, ya no está la tubería de riego, ni las guadañas ni gallinas. Solo quedan videos de lo sucedido y amenazas de que, después de elecciones, se van a quedar con otra tierra.

La firma de la muerta

En San Martín, Cesar, los dueños de La Rayita tuvieron que acudir a un amparo policivo y al Esmad para recuperar sus tierras. Foto: Archivo Particular

La Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría acaba de abrir procesos contra funcionarios, entre ellos alcaldes, miembros de la Fuerza Pública y hasta notarios, que habrían omitido funciones o incumplido deberes permitiendo o facilitando ocupaciones ilegales.



EL TIEMPO accedió a la lista de víctimas y hay desde modestas familias y finqueros anónimos hasta organizaciones empresariales y grupos económicos.



En el caso del doctor Baca, la Fiscalía local lo viene buscando desde 2021 para imputarle varios delitos e incluso estuvo a punto de procesarlo en contumacia (ausencia). Pero se notificó hace unos días para ejercer su defensa, aclarar las conductas que le endilgan y su rol dentro del proceso.



El predio que tiene en líos a Baca queda a tan solo tres cuadras de la Alcaldía de Soledad y cerca de una estación de Policía. Baca asegura que se lo compró, en septiembre de 2006, a Isabel Baca Ariza, su parienta. Y, 15 años después, en mayo de 2021, aparece vendiéndole al abogado Roger Seña Renhals.

Tutela que interpuso Álvaro Baca en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro. Foto: Archivo particular

Este último se ha encargado de ofrecer en venta los microlotes por sumas que van entre 8 y 10 millones de pesos. Imágenes tomadas por un dron muestran cómo en el predio hay volquetas, buldóceres, vías, 80 edificaciones, dos ferreterías, bodegas y cinco puntos fraudulentos de energía.



Pero, para la Procuraduría y la Fiscalía, la energía no es lo único irregular de ese negocio inmobiliario.



Un perito certificó que en la escritura de compraventa que el doctor Baca exhibe para probar la propiedad de Los Ángeles hay una firma que no concuerda: la de Isabel Baca.



La mujer murió en 2012 (después de la supuesta venta), pero en el expediente se señala que se usó una cédula que ya no estaba vigente. Y que la notaria que ‘firmó’ la escritura dijo que ese día no estaba en ese despacho.

Dueños de Los Ángeles aseguran que el predio sigue siendo comercializado, a pesar de las denuncias. Foto: Archivo particular

Baca con amparo

Fallos judiciales y resoluciones de la Supernotariado han reconocido como la dueña de Los Ángeles a la familia Camacho Ospina. De hecho, sus abogados han denuncian la invasión, el uso de los turbios documentos y la tolerancia de autoridades. Pero las construcciones y ventas continúan, a pesar de no tener licencias.



Incluso, el doctor Baca logró un amparo policivo el 23 de marzo de 2021. Un

par de inspectores declararon como perturbadora de su posesión a la familia Camacho Ospina.



Pero, la semana pasada, un juez ordenó frenar las construcciones, tala de árboles, parcelación o ventas, como parte de las medidas de protección que solicitó la firma de abogados Pava & Díaz Arana, apoderada de los Camacho Ospina.



“El modus operandi es claro y ocurre casi igual en todos los casos: se protocolizan documentos falsos en notarías, que luego son inexplicablemente registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos y presentados ante Inspecciones de Policía para obtener amparos ilegales. Así, arrebatan la posesión a sus legítimos propietarios y abren las puertas del predio a la organización”, señaló el abogado Andrés Felipe Díaz Arana.

Las autoridades ya han documentado 19 casos con patrones similares. Por protocolo, el Esmad debe intervenir en los desalojos. Foto: Archivo Particular

Y agregó que, una vez adentro, es difícil desalojarlos, pues cuentan con capacidad para mantener el dominio del terreno y capital suficiente para levantar edificaciones en unos días.



Las medidas de protección a los Camacho se pidieron dentro del proceso penal en el que a Roger Seña ya le imputaron los delitos de obtención y uso de documento público falso, invasión de tierras, urbanización ilegal y estafa agravada. Seña no aceptó cargos, se declara un tercero de buena fe, y su abogado pidió la nulidad de lo actuado. Pero, el 9 de julio está prevista la audiencia de acusación.



En cuanto a Baca, se le ha citado tres veces a imputación y se espera que se fije una nueva fecha, ahora que se notificó (ver recuadro).

Casos en el radar

La Procuraduría investiga al alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós. Foto: Archivo particular

La Procuraduría ya abrió investigación al alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós; a su secretario de gobierno, Samir Serret; al registrador de instrumentos públicos de entonces y a 4 funcionarios más. Y avanza en otro caso en Barranquilla.



La Supernotariado, en cabeza de Fernanda García, intervino la oficina de Instrumentos Públicos de Soledad, en octubre de 2021, tras encontrar alteración de la información de folios de matrículas, pérdida de expedientes e inscripción sin requisitos de ley.



El mismo procedimiento se ordenó en Barranquilla, dos meses después. Allí se detectaron, entre otras irregularidades, 16 modificaciones de áreas y linderos de predios y apertura de matrículas o bloqueos, sin fundamento legal.



Los investigadores van ahora a Bolívar y a otras regiones en donde denunciaron casos idénticos en medio de las audiencias públicas que ha adelantado la procuradora general, Margarita Cabello en terreno.

“En Córdoba, predios de las familias Vallejo, Gómez y Bianchi siguen invadidos por personas que ahora dicen ser indígenas y uno de ellos se autodenominó gobernador, para que no lo toquen”, dice un investigador.



En Soledad, mientras tanto, 9 de los supuestos nuevos dueños de las parcelas en Los Ángeles interpusieron acciones de tutela.



Ahora, al igual que pasó con La Rayita, se espera que un juez de la República aclare esas pretensiones y les devuelva el predio a los verdaderos dueños.

Hablan indagados

Samir Guillermo Serret Brango, secretario de Gobierno de Soledad, Atlántico. Foto: Archivo particular

En diálogo con EL TIEMPO, el abogado litigante Roger Seña aseguró que él no le ha robado tierra a nadie. Además, que es el legítimo propietario de la posesión de Los Ángeles, por la que pagó cerca de 1.000 millones de pesos a Álvaro Baca.



Agregó que conserva el contrato de compraventa y que tomó posesión del predio una vez se aprobó el amparo policivo. Y enfatizó en que es víctima de un montaje judicial y fue asaltado en su buena fe.



“No sé si Álvaro Baca obtuvo el lote ilegalmente; yo se lo compré, eso es problema de él”, dijo Seña.



Su abogado, Darío Rendón, considera que la imputación contra su cliente se va a caer. En su opinión, el fiscal 5 no tenía facultades para imputarlo, porque en abril de 2022 el funcionario era apoyo de ese despacho, y no titular.

Autoridades investigan si hubo omisión de acciones por parte de autoridades locales. Foto: Archivo particular

Y añadió que Seña no es responsable de ningún delito y que, “para el caso de falsedad en documento público y su uso, este tendría efecto sobre Baca, quien es el investigado por, supuestamente, falsificar una firma”.



“Solo vendo derechos de posesiones, porque soy el dueño y la ley lo permite. La gente puede hacer lo que quiera con los lotes”, agregó Seña cuando se le preguntó por las construcciones sin licencias.



Ahora se prepara para la audiencia del 9 de julio, en la que la Fiscalía espera dejar en firme la acusación y arrancar el juicio.



Dos familiares de Baca dijeron que el pleito sobre el lote Las Moras está en firme. Pero tomaron distancia sobre su pariente y el caso de Los Ángeles: “Se rompió toda comunicación y no es de nuestro gusto lo que pasa, porque ha salpicado el apellido”.

EL TIEMPO buscó a Baca, le envió mensajes con un hijo y al correo de notificaciones que dejó en despachos judiciales. Pero al cierre de esta edición no había respondido.



Samir Serret, secretario de Gobierno de Soledad, señaló que la administración ha actuado apegada a la ley y que fue el alcalde Ucrós quien halló irregularidades en el acta de amparo policivo a Baca.



En cuanto al pleito por Las Moras, dijo que la alcaldía es “tercera de buena fe” porque el lote donde se levantan sus oficinas se recibió como cesión urbanística, que se contempla en este tipo de desarrollos inmobiliarios.

